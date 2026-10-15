Motilones del Norte regresó de Bogotá con una victoria ante Piratas

Motilones del Norte regresó a Cúcuta tras vencer en su última presentación a Piratas de Bogotá, la noche del miércoles, en el coliseo El Salitre de la capital del país gracias a un marcador de 69-66 con un destacable último cuarto.

El quinteto representante del baloncesto nortesantandereano se llevó el triunfo aprovechando un pésimo cierre del equipo dirigido por José Tapias. En los 10 minutos finales, el local tan solo pudo sumar 6 puntos, mientras que la visita encestó 15 unidades.

Los dirigidos por el dominicano Carlos Yoel Feliz tuvieron el marcador siempre a la mano durante los primeros tres cuartos (21-21, 13-15 y 24-20) y encontraron efectividad en el también dominicano Javier Bautista, quien anotó nueve puntos en el cierre del partido.

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“Dimos muy buen espectáculo. En el partido del martes (caída 94-73) fuimos desastrosos en defensa, la ofensiva estuvo por el piso. Nos enfocamos en la defensa y en el último cuarto, estuvo muy buena, tengo que darle el crédito a mis muchachos”, señaló Feliz.

Bautista fue el segundo mejor hombre de Motilones en el maderamen con un total de 22 puntos, 5 rebotes y una asistencia, mientras que el MVP fue para el puertorriqueño Dyondre Domínguez con 20 puntos 9 rebotes y 2 asistencias. Asimismo, destacó el colombo-venezolano Ernesto ‘Pepeto’ Hernández al firmar 11 puntos, 12 rebotes y 2 as.

“Fue el Javier que nosotros conocemos, vino puesto para dar en cancha tanto en defensa como en ataque. Si Domínguez no tenía un poco de ayuda, las cosas iban a ser difíciles. Tenemos jugadores que pueden ayudar a marcar diferencia. Tenemos un equipo para lograr la clasificación”, subrayó el entrenador.