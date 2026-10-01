Los Cerveceros de Milwaukee, campeones de la Serie Mundial

Los Cerveceros de Milwaukee se coronaron el miércoles en la noche, en campeones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas por primera vez en su historia, tras imponerse por 1-4 en St. Petersburg (Florida) a los Rays de Tampa Bay y cerrar también por 4-1 la serie por el título.

Los Cerveceros pusieron la guinda a una temporada de ensueño, en la que dominaron la etapa regular y crecieron en la postemporada hasta arrollar por 4-0 a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato y doblegar a unos Rays que llegaban en gran forma.

Con los venezolanos Jackson Chourio y William Contreras, el lanzador Jacob Misiorowski y un inspirado Cooper Pratt, Milwaukee completó su obra maestra en el Tropicana Field.

En su segunda participación en una Serie Mundial, tras una espera de 44 años, encontró el premio definitivo.

Pratt impulsó dos carreras y anotó otra, Contreras conectó un doble decisivo y Misiorowski mantuvo en cero a Tampa Bay durante cinco entradas y dos tercios. Trevor Megill se encargó de los últimos seis outs y certificó el título, pese a conceder una carrera en la novena.

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Pratt, un novato de récord

Milwaukee tomó ventaja en la segunda entrada frente al abridor Drew Rasmussen. Pratt conectó un sencillo al jardín central que permitió anotar a Brice Turang, aunque fue eliminado cuando intentaba alcanzar la segunda base.

Era su quinto imparable consecutivo en la Serie Mundial. El sexto llegó en la quinta entrada y le permitió establecer un récord para un novato en el Clásico de Otoño, superando los cinco de Brian Doyle con los Yanquis en 1978. Ningún jugador encadenaba seis desde David Ortiz en 2013, según datos de la MLB.

Esta vez, Pratt convirtió su sencillo en carrera. David Hamilton lo remolcó con un batazo al jardín derecho para ampliar al 2-0 la ventaja de unos Cerveceros que avanzaban sin necesidad de jonrones.

Tampa Bay, mientras tanto, no encontraba la manera de hacer daño a Misiorowski. El derecho incluso rompió el bate de Yandy Díaz en la tercera entrada, en una noche en la que el cubano mostró aparentes molestias físicas.

Misiorowski no necesitó acumular ponches para controlar el partido. Terminó con dos, permitió únicamente dos imparables y concedió una base por bolas en una actuación de 86 lanzamientos que le dio la victoria.

Contreras acerca la gloria

El golpe decisivo llegó en la sexta entrada. Con Christian Yelich en base, Contreras conectó un potente doble al jardín izquierdo frente a Garrett Cleavinger que elevó el margen al 3-0.

Pratt volvió a intervenir, esta vez sin sumar un imparable. Un elevado de sacrificio al jardín derecho permitió a Contreras llegar al plato y establecer el 4-0.

Quedaba por proteger la ventaja, y los relevistas JoJo Romero y Abner Uribe mantuvieron el cero antes de entregar la pelota a Megill.

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Los Rays conservaron una última esperanza. En la novena, Liam Hicks conectó un doble y anotó gracias a otro de Chandler Simpson, que evitó la blanqueada y recortó 4-1.

Pero no hubo milagro. Megill completó sus dos entradas con tres ponches y cerró una noche histórica para Milwaukee.

Cartagena (El Universal)

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