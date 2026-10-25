¿Seguirá Infantino al frente de la FIFA? El dirigente busca un cuarto mandato

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dejó claro que nunca le pasó por la cabeza dimitir y recordó que tiene el apoyo "de una amplia, amplia mayoría", por lo que pidió respetar el "proceso democrático" aunque se pueda "discrepar" y no estar de acuerdo.

"Fui elegido por 211 asociaciones miembro de todo el mundo. Creo que lo importante es que en una organización como la FIFA puede haber diferentes puntos de vista", dijo en una entrevista a la BBC que recoge Europa Press, al ser preguntado por la dimisión que exigieron varios personalidades del fútbol y federación.

"Si nos tomamos en serio la democracia y el proceso democrático, y creemos que todos tenemos la misma voz y el mismo voto en el mundo, y que el fútbol pertenece a todos, entonces tenemos que respetar la opinión de la amplia, amplia mayoría", añadió un Infantino que pretende asumir un cuarto mandado en las elecciones del próximo marzo.

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El presidente de la FIFA, que hace diez días se disculpó por su plan de venta del Mundial y lo dio "por retirado definitivamente", celebró el apoyo que ha recibido recientemente en Asia y África. "Acabo de regresar de Tokio, donde la Confederación Asiática de Fútbol me ha dado su pleno respaldo. Estuve en Cabo Verde, donde todos los países de la Confederación Africana de Fútbol me han respaldado", apuntó.

"Estoy hablando con todas las federaciones del mundo. En el mundo hay diferentes puntos de vista, opiniones, en todo, no siempre es fácil reunirlos a todos bajo un mismo techo, pero debemos respetar, y yo respeto todas las opiniones y puntos de vista, y luego corresponderá a las asociaciones miembro de la FIFA decidir a quién quieren como presidente y cómo quieren que se gestione", añadió.

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