El fútbol le vuelve a sonreír a Alfonso Visbal: el cucuteño atajará su segundo Mundial

Colombia integra el grupo D junto con Irak (sábado 14 de noviembre), Ghana (15/11) y Angola (16/11). El A lo forman México, Italia, Liberia y Argelia; el B, España, Turquía, Nigeria y Egipto; el C, Brasil, Japón, Alemania y Ucrania; el E, Uzbekistán, Marruecos, Estados Unidos y Uruguay, y el F, Inglaterra, Polonia, Irán y Costa Rica.
Los cafeteros no la tienen nada fácil compartiendo con selecciones muy físicas y sobre todo ante una de las candidatas al título y selecciones más fuertes de esta modalidad: Angola, campeona del Mundial de México 2018 y subcampeona de las ediciones México 2014 y Turquía 2022.
Los colombianos, dirigidos por Kelis Peduzine, tuvieron una concentración previa en Barranquilla, donde ultimaron detalles para partir a la ciudad ubicada en el estado de Jalisco. La nómina la integran 15 jugadores, liderados por la estrella y capitán Candelario Donado junto con Yerri Herrera, Willis de las Rosa, Luis Cassiani, Neder Calvo, Moisés Jiménez, Pedro Pilonietas, Jairo Meza, Daniel Pérez, Leandro Castro, Sergio Acevedo, Andrés Hernández, Juan Elejalde y José Suárez.
El fútbol para amputados se juega con siete futbolistas: seis de campo y un arquero, con cambios ilimitados y dos tiempos de 25 minutos.
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