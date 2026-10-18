¿Qué está pasando con la marca Cúcuta Deportivo?

La solicitud de cancelación por no uso de la marca CD Cúcuta Deportivo presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por la sociedad Cúcuta Deportivo en reorganización empresarial abrió, una vez más, el debate en la capital de Norte de Santander.
La titularidad y el registro pertenecen al Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMRD), ente descentralizado de la Alcaldía de Cúcuta que en 2020 pidió a la SIC que se la asignara tras la entrada del equipo al proceso de liquidación judicial, su desafiliación de los órganos rectores del fútbol nacional y la ausencia de su reconocimiento deportivo.
La petición del IMRD, uno de los principales acreedores de la sociedad, fue avalada a mediados de 2022, casi simultáneamente cuando el elenco retornó al profesionalismo y pactara un nuevo acuerdo de reorganización.
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En medio de esos dos años de proceso ante la SIC, hubo múltiples diferencias entre Arturo Acosta Villaveces –primer agente liquidador del Cúcuta- y Oscar Montes Ararat- exdirector del IMRD-, puesto que el entonces representante legal del rojinegro consideraba que se le estaba quitando un activo a la institución.
¿Por qué la registró el IMRD?
Montes Ararat, en diálogo con La Opinión, recordó las razones por las que registraron la marca nominativa y mixta del CD Cúcuta Deportivo, que no tenía titularidad desde finales de 2018, luego de que no se renovara el registro por parte del equipo.
“En su momento fue una victoria para la administración del IMRD. Se registró la marca buscando proteger un activo emocional y cuantioso, y para preservarla para los cucuteños, que no estuviese en malas manos y fuera mal explotada”, afirmó el exdirector.
Asimismo, Montes confesó que vieron la oportunidad al notar que la marca no estaba registrada, pero que no se hizo de mala fe. “Quisimos resguardarla de que otras personas llegaran a solicitar el registro y aprovecharse. Ejemplo: el señor José Augusto Cadena (máximo accionista del Cúcuta), que no tenía en ese momento al equipo”.
De igual modo, el exfuncionario cuenta que en 2021 se dio una reunión con Carlos Ferreira –propietario del hoy en día Alianza FC- tras su interés de hacer una negociación con José Augusto Cadena para quedarse con el elenco motilón.
A la pregunta de si hubo intención de otorgar la marca, Montes respondió que se consideró y se habló “sobre las probabilidades que tenía para que le solicitara a la Alcaldía de Cúcuta la explotación de la marca”, aunque finalmente no prosperó.
La solicitud del Cúcuta
El pasado 24 de septiembre, Cúcuta Deportivo presentó la solicitud de cancelación del registro en poder de IMRD alegando que el instituto no ha usado la marca durante los tres últimos años. La Superintendencia de Industria y Comercio admitió y pidió al IMRD que presentara, en un término de 60 días (que empezaron a correr desde el 2 de octubre), las argumentaciones y pruebas para desvirtuar las pretensiones.
Juan Carlos Salazar, abogado magíster en propiedad intelectual, explicó que la solicitud fue admitida, ya que es una obligación, en los temas marcarios, no solamente tener la marca, sino explotarla comercialmente en un tiempo razonable.
“El IMRD tiene un tiempo para responder al requerimiento y allegar las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Facturas, comercial, productos o cualquier tipo de mención que sea importante para demostrar la explotación comercial”, dijo el académico.
El instituto, a través de un comunicado, asegura ser el legítimo dueño y titular de la marca, y que está trabajando la “estrategia de defensa para proteger el patrimonio público” y “actuando con absoluta responsabilidad, rigor legal y de manera oportuna”.
Salazar comentó que, tras la presentación de las pruebas, el superintendente delegado para propiedad industrial emitirá una resolución que también podría ser apelada en una segunda instancia.
El jurista cucuteño señaló que la SIC “no solamente se atiene a las pruebas, sino que también hace una investigación de oficio” para determinar la validez y fundamento de las mismas.
Además de este camino de disputa, igualmente está el de la conciliación, aunque entra en juego un factor crucial que es el valor económico de la marca, avalúo que hasta el momento no se ha hecho.
“Hacer el avalúo de un intangible tiene unas metodologías difíciles. Cuando uno tiene una marca, inicialmente vale lo que pueda crearla, el diseño, la solicitud, los gastos, pero el mercado, la tradición, los años de historia y la publicidad hacen que suba de valor. Hay un gran particular y es que realmente lo importante del Cúcuta Deportivo no es su marca, sino su ficha para poder jugar y ser parte de Dimayor”, destacó Salazar, director de Relaciones Internacionales de la ELAPI (Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual), miembro observador de la OMPI.
¿Qué dice el Cúcuta?
Wilmar Sánchez, presidente del equipo, consultado por La Opinión optó por no comentar a fondo sobre el proceso que se adelanta, aunque dejó en claro que no le están quitando nada a la ciudad.
“En ningún momento Cúcuta Deportivo va a quitarle o, como han dicho, robarle algo a la ciudad. Solicitamos algo que es nuestro y que usamos”, aseveró el dirigente.
Los focos estarán en la resolución que emita la Superintendencia de Industria y Comercio en los meses venideros para determinar si cancela el registro del IMRD y se lo otorga a la sociedad Cúcuta Deportivo.
Cúcuta Deportivo tiene registrada su marca en el exterior ante las oficinas de propiedad intelectual de Reino Unido (UKIPO), de la Unión Europea (EUIPO) y Estados Unidos (USPTO), con fechas de caducidad en 2029.
¿Conservar la marca para atraer a otro equipo?
El caso ha despertado especial interés en diferentes actores de la ciudad, quienes han elevado su voz alrededor del proceso y en vigilancia del actuar del IMRD.
Entre las múltiples opiniones, surgió una que señala que el municipio debe resguardar la marca para, en un futuro, acercar algún propietario de otro club con derecho de participación ante Dimayor para que llegue a la ciudad y privar al polémico y cuestionado José Augusto Cadena de seguir explotándola.
La idea no dicta un camino fácil, puesto que históricamente se ha demostrado que la División Mayor del Fútbol Colombiano es casi una cofradía donde entre propietarios ‘no se pisan la manguera’ y se resguardan de situaciones que en un futuro podrían llegar a afectar a otro club.
Una muestra de ello fue lo ocurrido durante la gran crisis del Cúcuta Deportivo. Cuando la Superintendencia de Sociedades inició el proceso de liquidación judicial y apartó a Cadena, la Dimayor cerró sus puertas al liquidador y las volvió a abrir, únicamente, con el regreso de José Augusto, en el primer semestre de 2022.
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