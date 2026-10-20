Colombia le compitió a las potencias en la final por equipos del Mundial de gimnasia artística

En su primera final por equipos en la historia de un Mundial de gimnasia artística, la Selección Colombia cumplió este martes un destacado papel, culminando en la octava posición del certamen que se celebra en Rotterdam, Países Bajos.

Los colombianos, dirigidos por Jairo Ruiz Casas, dieron pelea ante los mejores y tradicionales países de esta disciplina llevándose el respeto y la admiración de tanto rivales como el mismo público neerlandés.

La Tricolor fue conformada por los cucuteños Ángel Barajas (medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París), Camilo Vera, Jorman Álvarez y Yan Zabala junto con el antioqueño Thomas Mejía y como suplente el tolimense Juan Felipe Ramos. En el banquilo técnico, además de Ruiz, estuvieron Jossimar Calvo y Leonardo González.

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La nota alcanzada por la delegación fue de 240.093 puntos tras los seis aparatos. El campeón fue Japón (251.928) y el podio fue complementado por Rusia (250.329) y China (249.193). Estos tres equipos lograron la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Gran Bretaña fue cuarto (247.395), seguido por Suiza (246.497), Estados Unidos (245.161) y Países Bajos (241.294).

Barra fija, la mejor nota

Los colombianos tuvieron su mejor nota en barra fija (41.599) con una impresionante marca de 14.900 conseguida por Ángel, seguido por Camilo (13.666) y Yan Zabala (13.033).