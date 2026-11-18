En cuanto a los fichajes, al motilón llegaron los defensores Hernán Lópes y Kevin Tamayo, al mediocampo Carlos ‘Neneco’ Rentería, Samir Mayo y los atacantes Jader Manyoma, Marlon Carabalí, Gustavo Torres y Jesús Díaz.
En el arco continuó el argentino Federico Abadía acompañado por el antioqueño Juan David Ramírez; en la defensa el gaucho Diego Calcaterra, Jhon Quiñones, Brayan Montaño, Mauricio Duarte, Joao Abonía y Sebastián Támara; en el mediocampo Víctor Mejía, Kevin Londoño, Diego Ceballos, Lucas Ríos y Léider Berdugo; y en el frente Jaime Peralta y Jhonathan Agudelo.
Comienzo turbulento
En el primer partido del semestre, el fronterizo se llevó una durísima goleada 5-1 ante Once Caldas en Manizales y la lluvia de críticas y señalamientos de un posible amaño no se bi<o esperar.
Una semana después, el rojinegro encaró el clásico en Bucaramanga, igualando 1-1 en un partido donde la actitud fue otra y hasta se pudo ganar, recordando que se erró un penal.