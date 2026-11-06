Con varias novedades, Colombia definió sus convocados para la doble fecha FIFA ante Chile

La Selección Colombia dio a conocer la lista de los 26 convocados que afrontarán la doble fecha FIFA contra Chile este 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el 17 de noviembre contra el mismo rival en el estadio Nacional de la capital chilena.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo iniciarán la concentración desde mañana, sábado 7 de noviembre en la capital vallecaucana.

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Las novedades

En los nombres nuevos de la convocatoria del estratega argentino, aparecen el defensa Juan David Arizala, quien milita en el Udinese de Italia, Camilo Mena del Korona Kielce de Polonia y Daniel Mosquera, atacante del Hellas Verona de la liga italiana

Los que regresan

Entre los jugadores que regresan al plantel están el arquero del Atlas de México, Camilo Vargas, Juan David Cabal de la Juventus y Nelson Deossa del Real Betis del fútbol español.

Grandes ausentes

El guardameta de Boca Juniors de Argentina, Álvaro Montero y el volante del Atlético Mineiro de Brasil, Kevin Castaño, no fueron llamados por Lorenzo, ya que sus clubes solicitaron que no fueran tenidos en cuenta, esto, con miras a la final de la Copa Sudamericana que se disputará en Barranquilla, este 21 de noviembre.

Otra de las bajas es el extremo guajiro del Bayern Múnich, Luis Díaz, quien no estará presente por una lesión en el isquiotibial izquierdo en un encuentro de Champions League, ante el Arsenal de Inglaterra el pasado 22 de octubre.

Los 26 escogidos

Arqueros

Aldair Quintana (Independiente del Valle, Ecuador), Camilo Vargas (Atlas, México) y Devis Vásquez (Roma, Italia).

Defensas

Juan Arizala (Udinese, Italia), Daniel Muñoz (Nottingham Forest, Inglaterra), Dávinson Sánchez (Galatasaray, Turquía), Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps, Canadá), Jhon Lucumí (Juventus, Italia), Juan Cabal (Juventus, Italia), Kevin Andrade (Zenit, Rusia) y Samuel Velásquez (Atlético Nacional, Colombia).

Volantes

Daniel Arcila (León, México), Gustavo Puerta (Olympiacos, Grecia), Jaminton Campaz (Rosario Central, Argentina), Jhon Arias (Palmeiras, Brasil), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional, Colombia), Jhon Solís (Birmingham City, Inglaterra), Jefferson Lerma (Crystal Palace, Inglaterra) y Nelson Deossa (Real Betis, España).

Delanteros

Camilo Durán (Celtic, Escocia), Luis Suárez (Sporting de Lisboa, Portugal), Matías Orozco (Deportivo Castellón, España), Óscar Perea (América de México), Camilo Mena (Korona Kielce, Polonia), Daniel Mosquera (Hellas Verona, Italia) y Yáser Asprilla (Girona, España).

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Prográmese

13 de noviembre : Colombia vs. Chile, 7:00 p. m., estadio Pascual Guerrero, de Cali.

: Colombia vs. Chile, 7:00 p. m., estadio Pascual Guerrero, de Cali. 17 de noviembre: Chile vs. Colombia, 6:00 p. m. (hora colombiana), estadio Nacional de Santiago, Chile.

Un encuentro con fines benéficos

El dinero recaudado en la taquilla del encuentro que se disputará en la Sultana del Valle, será destinado para la reconstrucción y la asistencia de las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.