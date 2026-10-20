Cúcuta Deportivo va por un triunfo memorable en el regreso de James a su tierra natal

Con la presencia de James Rodríguez en la nómina de convocados del equipo antioqueño, Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional se enfrentarán este martes a las 6:30 p.m. en el estadio General Santander, en el marco de la fecha 15 de la Liga II-2026.

La expectativa por la presencia de la leyenda de la Selección Colombia es gigante en la ciudad que lo vio nacer en 1991 y en un compromiso de vital importancia para el rojinegro, que pelea por alejarse de la zona del descenso e ingresar al grupo de los ocho finalistas.

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El motilón, comandado por el argentino Nicolás Chiesa, afronta el compromiso en un muy buen momento deportivo tras enlazar tres victorias: Llaneros (2-1), Deportivo Pereira (4-0) y Boyacá Chicó (0-1).

Ciertamente, el cuadro fronterizo está diezmado por las ausencias de Víctor Mejía, volante de primera línea, y Jaime Peralta, delantero centro, quienes no actuarán por acumulación de tarjetas amarillas.

A blindarse y ser inteligente

Cúcuta tendría como variantes al mediocampista Diego Ceballos y al atacante Jhonathan Agudelo ante las sanciones presentadas. Asimismo, se podría dar el regreso al once inicial del lateral derecho Joao Abonía.