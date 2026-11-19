“A través de las juntas comunales y de los encuentros Diálogos que Transforman se ha realizado la socialización del debido proceso en las 10 comunas de Cúcuta. Esto es importante porque permite mantener la tranquilidad de que lo que cobra la empresa es lo que efectivamente marca el equipo”, señaló.

Sumado a ello, el gerente de Asuntos Públicos destacó que la empresa adelanta la campaña Cambia tu Medidor sin costo, dirigida a los usuarios de los estratos 1 y 2 de Cúcuta. Sin embargo, recordó que, para ser beneficiarios, deben postularse y cumplir requisitos como ser usuarios residenciales, no estar en mora con la empresa y no haberse visto involucrados en alguna irregularidad o fraude.

En cuanto a los altos costos del servicio en algunos sectores, Acevedo explicó que los incrementos en la factura pueden deberse a causas como fugas en las redes internas y goteos en las llaves, los sanitarios o los flotadores de los tanques de almacenamiento.

Por esta razón, recomendó revisar las redes internas y hacer seguimiento a la lectura del medidor.

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Adicionalmente, la empresa indicó que, de acuerdo con la tarifa de referencia en Cúcuta, el precio del metro cúbico del servicio de acueducto es de $3.753, mientras que el del servicio de alcantarillado es de $2.141.

También recordó que los usuarios del estrato 1 reciben un subsidio del 41,9 % en el servicio de acueducto y del 40,1 % en el de alcantarillado.

Para el estrato 2, agregaron, el subsidio es del 36 % para ambos servicios.

Sobre los sectores que todavía no cuentan con los servicios de acueducto y alcantarillado, Veolia Aguas del Norte comunicó que los barrios deben cumplir condiciones técnicas y jurídicas, además de no encontrarse en zonas de alto riesgo, para que se les pueda prestar el servicio.

La empresa explicó que, por esta razón, existen sectores en los que el suministro se realiza a través de pilas públicas.