Después de un primer semestre para el olvido sumando solo 16 puntos en 19 fechas, Cúcuta Deportivo quedó contra las cuerdas y en el último lugar de la tabla del descenso para encarar la Liga II-2026.

Pese a ello, el panorama de salvar la categoría no se divisaba como imposible, puesto que en los cálculos se apuntaba a alcanzar un promedio de 1.0 al que el rojinegro llegaría sumando 22 unidades.

La meta, si bien no era imposible, dejaba muchas dudas sobre la mesa por el rendimiento en la Liga I. De reojo, el motilón siempre tuvo a sus rivales Boyacá Chicó (que debía sumar 30 unidades) y Jaguares de Córdoba (solo 20), quienes a la postre terminaron descendiendo.

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Remezón en la nómina

Para encarar el certamen, Cúcuta tuvo un remezón en su nómina con 10 salidas: los atacantes Luifer Hernández, Omar Albornoz, Frank Castañeda, Jhon Valencia y Eduar Arizalas; del mediocampo marcharon Santiago Orozco y Agustín Cano, así como de la defensa Armando Ballesteros, Brayan Córdoba y Sebastián Rodríguez.