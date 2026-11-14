Colombia venció a Chile con un autogol en el Pascual Guerrero

Colombia derrotó 1-0 a la selección de Chile, en juego amistoso disputado en el estadio Pascual Guerrero de Cali, que atiborró las graderías para un duelo vertiginoso en la primera parte y lleno de errores y malas entregas en el segundo tiempo.



El gol del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo llegó a los 34', en un centro de Daniel Muñoz que embocó en puerta propia el zaguero chileno Daniel Maripán.



En el arranque, Chile se plantó en el campo con una defensa en un doble bloque de mediocampista y zagueros, que a la menor oportunidad buscaban avanzar con velocidad sobre el arco de Camilo Vargas, que fue exigido en un par de ocasiones.

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El acercamiento más importante que tuvo Chile en la primera parte nació de una falta de una falta del defensor "cafetero" Samuel Velásquez, lo que le valió una tarjeta amarilla y un cobró de tiro libre.



El encargado de la ejecución fue el mediocampista Maximiliano Gutiérrez (12'), cuyo disparo se fue directo al arco de Colombia y se estrelló rebelde sobre el horizontal de Vargas, que ya había sido superado por esa esférica.



Los australes lo volvieron a intentar en otro centro (22') que encontró al portero colombiano y a Dávinson Sánchez bien plantados, aunque la jugada se anuló por fuera de lugar.

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Los dirigidos por Lorenzo también fueron agresivos y no dieron ningún balón por perdido, pero esa vertiginosidad fue en contra de la calma para hacer mejores pases e hilar jugadas que dejaran a los delanteros en posición de gol.



La anotación "cafetera" llegó en un robó de balón en el mediocampo por parte del delantero Camilo Durán, que descargó en Luis Suárez, que sin dejar de avanzar sobre el terreno rival esperó a la llegada de Daniel Muñoz (34'), que sacó un centro que se encontró con los pies de Maripán, que la mandó al fondo de su propio arco.

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Para la segunda parte los dos entrenadores mandaron al campo de juego a varios de los jugadores que estaban en banca y el partido se volvió soso, lleno de errores en los pases, con faltas de lado y lado y un par de acciones de riesgo, más deficiencias que por virtud.



La revancha de este duelo será el próximo martes 17 de noviembre, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago de Chile.

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