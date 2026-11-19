Frente a algunas inquietudes manifestadas por los cucuteños en temas de acueducto y alcantarillado, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizó ayer una mesa de trabajo con líderes comunales, la empresa Veolia Aguas del Norte y demás autoridades municipales.
De acuerdo con Adrián Pabón, director territorial Oriente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, este espacio se llevó a cabo para que el prestador aclarara las situaciones expuestas por la comunidad y se pudieran establecer compromisos frente a los problemas planteados.
Durante el encuentro, los líderes comunales denunciaron hechos como el presunto cambio injustificado de medidores en los barrios y los altos costos del servicio en algunos sectores.
De igual forma, reclamaron por la falta de suministro de agua en ciertos puntos y señalaron otros problemas, como las inundaciones de las calles cada vez que llueve fuertemente en la ciudad.
Además, los presidentes de junta manifestaron su inconformidad por la falta de respuestas de las entidades responsables y por la ausencia de una oficina de la Superintendencia de Servicios Públicos en la ciudad.
La respuesta de Veolia Aguas del Norte
Francisco Acevedo, gerente de Asuntos Públicosde Veolia Aguas del Norte, respondió a las inquietudes manifestadas por los líderes comunales.
En el caso del cambio de medidores, el gerente afirmó que, de acuerdo con las normas, la empresa debe mantener un parque de medidores completamente actualizado, por lo que debe realizar verificaciones cada cinco años o cuando estos equipos registren más de 3.000 metros cúbicos de consumo.
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“Cuando esto se hace, la compañía, de acuerdo con el marco normativo, envía a los usuarios un comunicado en el que se les indica la fecha y la hora en que se realizarán esas verificaciones”, resaltó.
En este sentido, Acevedo detalló que el equipo se lleva a un laboratorio que determina si su estado es conforme o no. Aseguró que, luego de esa prueba, el certificado del laboratorio se comunica al usuario y se le envía otro aviso para que compre un nuevo contador, en caso de que el dispositivo no cumpla con las condiciones requeridas.
Por el contrario, si el resultado del laboratorio es positivo, el medidor se vuelve a instalar al usuario.
“A través de las juntas comunales y de los encuentros Diálogos que Transforman se ha realizado la socialización del debido proceso en las 10 comunas de Cúcuta. Esto es importante porque permite mantener la tranquilidad de que lo que cobra la empresa es lo que efectivamente marca el equipo”, señaló.
Sumado a ello, el gerente de Asuntos Públicos destacó que la empresa adelanta la campaña Cambia tu Medidor sin costo, dirigida a los usuarios de los estratos 1 y 2 de Cúcuta. Sin embargo, recordó que, para ser beneficiarios, deben postularse y cumplir requisitos como ser usuarios residenciales, no estar en mora con la empresa y no haberse visto involucrados en alguna irregularidad o fraude.
En cuanto a los altos costos del servicio en algunos sectores, Acevedo explicó que los incrementos en la factura pueden deberse a causas como fugas en las redes internas y goteos en las llaves, los sanitarios o los flotadores de los tanques de almacenamiento.
Por esta razón, recomendó revisar las redes internas y hacer seguimiento a la lectura del medidor.
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Adicionalmente, la empresa indicó que, de acuerdo con la tarifa de referencia en Cúcuta, el precio del metro cúbico del servicio de acueducto es de $3.753, mientras que el del servicio de alcantarillado es de $2.141.
También recordó que los usuarios del estrato 1 reciben un subsidio del 41,9 % en el servicio de acueducto y del 40,1 % en el de alcantarillado.
Para el estrato 2, agregaron, el subsidio es del 36 % para ambos servicios.
Sobre los sectores que todavía no cuentan con los servicios de acueducto y alcantarillado, Veolia Aguas del Norte comunicó que los barrios deben cumplir condiciones técnicas y jurídicas, además de no encontrarse en zonas de alto riesgo, para que se les pueda prestar el servicio.
La empresa explicó que, por esta razón, existen sectores en los que el suministro se realiza a través de pilas públicas.
“Las mismas comunidades deben organizarse y cumplir con los requisitos para que, una vez avalados, se les preste el servicio. También depende de la Administración municipal, en temas de legalización”, expresó la compañía.
Con respecto a los problemas ocasionados por la falta de alcantarillado pluvial, Francisco Acevedo aclaró que ese asunto le corresponde a la Alcaldía de Cúcuta, a través de la Secretaría de Infraestructura. Indicó que la empresa solo realiza intervenciones en algunos canales contemplados en el contrato de operación 030.
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Los compromisos adquiridos
El director territorial Oriente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios afirmó que, entre los compromisos adquiridos en este encuentro, está atender una solicitud de mesa de trabajo interinstitucional presentada por la Fundación Cúcuta Viva y Activa.
Indicó que la Superintendencia gestionará esta solicitud y dará respuesta. Además, señaló que internamente coordinarán su participación en dicho espacio. También informó que darán respuesta y trasladarán la solicitud presentada por un medio de comunicación independiente para la realización de otra mesa de trabajo. Asimismo, el director manifestó que los temas de carácter técnico abordados durante la reunión de ayer serán trasladados a las dependencias correspondientes.
“También se requerirá a la empresa Veolia frente a dos temas importantes mencionados en el espacio, como son el cumplimiento de fallos que han sido atendidos por parte del prestador y una solicitud realizada por el director de la Fundación Cúcuta Viva y Activa, Ricardo Becerra”, expuso la Superintendencia.
La entidad se comprometió a trasladar internamente la solicitud de habilitar un punto de atención en Cúcuta.
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