Alan Torres llevó a Cúcuta al podio del Festival Sudamericano de Ajedrez en Bogotá

El ajedrez nortesantandereano ha tenido últimamente movimiento en las últimas semanas: Primero fue con Josué Matías Rangel en el Torneo del Caribe la Fundación Rueda, Rueda, en la que se coronó campeón en la categoría U-12.

Ahora, el pasado fin de semana en Bogotá se llevó a cabo el Festival Suramericano de Ajedrez, donde Norte de Santander estuvo participando con seis trebejistas en las categorías U7, U-9, U-11 y U-13, dejando buena huella.

Durante el torneo, los más sobresalientes fueron; Alan Torres Delgado, quien se quedó con el tercer lugar en modalidad de Blitz, categoría U-9, y Ronald Sierra, U-13, ocupando el quinto lugar en la misma modalidad y también fue quinto en la modalidad de rápido y finalizando de 12 en ajedrez clásico.

Alan, de 9 partidas disputadas, ganó 6, hizo tablas en una y perdió la otra, acumulando un total de 6.5 puntos.

Los juegos ganados fueron contra, Jun Diego Ortega, Everth Moncayo, Miguel Ángel Pinilla, Josué Rodríguez de Colombia, Pauli Linder de Brasil y Gabriel Zuluaga de Colombia.

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De otro lado, la única partida en empatada fue ante el peruana no, Franco Steven Mendoza, mientras que las dos derrotas se dieron ante; Juan Eduardo Ramos de Perú y el colombiano, Mateo Eduardo Ferrada.

El campeón fue el peruano Juan Eduardo Ramos, con el que perdió una partida, sumando 8,5 puntos y el segundo lugar lo obtuvo el colombiano, Santiago Ramírez, con 7,0 puntos

Yenny Delgado, madre del deportista señaló que se sintió contenta con trabajo y resultado de su hijo.

“El torneo fue difícil, el nivel de competencia bastante alto, donde los ajedrecistas de Perú y Brasil eran fuertes, las partidas”, comentó Yenny Delgado, mamá de Alan Torres.

La progenitora detalló que, aparte de la gran cantidad de competidores que se presentaron en el torneo, le llamaron la atención los jugadores peruanos, demasiado organizados para afrontar los juegos. Según ella, los entrenadores analizaban las partidas en tiempo real, lo que les permitía a los trebejistas desarrollar mejor el juego y alcanzar la victoria.

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Sobre la actuación de su hijo, apuntó que es la segunda experiencia internacional. Este año estuvo en el Panamericano de Medellín, y aunque no logró medalla, hizo un buen campeonato.

La segunda es el Festival Suramericano. “Es la mejor presentación que tiene a nivel internacional; en la modalidad de Blitz es muy bueno, pero debe mejorar en las otras modalidades, sobre todo en el clásico”.

En el clásico, Torres, se impuso en cuatro de las nueve rondas, empató una y perdió las otras cuatro.

Más actuaciones

De otra parte, en la categoría U-13, Ronald Sierra se destacó con sus dos quintos lugares.

En la modalidad de Blitz, Sierra hizo 6 puntos, producto de cinco victorias, un empate y dos derrotas. El otro quinto lugar fue en ajedrez rápido, con cinco victorias y dos derrotas. Mientras que en la modalidad de clásico ocupó el puesto 12.

Con respecto a otros competidores, Josué Matías Rangel, categoría U-11, fue 14 en clásico con 4,5 puntos, y 17 en rápido, con 4 puntos.

En la misma categoría Dylan Correa, fue 12 en clásico, con 5 puntos. En rápido, se ubicó de 10, con 4,5 puntos y en Blitz, de 11, con 5,5 puntos.

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Por último, en la categoría U-7 y U-9, los hermanos Mateo y Joaquín Ferrada también hicieron una buena participación.

Mateo, U-9, ocupó la casilla 20 en la modalidad de clásico, con un total de 4 puntos. En la modalidad de rápido, 14, con 3,5 puntos y en Blitz, 13, con 5 puntos.

Por su parte Joaquín Ferrada, U-7, terminó en el puesto 15 en ajedrez clásico, con 3 puntos de nueve partidas jugadas. En ajedrez rápido se ubicó 14, con 3,5 puntos, de siete rondas jugadas y en Blitz, puesto 15 con 3 puntos de nueve rondas disputadas.

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