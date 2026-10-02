El cucuteño Matías Rangel clasificó al Festival Sudamericano de Ajedrez, de Chile

El deporte ciencia de Norte de Santander vibró en Barranquilla durante el VIII Torneo de Ajedrez del Caribe a la Rueda Rueda, que se disputó hace dos semanas en la capital del Atlántico y contó con la participación de los deportistas Josué Matías Rangel Aguirre, en la categoría U-12; Alan Sebastián Torres, en U-8, y Jhon Chicué, en U-14.

Rangel Aguirre se coronó campeón de su categoría y, con este título, obtuvo el cupo para representar a Colombia en el Festival Sudamericano de Ajedrez, que se llevará a cabo en Chile durante la primera semana de diciembre.

Junto a Rangel, otros nueve campeones viajarán al certamen chileno para competir en las categorías U-8, U-10, U-14 y U-17.

En U-8, el pamplonés Alan Sebastián Torres obtuvo el subtítulo, mientras que Jhon Chicué se ubicó en el sexto puesto de la categoría U-14.

A un mes de su participación en el Sudamericano de Chile, Josué Matías, quien cursa quinto grado en el colegio Recreo Kids, compite desde esta semana en el Festival Sudamericano que se disputa en Bogotá. Hasta este jueves había jugado cinco partidas, con un balance de tres triunfos, unas tablas y una derrota, para un total de 3,5 puntos.

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En cuanto a su participación en el torneo de Barranquilla, el cucuteño ganó cuatro encuentros y empató uno, acumulando 4,5 puntos, resultado suficiente para quedarse con el primer lugar.

Los ganadores superaron las eliminatorias virtuales, las semifinales presenciales y la final, hasta conquistar el primer puesto en sus respectivas categorías.

Un genio del juego

Josué consideró que las partidas más complicadas fueron la primera, porque de su resultado dependería, en buena medida, el desarrollo del campeonato. Para fortuna del trebejista, comenzó ganando, lo que le dio mayor confianza para afrontar los siguientes encuentros.

Asimismo, señaló que la cuarta partida también fue difícil, debido a que perdió una pieza clave. Sin embargo, logró recuperarse y salvar el punto. “Todas las partidas fueron difíciles; sin embargo, las supe manejar y sacar adelante. Quizás la más fácil fue la de la tercera ronda, que gané rápido”, comentó Rangel Aguirre.

Sobre cómo se enteró de que había obtenido el tiquete al Sudamericano, la joven promesa del ajedrez rojinegro respondió: “La verdad, ya lo sabía. Mi mamá (Ana María) me había dicho que los campeones iban a Chile y me propuse ganar todo. Solo empaté la última”, subrayó el campeón.

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Su llegada al ajedrez no fue casualidad. Se trató de una afición que nació cuando tenía cinco años y que, seis años después, lo mantiene motivado y feliz, especialmente por los buenos resultados que ha conseguido.

Para Josué, su interés por el deporte ciencia comenzó después de ver una serie de televisión en la plataforma Netflix.

“En Netflix había una miniserie que se llama Gambito de dama. Me interesó el juego que aparecía allí, entonces quise aprender a jugar y ahora me encanta mucho el ajedrez”, afirmó Matías.

Trata de una niña que había perdido a sus padres y luego conoció el ajedrez, que la hacía sentir mejor y más segura. “De ahí me llamó la atención jugar ajedrez”, relató el pequeño trebejista.

Gambito de dama es una miniserie basada en la novela homónima de Walter Tevis. Cuenta la historia de Beth Harmon, una huérfana prodigio del ajedrez que busca convertirse en la mejor jugadora del mundo mientras enfrenta diferentes dificultades personales.

El novel jugador ha tenido como entrenadores al maestro Gilberto Valderrama, Icsen Chirinos y Jorge Reyes.

Para el campeonato de Chile, Matías cuenta con el respaldo de la Federación Colombiana de Ajedrez; sin embargo, su mamá debe gestionar los recursos necesarios para acompañarlo en esta nueva aventura.

El cucuteño tiene dos hermanas que también siguen sus pasos en el deporte ciencia: Samara y Sarah, de ocho años, quienes han incursionado en algunos torneos.

Además de practicar ajedrez, Matías combina sus estudios con otra disciplina: el karate, bajo la orientación de la sensei Astrid Quijano. También realiza un curso de programación y robótica en Comfanorte.

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