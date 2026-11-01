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Jaminton Campaz, primera baja en la selección Colombia
Néstor Lorenzo convocó a Óscar Cortés en reemplazo de Jaminton Campaz, quien quedó por fuera por lesión.
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omarromero
Óscar Cortés ocupará el puesto de Jaminton Campaz.
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Lunes, 9 de Noviembre de 2026

Tras conocerse la lista de los 26 convocados por Néstor Lorenzo para los partidos del 13 y 17 de noviembre frente a Chile, en Cali y Santiago, respectivamente, la Selección Colombia presentó su primera baja.

Se trata del mediapunta Jaminton Campaz, quien sufrió una lesión muscular que lo deja por fuera de la convocatoria.

El tumaqueño, de 26 años, quien juega con Rosario Central, se lesionó durante el partido contra Huracán, el pasado 24 de octubre, y no alcanzó a recuperarse.

En su reemplazo, Lorenzo convocó a otro tumaqueño, Óscar Cortés, de 22 años, precisamente jugador de Huracán.

Entretanto, el cuerpo técnico de la Selección Colombia arribó el sábado al hotel de concentración en Cali.

En la mañana llegaron los primeros cuatro futbolistas: Matías Orozco, Juan David Arizala, Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo. Durante el transcurso del día se sumaron Óscar Perea, Dávinson Sánchez, Édier Ocampo, Camilo Vargas y Luis Suárez.

Entre ayer y hoy, martes, se espera la llegada del resto del plantel para completar el grupo de convocados.

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En cuanto a Óscar Cortés, se formó en Millonarios y se destacó con la Selección Colombia Sub-20, dirigida por Héctor Cárdenas, con la que anotó 11 goles. También integró el combinado nacional Sub-23.

En 2023 fue adquirido por el RC Lens de Francia y, al año siguiente, cedido al Rangers de Escocia. Posteriormente tuvo un corto paso por el Sporting de Gijón y ahora juega con Huracán de Argentina, equipo en el que ha logrado tener más minutos.

De otra parte, el grupo tenía prevista su primera práctica este lunes, a puerta cerrada, en la sede deportiva Cascajal, del América de Cali.

Uno de los aspectos que más llama la atención de la convocatoria es la ausencia de Luis Díaz. El extremo del Bayern de Múnich quedó por fuera de la lista debido a la lesión muscular que sufrió el pasado 21 de octubre, durante el empate 2-2 frente al Arsenal, por la Liga de Campeones de Europa.

Díaz tampoco había participado en la anterior fecha FIFA, entre septiembre y octubre, cuando se acordó darle descanso tras conversaciones entre el cuerpo técnico colombiano y el Bayern.

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La convocatoria también presenta novedades con el propósito de ampliar las alternativas del equipo. Juan Arizala, Camilo Mena y Daniel Mosquera aparecen como nuevas caras en el proceso de Lorenzo, mientras que Devis Vásquez vuelve a recibir el llamado después de no ser convocado desde 2023.

En la portería también se destaca el regreso de Camilo Vargas, uno de los habituales titulares de Colombia durante el camino hacia el Mundial de 2026. Aldair Quintana completa el grupo de guardametas junto a Vásquez.

Entre tanto, la base de futbolistas experimentados se mantiene con nombres como Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Jéfferson Lerma y Jhon Arias, quienes tendrán la responsabilidad de aportar su experiencia en esta última doble presentación del año.

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