El sóftbol de Norte no pasó el examen en el Interligas de Montería

Culminó en Montería el Campeonato Nacional Interligas de sóftbol, categoría mayores, que se disputó del 20 al 25 de octubre y entregó ocho cupos a los XXIII Juegos Nacionales, que se celebrarán en noviembre de 2027 en Córdoba y Sincelejo.

En el certamen participaron 13 departamentos: Bogotá, Magdalena, Tolima, Bolívar, Cundinamarca, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Córdoba, Antioquia, Atlántico, Risaralda y Valle del Cauca.

Durante cinco días de intensa competencia en el estadio Luis Nieto, las 13 novenas tuvieron que enfrentarse a rivales difíciles y lidiar con las inclemencias del clima, que por momentos les jugaron una mala pasada.

Aun así, los batazos se hicieron sentir en cada partido y quedaron definidos los ocho clasificados a las justas nacionales. Además de los anfitriones, Córdoba y Sucre, aseguraron su presencia Atlántico, Antioquia, Bogotá, Bolívar, Valle del Cauca y el octavo equipo clasificado.

El gran campeón del torneo fue Sucre, que derrotó 4-0 a Bogotá en la final, mientras que el tercer puesto fue para el local, Córdoba.

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Por primera vez en la historia de esta disciplina, Norte de Santander participó con un equipo joven en un clasificatorio a Juegos Nacionales. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados: la novena rojinegra consiguió una sola victoria, frente a La Guajira, y perdió sus demás compromisos ante Bogotá, Magdalena, Tolima, Bolívar y Cundinamarca.

El reto no era sencillo, especialmente ante selecciones con tradición y experiencia en esta disciplina.

Se destacaron varios jugadores

No todo fue negativo para la novena rojinegra, que, pese a las derrotas, demostró entereza en el terreno de juego. Algunos de sus peloteros sobresalieron por su desempeño individual y recibieron reconocimientos en el campeonato.

Rubén Guerrero fue elegido como el mejor shortstop (campocorto) del torneo; Hermes Guerrero ocupó el segundo lugar entre los mejores center field (jardineros centrales), y Keiner Márquez fue reconocido como el mejor segunda base.

El entrenador Emmanuel Vanegas destacó que, más allá de los resultados, la participación dejó experiencias y enseñanzas importantes. Según explicó, el equipo tiene talento, pero necesita mejores herramientas para competir en igualdad de condiciones con las principales potencias del sóftbol colombiano.

Al hacer un balance de la actuación, el técnico consideró que el desempeño fue positivo para tratarse de la primera participación del departamento en un clasificatorio a Juegos Nacionales.

“Superamos las expectativas que teníamos, más allá de que los resultados no nos acompañaron”, señaló.

Vanegas también hizo énfasis en las limitaciones con las que afrontaron el campeonato, especialmente por la falta de implementos deportivos adecuados para una competencia de este nivel.

“Nosotros arrancamos de cero, con limitaciones, porque fuimos a competir careciendo de implementación deportiva para esta alta competencia. No contamos con bates de alto rendimiento ni cascos de protección. Algunos elementos nos los prestó la liga sede del campeonato y otros bates tuvimos que alquilarlos para poder tener un buen rendimiento”, afirmó.

Pese a esas dificultades, los jugadores rojinegros no se amilanaron y dieron la batalla en el campo con los pocos recursos disponibles para afrontar el Nacional.

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Sobre el rendimiento de sus dirigidos, el entrenador sostuvo que la experiencia fue valiosa para un grupo que participó por primera vez en un clasificatorio de esta magnitud.

“El desempeño de los muchachos fue bueno. Estuvimos por encima de Valle y La Guajira, que han estado en Juegos Nacionales. No quedamos entre los ocho, pero tratamos de hacer, en lo posible, un buen papel”, manifestó.

En el plano individual, reiteró que Norte de Santander terminó con el mejor campocorto, el mejor segunda base y el segundo mejor jardinero central del campeonato.

Aunque reconoció que esos reconocimientos no borran las derrotas, consideró que son una muestra del potencial que existe para seguir trabajando.

“Pagamos la novatada en esos aspectos del juego, pero los muchachos siempre tuvieron actitud para afrontar cada partido. Eso me deja tranquilo, porque siempre mostraron compromiso”, subrayó el técnico.

El siguiente turno al bate será para la selección femenina de Norte de Santander, que se prepara para disputar el clasificatorio previsto para febrero de 2027.

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