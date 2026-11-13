“Mi vida sexual es la de un revolucionario”: Petro cuando le preguntaron por los “sexocontratos”

El expresidente Gustavo Petro siguió la línea que ha tenido luego de que salieran a la luz las denuncias de Deicy Jiménez sobre contratos a cambio de favores sexuales: la de excusarse en que se trata de su vida privada. Volvió a referirse a los señalamientos, y de nuevo dejó sin responder varios interrogantes.

Lo hizo esta semana en una charla con el activista Levy Rincón, quien tuvo contratos con RTVC durante su administración y cuya conversación fue anunciada por Petro en su canal de WhatsApp.

“La sexualidad pertenece al reino de la libertad”, afirmó Petro, quien calificó las críticas a su vida privada como parte de una estrategia de “asesinato moral” de sus opositores. “Si mi corazón ama, no me pongo a pensar si Vicky (Dávila) me va a descubrir o no”, dijo.

Al referirse a los señalamientos sobre posibles vínculos entre relaciones sexuales y contratos en entidades estatales, Petro cuestionó que se relacionen hechos de su vida privada ocurridos años atrás con contrataciones posteriores.

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“¿Y si ese video es de hace ocho años qué tiene que ver los procesos contractuales de después?”, dijo sobre el video que se conoció en el que está hablando con Deicy Jiménez en una videollamada. Reiteró que supuestamente no se habría visto con la joven durante su periodo presidencial.

Sin embargo, no explicó las circunstancias de las contrataciones cuestionadas ni respondió por las personas y entidades involucradas. No respondió por la red de la que se le acusa y, en cambio, sí salió a decir que una de las denuncias que circularon en redes era una noticia falsa.

La Fiscalía, la Corte Suprema y la Procuraduría adelantan actuaciones por las denuncias sobre una presunta red de vinculaciones laborales a cambio de favores sexuales en entidades del Estado.

Y es que cabe recordar que, incluso mientras Petro era congresista, Deyci Jiménez obtuvo contratos con el Senado, una cuestión a la que Petro no se ha referido.

Incluso, al hablar del tema, el exmandatario se refirió al escándalo de los archivos de Epstein y dijo que el problema “no eran las fiestas”.

Reconoció que hay divisiones en el progresismo

En otros apartes de la entrevista, Petro comparó el poder con una “droga capaz de deformar la percepción de la realidad”. También defendió los resultados de su gobierno, habló de la reducción de la pobreza y volvió a arremeter contra los medios de comunicación.

Y aunque desde el Pacto Histórico de puertas para afuera dicen que no hay divisiones, lo cierto es que el exmandatario sí aceptó que hay quienes han pedido que se haga a un lado de la dirección de ese partido, a diferencia de otros que piden que él continúe al frente.

Según Petro, se trata de personas que buscan disputarle el liderazgo del progresismo: “Hay cantidad de candidatos que hacen un esfuerzo por ser candidatos y llegan a ser candidatos y no sacan el voto de la mamá. Son candidatos ficticios”, dijo.