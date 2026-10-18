¿Qué está pasando con la marca Cúcuta Deportivo?

La solicitud de cancelación por no uso de la marca CD Cúcuta Deportivo presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por la sociedad Cúcuta Deportivo en reorganización empresarial abrió, una vez más, el debate en la capital de Norte de Santander.

La titularidad y el registro pertenecen al Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMRD), ente descentralizado de la Alcaldía de Cúcuta que en 2020 pidió a la SIC que se la asignara tras la entrada del equipo al proceso de liquidación judicial, su desafiliación de los órganos rectores del fútbol nacional y la ausencia de su reconocimiento deportivo.

La petición del IMRD, uno de los principales acreedores de la sociedad, fue avalada a mediados de 2022, casi simultáneamente cuando el elenco retornó al profesionalismo y pactara un nuevo acuerdo de reorganización.

Lea aquí:¿Qué ha pasado con el resurgir de la Liga de Sóftbol de Norte de Santander?

En medio de esos dos años de proceso ante la SIC, hubo múltiples diferencias entre Arturo Acosta Villaveces –primer agente liquidador del Cúcuta- y Oscar Montes Ararat- exdirector del IMRD-, puesto que el entonces representante legal del rojinegro consideraba que se le estaba quitando un activo a la institución.

¿Por qué la registró el IMRD?

Montes Ararat, en diálogo con La Opinión, recordó las razones por las que registraron la marca nominativa y mixta del CD Cúcuta Deportivo, que no tenía titularidad desde finales de 2018, luego de que no se renovara el registro por parte del equipo.