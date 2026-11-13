El fútbol le vuelve a sonreír a Alfonso Visbal: el cucuteño atajará su segundo Mundial

El fútbol le sigue sonriendo al arquero cucuteño Alfonso Visbal. Tras superar algunos quebrantos de salud en el último año, el deportista hará parte de la Selección Colombia de fútbol para amputados que participará en el Campeonato Mundial de esta disciplina, a celebrarse entre el 13 y 22 de noviembre en San Juan de los Lagos, México.

El cancerbero, quien no tiene su brazo derecho, jugará por segunda vez una cita orbital, tras hacerlo en 2022 en Turquía, cuando el equipo nacional alcanzó los octavos de final.

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Visbal, líder del club cucuteño Amputados del Norte, tiene larga experiencia con la Tricolor, puesto que participó en dos Campeonatos Sudamericanos (Barranquilla, 2022 y Sao Paulo, 2025) siendo tercero en ambos y en una Copa América (Maldonado, 2024), ocupando la segunda casilla.

De igual modo, su bagaje le permitió ser asistente técnico y preparador de arqueros en el Mundial femenino de 2024, que ganó Colombia en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

Ante duros rivales

En la nueva versión del certamen organizado por la Federación Mundial de Fútbol para Amputados (WAFF por sus siglas en inglés) se citarán 24 selecciones, las cuales fueron divididas en seis grupos. Avanzarán a octavos los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.