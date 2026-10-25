Javier Jamaica conquista el Clásico RCN y logra el título más importante de su carrera

Con 30 años de edad Javier Jamaica tocó la gloria. El pedalista del NU Colombia se coronó campeón del Clásico RCN Sistecrédito en Medellín. El ganador de la novena etapa fue el también cundinamarqués Rodrigo Contreras, quien es compañero de Jamaica en el Nu.+

“La vuelta a Colombia se fue por poquito este año; pudimos con el clásico. Este día era un día muy clave; lo sufrí demasiado, se ganó una etapa muy clave. Yo sabía que mi papá estaba acá y se lo dedico en el día de su cumpleaños”, declaró Jamaica.

Totalmente emocionado, cansado pero feliz por el título más importante de su carrera, Jamaica pasó la meta, dejó la bicicleta de lado y se fundió en un abrazo eterno con su padre, en el día que pasó a la historia.

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“Crean en los procesos, yo desde Colmundo he ido creciendo y aprendiendo. Por eso siempre le hablo a la juventud, que con sacrificio todo se puede. Creo que debe agradecerle al equipo, estuvo grandioso, sin palabras”, culminó el ciclista bogotano.

¿Quién es Javier Jamaica?

Javier Ernesto Jamaica Mejía es un ciclista profesional colombiano nacido en Bogotá el 2 de marzo de 1996. Con una estatura de 1,69 metros y un peso aproximado de 62 kilos, se ha destacado por ser un fuerte escalador en el ciclismo de ruta.

A lo largo de su trayectoria ha conseguido importantes triunfos en América Latina, incluyendo victorias de etapa en la Vuelta Bantrab en Guatemala (2023), el Gran Premio Chapín (2023), la Vuelta a Venezuela (2024), la Vuelta a Guatemala (2024) y la Volta Ciclística de Santa Catarina. Además, ha sido protagonista y líder general en varias ediciones del Clásico RCN en Colombia gracias a su solidez en las etapas de alta montaña.