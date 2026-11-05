Iremos por más: Nicolás Chiesa, tras conservar la categoría con el Cúcuta Deportivo

“Vengo con mis cuatro capitanes porque desde el primer día que yo llegué, tuve una reunión con ellos, les conté lo que venía a buscar a nivel de trabajo y objetivo, y desde ese día han sido los principales en empujar al grupo y ayudarnos al cuerpo técnico con trabajo, apoyo a los jóvenes. Con las dinámicas que suceden en el club, buscamos crear una familiar, con energía positiva y también les exigí mucho. Me han cumplido como personas y profesionales. Estoy muy agradecido”, señaló el estratega, quien trabajo de la mano de Juan Cruz (asistente) y Guido Páez (preparador físico).
Van por más
El timonel, que estuvo cerca de irse hace una semana alegando falta de energía, llegó a su partido 14 al mando del motilón, con un registro de siete victorias, cinco derrotas y dos empates.
“Mi manera de ser como líder es clara, es profesional y va hacia delante, es mi identidad y así lo haré. Estoy muy feliz por haber dado una alegría grande a todo el pueblo de Cúcuta, a toda la familia de Cúcuta que han ayudado y empujado. Es el gran mérito del grupo de futbolistas y del club que me dio la oportunidad. Soy un agradecido”, dijo el argentino.
Chiesa enfatizó que su equipo peleará por entrar al grupo de los ocho.