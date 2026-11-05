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Iremos por más: Nicolás Chiesa, tras conservar la categoría con el Cúcuta Deportivo
El técnico argentino aseguró pelearán por clasificarse a cuadrangulares semifinales.
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gcontreras
Nicolás Chiesa, DT del Cúcuta Deportivo.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Jueves, 5 de Noviembre de 2026

Cuando Nicolás Chiesa asumió las riendas del Cúcuta Deportivo, el equipo se encontraba en la última posición de la tabla del descenso y abatido en Liga II-2026 tras un inicio con dos derrotas y un empate.

Su trabajo y capacidad, tanto fuera como dentro, hicieron efecto en una nómina golpeada que a falta de dos fechas para finalizar la fase del todos contra todos concretó su permanencia en la primera división del fútbol nacional.

El objetivo se cumplió la noche del miércoles con el triunfo 1-0 sobre Independiente Santa Fe, gracias a un gol de Leider Berdugo al 62’, luego de una jugada en la que participaron Dayan Pérez y Jaime Peralta.

Lea aquí:  Esperen un poquito más: el mensaje de Federico Abadía a quienes deseaban el descenso del Cúcuta

Además de la salvación de la categoría, el fronterizo tiene serias posibilidades de clasificarse a los cuadrangulares semifinales del campeonato, puesto que se ubica décimo con 24 puntos, uno menos que Águilas Doradas (25 pts), el octavo.

En la rueda de prensa posterior al partido, Chiesa salió con los capitanes Mauricio Duarte, Federico Abadía, Diego Calcaterra y Jhonathan Agudelo, a quienes agradeció a lo largo de sus declaraciones.

Cúcuta Deportivo

“Vengo con mis cuatro capitanes porque desde el primer día que yo llegué, tuve una reunión con ellos, les conté lo que venía a buscar a nivel de trabajo y objetivo, y desde ese día han sido los principales en empujar al grupo y ayudarnos al cuerpo técnico con trabajo, apoyo a los jóvenes. Con las dinámicas que suceden en el club, buscamos crear una familiar, con energía positiva y también les exigí mucho. Me han cumplido como personas y profesionales. Estoy muy agradecido”, señaló el estratega, quien trabajo de la mano de Juan Cruz (asistente) y Guido Páez (preparador físico).

Van por más

El timonel, que estuvo cerca de irse hace una semana alegando falta de energía, llegó a su partido 14 al mando del motilón, con un registro de siete victorias, cinco derrotas y dos empates.

“Mi manera de ser como líder es clara, es profesional y va hacia delante, es mi identidad y así lo haré. Estoy muy feliz por haber dado una alegría grande a todo el pueblo de Cúcuta, a toda la familia de Cúcuta que han ayudado y empujado. Es el gran mérito del grupo de futbolistas y del club que me dio la oportunidad. Soy un agradecido”, dijo el argentino.

Chiesa enfatizó que su equipo peleará por entrar al grupo de los ocho.

Cúcuta Deportivo vs. Santa Fe 2026.

“Hubo muchas dificultades, problemáticas… todas las hemos superado. El principal objetivo era que Cúcuta se quedara en primera división. Hay que estar orgullosos y agradecidos. Lo vamos a dar todo (por clasificar), Dios quiera que lo logremos”, aseguró Nicolás, quien llegó en reemplazo de Richard Páez.

Antes de su llegada a la capital de Norte de Santander, Chiesa estuvo con la Selección de Ecuador siendo asistente técnico de Gustavo Alfaro y Sebastián Becaccece en dos Mundiales y una Copa América, además de tener experiencia con Boca Juniors e Independiente en su país.

“Vine con esa energía y esa hambre de empezar la carrera como primer entrenador. Vine a hacer algo importante y era salvar del descenso y lo hemos logrado. Iremos por más. Al hincha agradecerle a la ciudad, ojalá podamos dar un poco de alegría. Para la ciudad es importante que el Cúcuta juegue en 2027 en la primera división”, contó el entrenador de 46 años.

El triunfo ante Santa Fe

En la victoria de la fecha 17, Chiesa tuvo cuatro cambios en su equipo ajustando en defensa y primera línea de volantes, tras los errores cometidos en las fechas anteriores.

Cúcuta Deportivo vs. Santa Fe 2026.

Las opciones no fueron muy claras en la primera parte, aunque Cúcuta fue más insistente en pisar el campo rival. En la complementaria, Berdugo rompió el cero tras hacer sociedades con Peralta y Dayan Pérez. Posterior a ello, el rojinegro se replegó y Federico Abadía terminó respondiendo en todos los requerimientos que tuvo.

“Enfrentábamos a un equipo importante, con un gran entrenador, que hicieron una Sudamericana importante, era un rival de mucho valor. Teníamos un plan, creamos distintas situaciones. Ellos ganaron unos metros (tras el gol), planificamos salir de contra y ser concretos y bien parados defensivamente. Había que sufrir y hacernos fuerte. Defendimos el arco en cero y eso nos llevó al objetivo”, afirmó el timonel motilón.

En la próxima fecha, Cúcuta visitará al bicampeón y ya eliminado Junior FC en Barranquilla antes de cerrar la fase del todos contra todos ante el descendido Jaguares. Ganando los dos duelos se instalará en cuadrangulares.

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