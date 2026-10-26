¡El mejor del mundo! Harry Kane gana el Balón de Oro 2026

Los últimos dos años le sonrieron a Harry Kane como nunca le había pasado en el fútbol. El nuevo ganador del Balón de Oro y capitán de la selección inglesa guio a su país a unas semifinales mundialistas por primera vez en 6 décadas, además de ser el dueño de la Bota de Oro del fútbol europeo con 36 dianas anotadas en la Bundesliga. Harry marcó 61 goles en 71 encuentros de la temporada 2025/26 con el conjunto bávaro.

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Su gran mérito ha sido siempre la paciencia. Arribó al Bayern Múnich en 2023 y dejó atrás al club de su vida, el Tottenham. Sin ese cambio, díficilmente podría haber ganado el premio a mejor jugador del mundo. Con Kane cualquier equipo es mejor, más allá de los goles es un jugador aporta en todo el campo de juego. Harry fue recibido antes de ingresar al London Palladium como todo un héroe en la capital de su país.

El “Fenómeno” Ronaldo le entregó el título

El Balón de Oro se hizo esperar, pero llegó. De las manos de Ronaldo “El Fenómeno” Nazario fue el encargado de entregar el galardón y regaló momentos nostálgicos para los futboleros al compartir escenario con Thierry Henry. El brasileño recordó las dos veces que ganó el Balón de Oro y esocogió al de 2002 como el más especial en su carrera.

“De nuestra época habían muchos crack. Que contento me hace haber vivido aquella época”, dijo Ronaldo a Henry.

Tomado de El Colombiano.

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