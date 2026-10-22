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¡Quinto del mundo! Ángel Barajas sobresalió en la final del all-around en Rotterdam
El cucuteño Ángel Barajas alcanzó la mejor posición histórica de un gimnasta colombiano en la general individual en un Mundial de gimnasia artística de mayores.
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gcontreras
ÁNGEL BARAJAS
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Jueves, 22 de Octubre de 2026

Formidable presentación. Los cucuteños Ángel Gabriel Barajas Vivas y Keynher Camilo Vera Carrascal destacaron de gran manera en la final de la general individual del Campeonato Mundial de gimnasia artística, que se celebra en Rotterdam, Países Bajos.

Los dos talentos más extraordinarios de la gimnasia rojinegra en los últimos años estuvieron entre los mejores de esta disciplina en el planeta. Barajas culminó en la quinta casilla con un registro de 83.232 puntos, mientras que Vera terminó en el puesto 24 con 73.899.

Lea aquí:  Colombia le compitió a las potencias en la final por equipos del Mundial de gimnasia artística

Ángel, medallista de plata en barra fija de los Juegos Olímpicos de París 2024, alcanzó el mejor resultado de un colombiano en el all-around de un mundial de mayores superando su propia marca, puesto que en 2025, en la edición de Yakarta, fue sexto con 81.432.

El gran campeón del concurso completo fue el japonés Daiki Hashimoto (85.998), quien retuvo el título conseguido en Indonesia. El podio fue completado por el chino Haonan Yang (84.199) y el británico Joe Fraser (83.531).

Ángel, que este año logró diversos podios en el circuito de Copa Mundo, tuvo notas muy altas en sus seis aparatos. En barras paralelas obtuvo su mejor nota con 14.333 (dificultad de 6.2 y una ejecución de 8.133), seguido por salto (14.100), barra fija (14.066), suelo (13.833), arzones (13.800) y anillas (13.100).

Vera, que disputa su primer mundial de mayores, no tuvo su mejor jornada y falló en tres aparatos que le afectaron de gran forma su nota: en suelo (9.833), arzones (11.200) y barra fija (11.700). En salto destacó con 14.000 y en paralelas 13.933 y anillas (13.233). 

En la ronda clasificatoria, Ángel fue noveno con 82.831 y Camilo, décimo con 82.764. Los dos nortesantandereanos terminarán su paso en por Países Bajos el próximo domingo, disputando la final de barra fija.  

En esta cita orbital, la Selección Colombia obtuvo su mejor resultado en la prueba por equipos al terminar octavo con 240.093.

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