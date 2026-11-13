Cimentación y redes públicas complican la recta final del Metro de Bogotá

Dos nuevos obstáculos que alterarán el cronograma de la Línea 1 del Metro de Bogotá fueron reconocidos por el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, se trata de los problemas de cimentación en la estación 16 y la necesidad de trasladar muchas más redes de servicios públicos de las previstas.



Según el mandatario, el proyecto llegó a 84% de avance a 31 de octubre, frente al 28% con que lo recibió la actual administración en enero de 2024, y atraviesa "la etapa más compleja" de su construcción.

Infórmese: Petro habría sido cómplice del fraude electoral de Maduro, según informe de EE. UU.

En el caso de las redes, Galán explicó que el diseño original contemplaba renovar 130 kilómetros, pero que este año se identificó que hay que intervenir 320, "casi 2,5 veces" lo proyectado.



El cambio implicará más tiempo, más recursos y mayor afectación del espacio público. La Administración, dijo, ya gestionó los recursos y definió una hoja de ruta, aunque el cronograma se verá afectado.

Lea: Renunció Jaime Andrés Uribe, gerente del Fondo Milagro

La estación 16 enfrenta problemas de cimentación por los suelos blandos del sector del Lago, particularmente en el edificio oriental. El Alcalde aseguró que ya se encontró una hoja de ruta para resolverlo, pero reconoció que "se afectó el cronograma".



Galán dijo además que el momento exige integrar todos los sistemas que han avanzado por separado: viaducto, redes, espacio público, estaciones y trenes. Otro reto es la falta de personal, por lo que se hicieron varios llamados al concesionario Metro Línea 1 para que refuerce su vinculación, especialmente para estaciones, acabados, cuartos técnicos e integración de los sistemas de comunicación.



"Este tipo de proyectos enfrentan retos así todos los días, la clave está en resolverlos", afirmó el mandatario capitalino, quien prometió seguir contándole a la ciudadanía los retos que se presenten en esta etapa final.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion