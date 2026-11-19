El director de la Empresa Social del Estado (ESE) Imsalud de Cúcuta, Javier Orlando Prieto Peña, rechazó las versiones sobre una presunta masacre laboral en la entidad y aseguró que los cambios en la vinculación del personal obedecen a una estrategia de reducción de gastos ante la disminución de los recursos provenientes de las EPS.

Durante un encuentro con periodistas, representantes de las juntas de acción comunal y asociaciones de usuarios, el funcionario sostuvo que no se ha producido un despido masivo de colaboradores, sino una modificación en las modalidades de contratación de profesionales asistenciales y personal administrativo.

Según explicó, parte de los colaboradores que estaban vinculados a través de agremiaciones regresaron a la modalidad de prestación de servicios (OPS), como estaban contratados anteriormente. Para sustentar su afirmación, indicó que Imsalud mantiene actualmente 2.879 personas contratadas, de las cuales 2.171 corresponden a personal que pasó de las agremiaciones a contratos OPS.

Prieto Peña explicó que la decisión responde al deterioro del flujo de recursos. Como ejemplo, señaló que Coosalud dejó de girar recursos directos en agosto y octubre de este año, mientras que en septiembre disminuyó sus transferencias. A esto se sumó una reducción de aproximadamente 2.000 millones de pesos en los giros de Nueva EPS.

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El panorama obligó a la entidad a revisar sus gastos para garantizar la continuidad de los servicios en sus 37 instituciones prestadoras de salud (IPS), entre ellas seis unidades de urgencias que funcionan las 24 horas.

Menos gastos administrativos y más recursos para la atención

Uno de los ajustes más significativos se produjo en el servicio de vigilancia. El gerente indicó que el contrato, que superaba los 1.000 millones de pesos mensuales, fue reducido mediante una reorganización del personal y la incorporación de orientadores para atender a los usuarios. La nueva contratación representa un costo aproximado de 465 millones de pesos, según explicó.

El funcionario defendió esta medida al considerar que la prioridad de Imsalud debe ser mantener el personal médico y asistencial. Como referencia, señaló que un médico de consulta externa cuesta menos de cinco millones de pesos mensuales, mientras que un vigilante representa cerca de 12 millones.

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En materia de medicamentos, descartó que exista abandono en la atención farmacéutica y presentó cifras de seguimiento a 603 productos, entre medicamentos, dispositivos médicos e insumos. Aseguró que el 94 % de las unidades solicitadas a los proveedores ya fueron entregadas y que la ejecución de los contratos de suministro alcanza el 89,5 %, equivalente a más de 5.600 millones de pesos en productos recibidos y facturados.