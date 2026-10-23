¿Quién levantará la copa? Los tres colombianos que buscarán la Libertadores 2026

Jugados los partidos de la semifinal de la Copa Libertadores, ya se conocen los dos clubes que disputarán el título: Palmeiras de Brasil y Estudiantes de La Plata, quienes llegan a esta instancia al ganar sus series por la vía de los penaltis.

La finalísima de la Libertadores 2026 se llevará a cabo el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

El miércoles, el ‘Verdao’ se impuso 5-3 sobre Fluminense, mientras que este jueves, los ‘Pincharata’ hicieron lo propio ante Flamengo, vigente campeón de la Copa, al derrotarlo 3-2, luego de que los dos partidos terminaran sin goles en los 90 minutos.

El colombiano Edwuin Cetré, que entró los últimos minutos, marró dos veces su disparo. El penal de Cetré se repitió porque, según el jugador, tocó el balón con los dos pies al momento de patear. En el segundo cobro, el vallecaucano volvió a fallar.

"Era un objetivo y después el camino, obviamente, es el que tienes que transitar. Pero bueno, más allá de por ahí los altos y bajos que tuvo el equipo, yo en este tipo de torneos creo que el peso de la historia juega”, dijo el técnico Juan Sebastián ‘La Brujita’ Verón al finalizar el juego.

Así, los clubes argentinos cortan una racha de ocho años sin poder llegar a una final de Libertadores.

El último en hacerlo fue River Plate, que le ganó la final a Boca Juniors en 2018, partido disputado en Madrid, España, en el que actuó el colombiano Juan Fernando Quintero.

De ahí en adelante, el dominio ha sido de los brasileños: Flamengo (2019, 2022, 2025), Palmeiras (2020, 2021), Fluminense con los colombianos Jhon Arias y Kevin Serna (2023) y Botafogo (2024).

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Colombianos finalistas

Asimismo, Jhon Arias disputará su segunda final de Libertadores, ahora con el ‘Verdao’, tras haber regresado de Inglaterra, donde no le fue bien en su paso por la Liga Premier con los Wolves.

El chocoano, desde su regreso al fútbol brasileño, ha sido la gran figura del Palmeiras y en el Brasileirao.

Además, habrá duelo de colombianos: por un lado, Arias con Palmeiras y, por el otro, Edwuin Cetré y Miguel Monsalve por Estudiantes de La Plata.

Duelo de antaño

Paradójicamente, en esta nueva final se reencuentran Estudiantes y Palmeiras, en un partido que, a pesar de las décadas que han pasado y los actores en la cancha, tendrá un cierto sabor a revancha.

Precisamente, en 1968, Estudiantes de La Plata venció en los dos partidos a Palmeiras (1-3 y 2-0), quedándose con el título, y uno de los goles lo anotó Juan Ramón ‘La Bruja’ Verón, que después jugaría en Colombia entre (1978 y 1979), con el Junior de Barranquilla y con el Cúcuta Deportivo, entre (1980-1981).

Hoy su hijo Juan Sebastián ‘La Brujita’ Verón, desde el banco, ha vuelto a llevar a los ‘Pincharata’ a una final de Libertadores después de 17 años, en la que él salió campeón como jugador en 2009.

Ahora, desde que se implementó el nuevo sistema, la definición es a partido único.

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Estudiantes buscará hacerse con su quinto título luego de haber conquistado los anteriores en (1968, 1969, 1970, 2009), mientras que Palmeiras va por la cuarta corona, que de ganarla podría igualar a los argentinos.

Palmeiras ha logrado ganar sus copas en las ediciones de (1999, 2020, 2021). Si Estudiantes es el campeón, alcanzará a Peñarol de Uruguay, que tiene cinco títulos, quedando a uno de Boca Juniors, con 6 y dos de Independiente de Avellaneda, con 7 títulos de Libertadores y el más ganador en la historia desde que se creó el torneo en 1960.

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