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El fútbol le vuelve a sonreír a Alfonso Visbal: el cucuteño atajará su segundo Mundial
El arquero hará parte de la Selección Colombia que disputará el Mundial de fútbol para amputados en México.
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gcontreras
Alfonso Visbal, arquero cucuteño.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Viernes, 13 de Noviembre de 2026

El fútbol le sigue sonriendo al arquero cucuteño Alfonso Visbal. Tras superar algunos quebrantos de salud en el último año, el deportista hará parte de la Selección Colombia de fútbol para amputados que participará en el Campeonato Mundial de esta disciplina, a celebrarse entre el 13 y 22 de noviembre en San Juan de los Lagos, México.

El cancerbero, quien no tiene su brazo derecho, jugará por segunda vez una cita orbital, tras hacerlo en 2022 en Turquía, cuando el equipo nacional alcanzó los octavos de final.

Conozca: El técnico Lionel Scaloni renovó con Argentina hasta el Mundial de 2030

Visbal, líder del club cucuteño Amputados del Norte, tiene larga experiencia con la Tricolor, puesto que participó en dos Campeonatos Sudamericanos (Barranquilla, 2022 y Sao Paulo, 2025) siendo tercero en ambos y en una Copa América (Maldonado, 2024), ocupando la segunda casilla.

De igual  modo, su bagaje le permitió ser asistente técnico y preparador de arqueros en el Mundial femenino de 2024, que ganó Colombia en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

Ante duros rivales

En la nueva versión del certamen organizado por la Federación Mundial de Fútbol para Amputados (WAFF por sus siglas en inglés) se citarán 24 selecciones, las cuales fueron divididas en seis grupos. Avanzarán a octavos los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Selección Colombia de fútbol para amputados.

 

Colombia integra el grupo D junto con Irak (sábado 14 de noviembre), Ghana (15/11) y Angola (16/11). El A lo forman México, Italia, Liberia y Argelia; el B, España, Turquía, Nigeria y Egipto; el C, Brasil, Japón, Alemania y Ucrania; el E, Uzbekistán, Marruecos, Estados Unidos y Uruguay, y el F, Inglaterra, Polonia, Irán y Costa Rica.

Los cafeteros no la tienen nada fácil compartiendo con selecciones muy físicas y sobre todo ante una de las candidatas al título y selecciones más fuertes de esta modalidad: Angola, campeona del Mundial de México 2018 y subcampeona de las ediciones México 2014 y Turquía 2022.

Los colombianos, dirigidos por Kelis Peduzine,  tuvieron una concentración previa en Barranquilla, donde ultimaron detalles para partir a la ciudad ubicada en el estado de Jalisco. La nómina la integran 15 jugadores, liderados por la estrella y capitán Candelario Donado junto con Yerri Herrera, Willis de las Rosa, Luis Cassiani, Neder Calvo, Moisés Jiménez, Pedro Pilonietas, Jairo Meza, Daniel Pérez, Leandro Castro, Sergio Acevedo, Andrés Hernández, Juan Elejalde y José Suárez.

El fútbol para amputados se juega con siete futbolistas: seis de campo y un arquero, con cambios ilimitados y dos tiempos de 25 minutos.

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