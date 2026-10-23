La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Deportes
12
Deportes
Abren proceso sancionatorio por mal estado de la gramilla en El Campín
Sencia fue citada a audiencia pública este 29 de octubre para presentar sus descargos tras los problemas de la gramilla.
Authored by
crojas
Abren proceso sancionatorio por mal estado de la gramilla en El Campín
Colprensa
Colprensa
Viernes, 23 de Octubre de 2026

El IDRD anunció la apertura de un proceso sancionatorio contra Sencia, el concesionario que tiene a su cargo la operación del estadio El Campín, por las presuntas fallas que llevaron a la cancelación del partido Millonarios - Once Caldas por problemas en la gramilla.

La entidad busca establecer si el concesionario incumplió sus obligaciones contractuales.

La interventoría del contrato de concesión presentó ya un informe sobre los problemas presentados con la gramilla, con base en el cual Sencia fue citada a una audiencia pública, que se realizará el próximo 29 de octubre, a las 9:00 a.m.

Infórmese: Un partido como este se recordará por mucho tiempo: Nicolás Chiesa, tras victoria del Cúcuta sobre Nacional

En la audiencia, el concesionario podrá presentar sus descargos pero de confirmarse que incurrió en un incumplimiento de contrato podría ser sancionado con multa.

El IDRD aseguró que "el fútbol es la prioridad de El Campín" y que continuarán los seguimientos técnicos y contractuales para proteger la seguridad de los futbolistas y garantizar condiciones adecuadas para los encuentros deportivos

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Misa Cristian Moncada
Misa Cristian Moncada
Cristian se pudo ir en paz: la muerte lo esperaba al salir de una misa en Villa del Rosario
La Opinión
Apagón. / Foto: archivo
Apagón. / Foto: archivo
Hay un ‘fantasma’ que asusta a Norte de Santander y las demás regiones de Colombia
Leonardo Favio Oliveros
Protesta del barrio Turbay Ayala frente a Aqualia
Protesta del barrio Turbay Ayala frente a Aqualia
Sin agua desde hace tres meses: indignación y protestas en el barrio Turbay Ayala de Villa del Rosario
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla