Cúcuta Deportivo fue derrotado en Barranquilla y ve de lejos el grupo de los ocho

Con goles de Guillermo Paiva y Teófilo Gutiérrez, Junior FC se impuso 2-0 sobre el Cúcuta Deportivo, la noche de este lunes, y dejó al rojinegro prácticamente sin posibilidades de avanzar al grupo de los ocho clasificados a cuadrangulares.

En el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, el cuadro fronterizo dejó escapar la oportunidad de acercarse a los clasificados y, con los resultados de esta fecha 18, quedó en la undécima posición con 24 puntos y una diferencia de gol negativa de 7.

Infórmese: Motilones del Norte sorprendió a Paisas en Medellín y quedó a una victoria de la final

Por encima del motilón están Águilas Doradas (25 pts, +1), Deportes Tolima (26 pts, +2), Once Caldas (27 pts, +4) y Millonarios (27,+9).

En la última jornada, que aún no tiene programación definida, Cúcuta recibirá a Jaguares de Córdoba, que el próximo año jugará en la segunda división.

Paiva abrió el marcador

Chiesa volvió a mover el tablero enviando a Jader Manyoma como lateral derecho; una vez más con Diego Calcaterra en la primera línea de volantes junto con Víctor Mejía y en el frente la gran novedad fue la inclusión de Jhonathan Agudelo, reemplazando a Gustavo Torres.

De entrada, el equipo del argentino tuvo un bloque bajo, apostándole a las transiciones.

Lea: El Barcelona venció al Atlético de Madrid y se afianzó en el liderato en España

Por derecha, Cúcuta generó la primera del partido con una recuperación de Jaime Peralta, quien cedió para que Leider Berdugo disparara y el uruguayo Silveira respondiera en el arco. Aunque el arquero dio rebote, Peralta no estuvo fino en la definición.

La sociedad entre Berdugo y Peralta se hizo presente por derecha con pases al vacío del volante atlanticense. El delantero cucuteño, al 21’, erró una clara, descachando una volea en el área chica tras una desconcentración de la zaga barranquillera.

Junior encontraría la apertura del marcador sobre el 37 con un cabezazo certero del paraguayo Guillermo Paiva. El atacante aprovechó un centro alto de Jermain Peña y ante una endeble marca de Manyoma, se impuso en los aires para dar un testarazo en el que Federico Abadía pudo hacer más.

Jesús Rivas, que antes de terminar el primer tiempo fue sustituido por lesión, obligó a que Abadía se estirara para atajar un disparo en el área que fue lanzado con ubicación al segundo palo.

Teo se despidió con gol

Mario Viera, asistente de Sebastián (técnico en propiedad), incluyó a Teófilo Gutiérrez en reemplazo de Francisco Fydriszewski. El veterano jugador de 41 años, que se despedía del profesionalismo ante su gente, tardó solo tres minutos para anotar el 2-0 tras hacer una pared con Byron Castrillón y definirle con gran categoría a Abadía.

Le puede interesar: ¿Más protección para los ciclistas? Lo que establece la Ley 2635 en Colombia

El tanto de Teo animó al cuadro costeño para ir al frente moviéndose con mayor tranquilidad en campo rival y aproximándose al arco rojinegro.

Chiesa, sobre el 60’, trató de tener un mayor peso ofensivo con la entrada de Gustavo Torres, Marlon Carabalí y Carlos ‘Neneco’ Rentería, impulsando desde la primera línea.

Peralta fue el que más se animó e intentó con un disparo de media distancia y otro remate en el área, con un Silveira.

Wilmar Roldán, juez del compromiso, fue muy permisivo con ambos elencos obviando algunas faltas que perfectamente podía pitar.

Sobre el 88’, Peralta tuvo la oportunidad de descontar con un cobro de penal, pero se topó con Silveira, su verdugo de la noche.

Síntesis:

Junior FC: Mauro Silveira; Yeison Suárez, Carlos Pérez, Jean Pestaña, Jermain Peña; Jesús Rivas (Guillermo Celis, 44’), Juan Ríos, Brayan Castrillón (Harold Rivera, 71’); Yimmy Chará (Kevin Pérez, 86’), Guillermo Paiva (Joel Canchimbo, 71’), Francisco Fydriszewski (Teófilo Gutiérrez, 46’).

Goles: Guillermo Paiva (37’) y Teófilo Gutiérrez (50’)

DT: Sebastián Viera.

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Jader Manyoma (Joao Abonía, 69’), Hernán Lópes, Brayan Montaño, Mauricio Duarte (Diego Ceballos, 79’); Diego Calcaterra (Carlos Rentería, 61’), Víctor Mejía, Leider Berdugo, Dayan Pérez (Marlon Carabalí, 61’); Jaime Peralta, Jhonatan Agudelo (Gustavo Torres, 61’).

DT: Nicolás Chiesa.

Estadio: Romelio Martínez.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion