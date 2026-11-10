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Nicolás Chiesa no reprochó nada en la caída del Cúcuta en Barranquilla
El rojinegro cumplió el objetivo de salvar la categoría, pero no quedó practicamente privado de pelear la entrada a los cuadrangulare semifinales.
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gcontreras
Cúcuta Deportivo vs. Junior, 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Martes, 10 de Noviembre de 2026

Las posibilidades de clasificarse al grupo de los ocho quedaron prácticamente esfumadas para el Cúcuta Deportivo tras su caída 2-0 ante Junior FC, la noche del lunes, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla en la fecha 18 de la Liga II-2026.

Los motilones estaban obligados a sumar para llegar con chances claras a la última jornada, donde recibirán en el General Santander al descendido Jaguares de Córdoba.

Aunque existe la opción desde las matemáticas, en fútbol es una utopía clasificar, puesto que el rojinegro es undécimo con 24 puntos y -7 en la diferencia de gol. Las dos casillas que podría alcanzar son la séptima (Millonarios, 27 pts y +9) y octava (Once Caldas,+4).

Lea aquí: Cúcuta Deportivo fue derrotado en Barranquilla y ve de lejos el grupo de los ocho

En la pelea también están Tolima (26, +2) y Águilas Doradas (25, +1). Para que sucediera, Cúcuta tendría que revertir su diferencia de gol (hacer más de siete goles a Jaguares) y esperar que Once Caldas pierda con Nacional (preferiblemente por más de cuatro goles), que Millonarios pierda ante Alianza en Bogotá, que Tolima no sume en Cali y que Águilas no le gane a Medellín.

Estos compromisos se jugarán en simultáneo el próximo sábado a partir de las 3:30 p.m.

Nicolás Chiesa, DT del Cúcuta Deportivo.

 

Las palabras de Chiesa

En la capital de Atlántico, el motilón llegó con el objetivo cumplido de haber salvado la categoría, la gran meta trazada en esta temporada y desde la llegada del argentino Nicolás Chiesa a la dirección técnica, hace 15 partidos.

Junior fue más ante un Cúcuta aglomerado en bloque bajo y que buscó herir por las bandas. Las pocas opciones que tuvo Jaime Peralta no fueron aprovechadas y en defensa se flaqueó en los goles del paraguayo Guillermo Paiva y el veterano Teófilo Gutiérrez.

“Cúcuta vino a jugar con el principal objetivo logrado, el año que viene jugará en la serie A. Vino a competir de igual a igual como lo ha hecho con todos los rivales, para darle vida a ese sueño de jugar entre los ocho. Era un objetivo más, enfrentamos al bicampeón, era un partido con dificultades, en algunos detalles se pudo hacer mejor. El fútbol es de episodios, lo que no se logró hoy es responsabilidad mía”, afirmó el técnico.

 El estratega, entre sus novedades, tuvo muy marcada la inclusión de Jader Manyoma como lateral derecho y Jhonathan Agudelo, como atacante fuera del área. Ambos no tuvieron un buen partido y poco pudieron aportar desde sus posiciones.

“No doy explicaciones porque pongo a uno y al otro. Considero que volvería a poner la misma formación, con los mismos futbolistas. Los goles del rival es por la jerarquía que tienen, en el primer gol salta como dos metros”, dijo Chiesa.

El entrenador confesó que la pelea por no descender agotó física y mentalmente al grupo de los jugadores.

“Venimos con mucho trajín físico y mental. El descenso no es fácil para nadie, el futbolista por eso lo sintió. Junior jugó como lo venía haciendo en los últimos años, han hecho un gran partido”, subrayó Chiesa, quien registra siete victorias, seis derrotas y dos empates.

En referencia a lo vivido este semestre y a su continuidad, el exasistente de la Selección de Ecuador comentó aún tiene contrato hasta el próximo año.

“El sabor es dulce, de agrio no hay nada. Cúcuta es muy pasional, le hemos dado una alegría muy grande al hincha, a la ciudad. Tengo contrato hasta junio, mi único objetivo es ganarle a Jaguares. Festejé con los futbolistas esta salvación. Luego nos sentaremos con el club, quiero ir por más. Ya será el momento de analizar junto a ellos”,  subrayó.

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