Cúcuta Deportivo va por un triunfo memorable en el regreso de James a su tierra natal

Con la presencia de James Rodríguez en la nómina de convocados del equipo antioqueño, Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional se enfrentarán este martes a las 6:30 p.m. en el estadio General Santander, en el marco de la fecha 15 de la Liga II-2026.
La expectativa por la presencia de la leyenda de la Selección Colombia es gigante en la ciudad que lo vio nacer en 1991 y en un compromiso de vital importancia para el rojinegro, que pelea por alejarse de la zona del descenso e ingresar al grupo de los ocho finalistas.
Lea aquí: La cucuteña Valeria Moreno se corona campeona sudamericana de parkour en Brasil
El motilón, comandado por el argentino Nicolás Chiesa, afronta el compromiso en un muy buen momento deportivo tras enlazar tres victorias: Llaneros (2-1), Deportivo Pereira (4-0) y Boyacá Chicó (0-1).
Ciertamente, el cuadro fronterizo está diezmado por las ausencias de Víctor Mejía, volante de primera línea, y Jaime Peralta, delantero centro, quienes no actuarán por acumulación de tarjetas amarillas.
A blindarse y ser inteligente
Cúcuta tendría como variantes al mediocampista Diego Ceballos y al atacante Jhonathan Agudelo ante las sanciones presentadas. Asimismo, se podría dar el regreso al once inicial del lateral derecho Joao Abonía.
Para los rojinegros es de vital importancia cuidar el cero, tal como lo hicieron en las dos jornadas anteriores con muy buenas actuaciones del arquero argentino Federico Abadía.
“El fuerte es la pelota, apostar a tener posesión porque desde ahí inicia el juego de nosotros. A ellos les cuesta no tener el balón. Tácitamente debemos ser muy inteligente, porque cuando ellos la tienen, generan mucho daño”, aseguró el lateral Sebastián Támara, quien fue titular en la fecha pasada y debutó con el verde paisa.
Además de la apuesta por la posesión y los correctivos en defensa, será importante el daño que puedan hacer por las bandas jugadores como Gustavo Torres y el juvenil Dayan Pérez.
#Deportes "Con trabajo, orden y táctica podemos lograr los objetivos" dijo el volante del Cúcuta Deportivo, Sebastián Támara. https://t.co/6SeEbhDvqz— Diario La Opinión (@laopinion_col) October 16, 2026
“Es un equipo de mucha jerarquía, pero creo que nosotros hemos venido demostrando que con trabajo, con mucho orden, táctica y haciendo nuestro trabajo personal podemos lograr cada uno de los objetivos. Son partidos diferentes, hay que ser muy inteligentes, vamos a ir a proponer”, añadió Támara.
El defensor Brayan Montaño se refirió a la posibilidad de enfrentar a James Rodríguez.
“Despierta ilusión, sabemos que es un referente del país, sabemos quién es, pero en la cancha somos once contra once. Nosotros también podemos ganar el partido”, subrayó el lateral izquierdo.
De ganar, Cúcuta Deportivo alcanzaría 21 puntos y tomaría el octavo lugar de la Liga. En el descenso ampliaría su ventaja sobre Jaguares tomando nueve unidades de diferencia.
Nacional, con distintas bajas
A la capital de Norte de Santander, el cuadro antioqueño llegó con una nómina mixta. Fuera de la convocatoria están el arquero Franco Armani, campeón del Mundo en Catar 2022; al defensor William Tesillo, los volantes ofensivos Edwin Cardona e Ian Poveda, y los delanteros Andrés Sarmiento, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.
Presentamos nuestra lista de convocados y el reporte médico para viajar a Cúcuta, donde jugaremos por la fecha 15 de Liga. #VamosTodosJuntos https://t.co/LMtAaoJPMf— Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 19, 2026
Aun así, Atlético Nacional posee una nómina muy amplia y llega con talentosos como los laterales Andrés Román, Samuel Velásquez y Milton Casco, los mediocampistas Juan Manuel Rengifo, Jorman Campuzano, Matheus Uribe y James.
“Cúcuta es un equipo que con sus balones largos genera mucho peligro a los oponentes, nos enfocamos esta semana en contrarrestar las actitudes del oponente. Tenemos un equipo que puede ganarle a cualquiera”, afirmó Tiago Pina, asistente técnico de Lucas González.
El verde ocupa la segunda posición en la tabla con 26 puntos producto de ocho victorias, dos empates y dos derrotas. Sus caídas fueron ante Llaneros (2-0 en Villavicencio) y América (1-0 en Cali).
La atención estará puesta en James, una leyenda del balompié colombiano con pasado en gigantes como Real Madrid y Bayern Múnich, y pasos por Everton, Porto, AS Mónaco, Olympiácos, Rayo Vallecano, Banfield, Sao Pulo, Minnesota y Al Rayyan.
Segundo duelo ante Cúcuta
En el compromiso de este martes entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional, James David Rodríguez, uno de los jugadores más grandes en la historia de Colombia, podría enfrentar por segunda vez al rojinegro.
James, quien nació en esta tierra hace 35 años, ya supo lo que es chocar con el motilón, puesto que su debut, en 2006, fue justamente ante el fronterizo en un partido disputado en el estadio Polideportivo Sur de Envigado.
El extraordinario talento ingresó sobre el minuto 65 en un compromiso válido por la última fecha del todos contra todos del primer semestre y, a puertas de cumplir sus 15 años, ofreció destellos de calidad y hasta estuvo cerca de marcarle de tiro libre a Leandro Castellanos.
Aquella tarde, Cúcuta, dirigido por Jorge Luis Pinto y que a los meses se coronaría campeón, se impuso 2-1 con goles de Lin Carlos Henry y Leonardo Mina Polo.
Los últimos registros del paisa en Cúcuta
Desde 2010, Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional se han enfrentado en el General Santander en nueve oportunidades con un saldo de cuatro empates, cuatro victorias verdes y una rojinegra.
La única victoria del motilón fue en la fecha 6 del primer semestre de 2012, torneo en el que el fronterizo fue colista. El triunfo del equipo que dirigía Juan Carlos ‘Nene’ Díaz se dio con resultado de 1-0 producto de un gol del argentino Carlos ‘Falucho’ Herrera, de cabeza, venciendo al argentino Franco Armani.
El antecedente más reciente fue en 2025, en el partido de vuelta de la fase 1B de la Copa Colombia. Los antioqueños ganaron 3-0 con tantos de Alfredo Morelos, Edwin Cardona y Andrés Sarmiento.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .