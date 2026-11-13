¿Citado de muerte? Menor de edad habría respondido a disparos a un ataque armado en Cúcuta

Un hombre que caminaba por el barrio El Contento, vestido con una pantaloneta blanca y una camiseta negra, habría sido el encargado de llegar hasta donde estaba Yoneiker Rodríguez para atacarlo a tiros. El hecho terminó con la muerte del adolescente venezolano, de apenas 17 años, quien tenía antecedentes de andar por malos pasos.

Siga leyendo: Con viajes y engaños: Enano habría sido víctima colateral de un crimen ordenado por la disidencia de las Farc en Cucutilla

El ataque ocurrió hacia las 5:30 de la tarde del pasado miércoles, 11 de noviembre, en la avenida 12, entre calles 16 y 17, hasta donde habría llegado Yoneiker, aparentemente a la espera de alguien. Sin embargo, quien apareció fue el hombre antes mencionado, que, al parecer, llegó decidido a matarlo.

El desconocido abrió fuego contra Yoneiker, quien habría respondido también con disparos, lo que desató una breve balacera en plena vía pública y puso en alerta a los residentes del sector. Tras el intercambio de balazos, el primer pistolero huyó y dejó a la víctima tendida en el suelo, con varias heridas de bala.

El adolescente fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica. Sin embargo, con el paso de las horas y ya entrada la madrugada de ayer, se confirmó su muerte, producto de un disparo que recibió en el abdomen.

El caso quedó en manos de las autoridades, que buscan establecer las circunstancias del ataque y si existió una cita previa en ese lugar. La presencia de Yoneiker en ese punto, aparentemente a la espera de alguien, es una de las circunstancias que ahora deberán esclarecer los investigadores.

Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13 .