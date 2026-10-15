La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Deportes
12
Deportes
Motilones del Norte regresó de Bogotá con una victoria ante Piratas
El quinteto rojinegro acumula cuatro victorias en siete presentaciones en lo que va de Liga.
Authored by
gcontreras
Motilones del Norte vs. Piratas de Bogotá, 2026.
La opinión
La Opinión
Jueves, 15 de Octubre de 2026

Motilones del Norte regresó a Cúcuta tras vencer en su última presentación a Piratas de Bogotá, la noche del miércoles, en el coliseo El Salitre de la capital del país gracias a un marcador de 69-66 con un destacable último cuarto.

El quinteto representante del baloncesto nortesantandereano se llevó el triunfo aprovechando un pésimo cierre del equipo dirigido por José Tapias. En los 10 minutos finales, el local tan solo pudo sumar 6 puntos, mientras que la visita encestó 15 unidades.

Los dirigidos por el dominicano Carlos Yoel Feliz tuvieron el marcador siempre a la mano durante los primeros tres cuartos (21-21, 13-15 y 24-20) y encontraron efectividad en el también dominicano Javier Bautista, quien anotó nueve puntos en el cierre del partido.

Lea aquí: El 'Cucho' Hernández marcó en la victoria del Betis sobre el Porto en la Champions

“Dimos muy buen espectáculo. En el partido del martes (caída 94-73) fuimos desastrosos en defensa, la ofensiva estuvo por el piso. Nos enfocamos en la defensa y en el último cuarto, estuvo muy buena, tengo que darle el crédito a mis muchachos”, señaló Feliz.

Bautista fue el segundo mejor hombre de Motilones en el maderamen con un total de 22 puntos, 5 rebotes y una asistencia, mientras que el MVP fue para el puertorriqueño Dyondre Domínguez con 20 puntos 9 rebotes y 2 asistencias. Asimismo, destacó el colombo-venezolano Ernesto ‘Pepeto’ Hernández al firmar 11 puntos, 12 rebotes y 2 as.

“Fue el Javier que nosotros conocemos, vino puesto para dar en cancha tanto en defensa como en ataque. Si Domínguez no tenía un poco de ayuda, las cosas iban a ser difíciles. Tenemos jugadores que pueden ayudar a marcar diferencia. Tenemos un equipo para lograr la clasificación”, subrayó el entrenador.  

Motilones del Norte vs. Piratas de Bogotá 2026.

El quinteto principal fue integrado, además de los tres mencionados, Hanner Mosquera y Sebastián Ramírez (12 pts y 4 rt). El banquillo fue corto y la rotación estuvo a cargo de Jefry Santiesteban e Isaac Uribe.

Los capitalinos, con el experimentado José Tapias al mando, tuvieron como jugadores destacados al nortesantandereano Joel Lizcano (18 pts y 4 rt) y el panameño Roberto Armstrong (15 pts, 5 rt y 5 as). Actuaron el costarricense Daniel Shedden, el panameño Bryan Anderson y los colombianos Satiago Serna, Mauricio Riáscos, Michael Parra, Santiago Cortés y Juan Hurtado.

Para Motilones del Norte este fue su cuarto triunfo de la temporada en siete presentaciones. Sus siguientes duelos serán en el coliseo Toto Hernández ante Caimanes del Llano en las jornadas del sábado y domingo.

Posterior a los choques ante el equipo de Villavicencio, los rojinegros recibirán a Capitanes de Bogotá en tres oportunidades: el martes 20 disputarán los 11 minutos restantes del partido cancelado en Bogotá por fallas eléctricas y miércoles y jueves se citarán normalmente en el cierre de la primera fase.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
En Cúcuta salieron a protestar sindicados de la salud, educación y sectores de la producción./Foto Orlando Carvajal
En Cúcuta salieron a protestar sindicados de la salud, educación y sectores de la producción./Foto Orlando Carvajal
¿Por qué marcharon en Norte de Santander? Estas fueron las exigencias de estudiantes, docentes y sindicatos
Orlando Carvajal
El Gran Encuentro de la Frontera Visión Nueva Frontera 2026 se organizó en el hotel Casino Internacional de Cúcuta. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
El Gran Encuentro de la Frontera Visión Nueva Frontera 2026 se organizó en el hotel Casino Internacional de Cúcuta. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
Desde Cúcuta proponen abrir los puentes fronterizos las 24 horas y el regreso de Venezuela a la CAN
Leonardo Favio Oliveros
Santiago Vásquez-Cúcuta Deportivo
Santiago Vásquez-Cúcuta Deportivo
Santiago Vásquez, de las canchas de Guachené a debutar con el Cúcuta Deportivo
Gustavo Contreras Sabogal