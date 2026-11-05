Iremos por más: Nicolás Chiesa, tras conservar la categoría con el Cúcuta Deportivo

Cuando Nicolás Chiesa asumió las riendas del Cúcuta Deportivo, el equipo se encontraba en la última posición de la tabla del descenso y abatido en Liga II-2026 tras un inicio con dos derrotas y un empate.

Su trabajo y capacidad, tanto fuera como dentro, hicieron efecto en una nómina golpeada que a falta de dos fechas para finalizar la fase del todos contra todos concretó su permanencia en la primera división del fútbol nacional.

El objetivo se cumplió la noche del miércoles con el triunfo 1-0 sobre Independiente Santa Fe, gracias a un gol de Leider Berdugo al 62’, luego de una jugada en la que participaron Dayan Pérez y Jaime Peralta.

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Además de la salvación de la categoría, el fronterizo tiene serias posibilidades de clasificarse a los cuadrangulares semifinales del campeonato, puesto que se ubica décimo con 24 puntos, uno menos que Águilas Doradas (25 pts), el octavo.

En la rueda de prensa posterior al partido, Chiesa salió con los capitanes Mauricio Duarte, Federico Abadía, Diego Calcaterra y Jhonathan Agudelo, a quienes agradeció a lo largo de sus declaraciones.