¡Estelar! Luis Díaz marcó triplete y dio una asistencia en la goleada del Bayern ante Leipzig

Después de un inicio de temporada complicado tras estar errático y cerrado con el gol, el extremo colombiano Luis Díaz se destapó. Este sábado marcó un triplete en la victoria 6-1 del Bayern Múnich sobre el RB Leipzig en la sexta jornada de la Bundesliga.

El guajiro, que durante la semana le había anotado al Viking por Champions League, se llevó el premio a mejor jugador del partido, en el que además aportó una asistencia.

“Estoy especialmente muy contento por Lucho. Se merecía esto hoy. Ha tenido mala suerte al principio de esta temporada: nos dio números increíbles la temporada pasada. Así que estoy tan feliz de que haya sido el hombre del partido hoy”, afirmó Joshua Kimmich, al término del duelo.

Lucho fue el encargado de abrir el marcador definiendo un pase al vacío que le envió Kimmich. El estelar jugador tomó desde izquierda, se adentró al área y remató de derecha ante la salida del arquero belga Maarten Vandevoordt, sobre el 12’.

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Al 26’ dio la asistencia sirviéndole un balón a Aleksandar Pavlovic por izquierda. Iniciando el segundo tiempo, Luis volvió a aparecer recibiendo un pase de Harry Kane al borde del área y jugando a perfil cambiado, la envió con derecha al palo más lejano sobre el 47’.

La estelar actuación la selló al 68’ con otro derechazo antes de entrar al área luego de tomar un balón dejado por Michael Olise. Los otros anotadores de la jornada fueron de Olise (34’) y Kane (52’).

“Creo que volvimos a marcar esos goles que nos habían faltado un poco en los últimos partidos. Recuperamos esa facilidad para marcar. Nos alegramos muchísimo por Lucho, que hoy ha metido tres goles, y por Harry, que volvió a trabajar incansablemente y también consiguió marcar”, subrayó el arquero Jonas Urbig.

Díaz alcanzó su segundo triplete con el Bayern tras el conseguido el pasado febrero en la victoria 5-1 ante el Hoffenheim, también por Bundesliga.

En la presente temporadas, además del tanto ante Viking y los tres goles contra el RB Leipzig, el jugador de la Selección Colombia le marcó al Sttutgart.

Bayern Múnich volverá a jugar el próximo martes ante Arsenal en la tercera fecha de la Champions League.

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