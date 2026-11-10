Nicolás Chiesa no reprochó nada en la caída del Cúcuta en Barranquilla

Las palabras de Chiesa

En la capital de Atlántico, el motilón llegó con el objetivo cumplido de haber salvado la categoría, la gran meta trazada en esta temporada y desde la llegada del argentino Nicolás Chiesa a la dirección técnica, hace 15 partidos.

Junior fue más ante un Cúcuta aglomerado en bloque bajo y que buscó herir por las bandas. Las pocas opciones que tuvo Jaime Peralta no fueron aprovechadas y en defensa se flaqueó en los goles del paraguayo Guillermo Paiva y el veterano Teófilo Gutiérrez.

“Cúcuta vino a jugar con el principal objetivo logrado, el año que viene jugará en la serie A. Vino a competir de igual a igual como lo ha hecho con todos los rivales, para darle vida a ese sueño de jugar entre los ocho. Era un objetivo más, enfrentamos al bicampeón, era un partido con dificultades, en algunos detalles se pudo hacer mejor. El fútbol es de episodios, lo que no se logró hoy es responsabilidad mía”, afirmó el técnico.

El estratega, entre sus novedades, tuvo muy marcada la inclusión de Jader Manyoma como lateral derecho y Jhonathan Agudelo, como atacante fuera del área. Ambos no tuvieron un buen partido y poco pudieron aportar desde sus posiciones.

“No doy explicaciones porque pongo a uno y al otro. Considero que volvería a poner la misma formación, con los mismos futbolistas. Los goles del rival es por la jerarquía que tienen, en el primer gol salta como dos metros”, dijo Chiesa.

El entrenador confesó que la pelea por no descender agotó física y mentalmente al grupo de los jugadores.

“Venimos con mucho trajín físico y mental. El descenso no es fácil para nadie, el futbolista por eso lo sintió. Junior jugó como lo venía haciendo en los últimos años, han hecho un gran partido”, subrayó Chiesa, quien registra siete victorias, seis derrotas y dos empates.

En referencia a lo vivido este semestre y a su continuidad, el exasistente de la Selección de Ecuador comentó aún tiene contrato hasta el próximo año.

“El sabor es dulce, de agrio no hay nada. Cúcuta es muy pasional, le hemos dado una alegría muy grande al hincha, a la ciudad. Tengo contrato hasta junio, mi único objetivo es ganarle a Jaguares. Festejé con los futbolistas esta salvación. Luego nos sentaremos con el club, quiero ir por más. Ya será el momento de analizar junto a ellos”, subrayó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .