Abren proceso sancionatorio por mal estado de la gramilla en El Campín

El IDRD anunció la apertura de un proceso sancionatorio contra Sencia, el concesionario que tiene a su cargo la operación del estadio El Campín, por las presuntas fallas que llevaron a la cancelación del partido Millonarios - Once Caldas por problemas en la gramilla.



La entidad busca establecer si el concesionario incumplió sus obligaciones contractuales.



La interventoría del contrato de concesión presentó ya un informe sobre los problemas presentados con la gramilla, con base en el cual Sencia fue citada a una audiencia pública, que se realizará el próximo 29 de octubre, a las 9:00 a.m.

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En la audiencia, el concesionario podrá presentar sus descargos pero de confirmarse que incurrió en un incumplimiento de contrato podría ser sancionado con multa.



El IDRD aseguró que "el fútbol es la prioridad de El Campín" y que continuarán los seguimientos técnicos y contractuales para proteger la seguridad de los futbolistas y garantizar condiciones adecuadas para los encuentros deportivos

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