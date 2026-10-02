Paratletas de Norte de Santander buscarán cupos para los Paranacionales de 2027

El camino hacia los VII Juegos Paranacionales de 2027, que se realizarán en Sincelejo y Montería, sigue abierto para muchos deportistas que sueñan con estar en las justas, dar lo mejor de sí y subir al podio.

Sin embargo, para cumplir ese objetivo, deben superar el proceso clasificatorio y asegurar su cupo en las competencias del próximo año.

Desde este miércoles y hasta el próximo domingo, Medellín será sede del primer torneo nacional clasificatorio para las justas de 2027. Norte de Santander estará presente con 16 deportistas de las categorías de parálisis cerebral (PC), discapacidad física y discapacidad visual. Así lo dieron a conocer los entrenadores Jorge Benavidez y Carlos Cañas, quienes acompañan a la delegación.

Esta será la primera salida de los paratletas mayores de Norte de Santander después de dos años sin participar en competencias nacionales por la falta de recursos y apoyo de Indenorte.

“Esta es la primera salida que tenemos después de dos años con los paratletas mayores. Vamos a un evento clasificatorio al que llevamos 16 deportistas en las tres modalidades de discapacidad: PC, visual y física”, explicó Benavidez.

El entrenador lamentó que el año pasado no pudieran asistir a este tipo de competencias por falta de recursos, una situación que, según señaló, ha desmotivado a varios deportistas e incluso ha llevado a algunos a retirarse por la falta de respaldo institucional.

“Como entrenadores nos exigen resultados, pero no tenemos cómo medirlos. El paratletismo es una disciplina de tiempos y marcas, por lo que se necesita una mejor preparación”, agregó.

Para este compromiso en Medellín, los deportistas y sus entrenadores viajaron cargados de ilusiones y con la esperanza de alcanzar las marcas que les permitan clasificar a los Juegos Paranacionales de 2027.

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Con la fe del carbonero

El profesor Benavidez lamentó que varios atletas que se prepararon durante todo el año para esta competencia tuvieran que quedarse en Norte de Santander debido, según afirmó, a la falta de compromiso de Indenorte con los deportistas.

“Los metodólogos saben cuántos deportistas existen y debería haber un presupuesto fijo para no estar rogando. Además, esto termina generando malestar entre los otros paratletas que se quedan por fuera, porque ellos también se han preparado para competir”, manifestó el entrenador.

Entre los deportistas que viajaron a Medellín en busca de la clasificación sobresale Yiney Fuentes, quien hace cuatro años obtuvo la medalla de bronce en el lanzamiento de jabalina durante las competencias realizadas en Armenia.

La deportista atravesó un momento difícil debido a una norma técnica de clasificación en su categoría, situación que la dejó por fuera del ciclo paralímpico. Sin embargo, tras superar ese inconveniente, regresa con la ilusión de demostrar su talento y asegurar su cupo a los Paranacionales.

Fuentes competirá en lanzamiento de disco, jabalina e impulso de bala.

Otro de los representantes de Norte de Santander es Benjamín Orozco, quien pertenece a la categoría juvenil. No obstante, el entrenador Jorge Benavidez ha decidido foguearlo en la categoría mayores, al considerar que tiene una buena potencia y es una de las jóvenes promesas del departamento de cara a los Juegos Nacionales de la Juventud de 2028.

“Benjamín es juvenil, pero en los entrenamientos ha demostrado crecimiento y se ha mostrado fuerte en el lanzamiento de disco. Esta es una oportunidad para foguearlo y queremos irlo preparando”, señaló Benavidez.

Por su parte, Sebastián Figueredo competirá en salto de longitud, prueba en la que registra una marca personal de 6,10 metros, y en los 200 metros planos.

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En la categoría de discapacidad física se destaca la patiense Valentina Jaimes, otra de las apuestas de Norte de Santander para conseguir un cupo a los Juegos Paranacionales. La deportista tiene una amputación y competirá en los 400 metros.

Samuel Aponte, quien presenta una condición atetósica caracterizada por movimientos musculares involuntarios, participará en el lanzamiento de disco.

El entrenador Carlos Cañas manifestó que la delegación viaja con optimismo y confianza en alcanzar las marcas mínimas exigidas para clasificar a las justas.

Cañas destacó a Dreysi Torres, medallista en la categoría juvenil y con experiencia en mayores, como una de las deportistas con posibilidades de obtener buenos resultados.

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