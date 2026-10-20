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Colombia le compitió a las potencias en la final por equipos del Mundial de gimnasia artística
El equipo nacional estuvo conformado por los gimnastas cucuteños Ángel Barajas, Camilo Vera, Jorman Álvarez y Yan Zabala.
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gcontreras
Norte de Santander
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Martes, 20 de Octubre de 2026

En su primera final por equipos en la historia de un Mundial de gimnasia artística, la Selección Colombia cumplió este martes un destacado papel, culminando en la octava posición del certamen que se celebra en Rotterdam, Países Bajos.

Los colombianos, dirigidos por Jairo Ruiz Casas, dieron pelea ante los mejores y tradicionales países de esta disciplina llevándose el respeto y la admiración de tanto rivales como el mismo público neerlandés.

La Tricolor fue conformada por los cucuteños Ángel Barajas (medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París), Camilo Vera, Jorman Álvarez y Yan Zabala junto con el antioqueño Thomas Mejía y como suplente el tolimense Juan Felipe Ramos. En el banquilo técnico, además de Ruiz, estuvieron Jossimar Calvo y Leonardo González.

Lea aquí: ¿Qué está pasando con la marca Cúcuta Deportivo?

La nota alcanzada por la delegación fue de 240.093 puntos tras los seis aparatos. El campeón fue Japón (251.928) y el podio fue complementado por Rusia (250.329) y China (249.193). Estos tres equipos lograron la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Gran Bretaña fue cuarto (247.395), seguido por Suiza (246.497), Estados Unidos (245.161) y Países Bajos (241.294).

Barra fija, la mejor nota

Los colombianos tuvieron su mejor nota en barra fija (41.599) con una impresionante marca de 14.900 conseguida por Ángel, seguido por Camilo (13.666) y Yan Zabala (13.033).

Ángel Barajas y Camilo Vera se metieron entre los 10 mejores del mundo en la clasificación general individual

La segunda mejor calificación del país fue en salto (41.365) guiado por un muy buen resultado de Camilo Vera (14.133) complementado por Barajas (13.966) y Mejía (13.266).

En paralelas, aparato en el que la delegación nacional es fuerte, las cosas no salieron como se esperaban (39.232) con una caída de Thomas Mejía (12.266) y a los unos esquemas no tan limpios de Ángel (13.633) y Camilo (13.333), quienes en la clasificatoria habían superado los 14.000 puntos.

En suelo, los cafeteros registraron 40.066 y en anillas (39.266), aparato en el que estuvo el cucuteño Jorman Álvarez (13.066).

La nota más baja fue en arzones (38.565), con una nota negativa de Mejía (10.966), ante los resultados de Barajas (13.933) y Vera (13.666).

Barajas

Aún hay posibilidades de medallas

Aunque nunca antes en la historia el país ha logrado entrar a un podio en un mundial de mayores, Ángel Barajas y Camilo Vera siguen teniendo posibilidades.

Este jueves 22 de octubre competirán en la final de la general individual en un grupo conformado por los 24 mejores gimnastas del planeta. En los clasificatorios, Ángel fue noveno con 82.831, mientras que Camilo décimo 82.764 puntos.

Asimismo, los nortesantandereanos están en la final de barra fija, la cual se desarrollará el próximo domingo. Barajas avanzó como quinto con una marca de 14.333 y Vera fue séptimo con 14.166. Sus rivales son Shohei Kawakami (14.600), Shinnosuke Oka (14.500), el taiwanés Chia Hung Tang (14.566), el australiano Jesse Moore (14.366), el ruso Sergei Naidin (14.233) y el italiano Yumin Abbadini (14.166).

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