Cúcuta Deportivo cerró su 2026 venciendo a Jaguares en el General Santander

Cúcuta Deportivo cerró su temporada 2026 venciendo 2-0 a Jaguares de Córdoba en el estadio General Santander, este sábado, gracias a los goles de Dayan Pérez (36’) y Gustavo Torres (72’).

Aunque no le alcanzó para clasificarse a los cuadrangulares semifinales, los fronterizos cumplieron con su misión de salvar la categoría.

El equipo de Norte de Santander culminó su semestre con 27 puntos, ubicándose en la décima posición de la tabla y un saldo de ocho victorias, ocho derrotas y tres empates.

A cuadrangulares semifinales se clasificaron Atlético Nacional, América, Cali, Bucaramanga, Santa Fe, Millonarios, Medellín y Once Caldas.

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Dayan Pérez abrió el marcador

En la defensa apareció por primera vez en la Liga Matías Castellanos, volante de primera línea que fungió como lateral derecho.

Castellanos, sobrino del exarquero Leandro Castellanos, ya había debutado el año pasado en un compromiso de segunda división.

A la nómina también regresó el rosariense Leison Ochoa haciendo dupla con el veterano Hernán Lopes.

La visita, por su parte, saltó sin los experimentados Cristian ‘Jopito’ Álvarez y Andrés ‘Topo’ Rentería. Sus referentes en el once inicial fueron el atacante Wilfrido de la Rosa y el arquero Diego Martínez, quien pasó por el motilón en 2016.

Los de Montería, ya descendidos, fueron muy pobres a nivel ofensivo, generando solo una opción con un remate lejano de Faber Gil que fue atajado por Federico Abadía.

El motilón, por su parte, tuvo muchas imprecisiones en la entrega, pero si fue más insistente en campo rival. Antes de los 30 llegó con dos cabezazos de Carlos Rentería y Jaime Peralta, además de otro remate a ras de piso del delantero cucuteño.

La apertura del marcador llegó en la zurda del juvenil Dayan Pérez, sobre el 36’. El volante ofensivo pescó un rebote en el área tras un tiro de esquina y terminó venciendo a Martínez.

Después, el fronterizo tuvo más llegadas, pero falló en la definición con otro tiro de Peralta y una pérdida de Gustavo Torres, tras eludir al arquero.

Torres firmó el 2-0

Para el inicio de la segunda parte, Chiesa metió a Marlon Carabalí por Dayan, así como minutos después Víctor Mejía y Jader Manyoma por Calcaterra y Castellanos.

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El defensor Hernán Lopes, con un cabezazo, por poco logra el segundo de la calurosa tarde.

Al 68’, el rojinegro volvió a mover el banco con el ingreso del experimentado Jhonathan Agudelo, quien podría salir del plantel en este próximo mercado de pases.

En una acción a balón parado, Gustavo Torres logró firmar el 2-0 ganando de cabeza un centro enviado por Carabalí y aprovechando una mala salida de Martínez, al 72’. Minutos antes tuvo un remate frontal bien atajado por el cancerbero.

Agudelo rozó su gol 78 con el motilón en una acción en la que quedó mano a mano frente a Martínez, quien a la postre le achicó muy bien.

Al terminar el juego, el 32 se arrodilló y besó el gramado en medio de las lágrimas.

Síntesis:

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Matías Castellanos (Jader Manyoma, 56’), Hernán Lopes, Leison Ochoa, Mauricio Duarte; Diego Calcaterra (Víctor Mejía, 56’), Carlos Rentería (Jhonathan Agudelo, 68’); Leider Berdugo (Diego Ceballos, 85’), Dayan Pérez (Marlon Carabalí, 46’), Gustavo Torres; Jaime Peralta.

Goles: Dayan Pérez (36’), Gustavo Torres (72’)

DT: Nicolás Chiesa.

Jaguares: Diego Martínez; Juan Franco, Royscer Colpa, Carlos Henao (Jonathan Lovera, 14’-Duván Rodríguez, 59’), Juan Arcila; José Yánez, Rafael Bustamante; Wilfrido de la Rosa (Darwin López, 59’), Esteban Beltrán, Faber Gil, Johar Mejía (Faber García, 59’).

DT: Julio Méndez.

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