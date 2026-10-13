Cúcuta Futsal dio el primer golpe en los cuartos de final de la Liga 2026

Cúcuta Futsal dejó todo servido para sentenciar su clasificación a las semifinales de la Liga 2026, después de imponerse 4-2 sobre El Carmen de Viboral en la ida de los cuartos de final disputada la noche del sábado en La Unión (Antioquia).

El cuadro rojinegro, que dirige el venezolano Freddy González, dio un paso muy importante en condición de visitante trayendo una ventaja de dos puntos a la capital de Norte de Santander, donde acogerá la serie el próximo viernes 16 de octubre sobre las 7:45 p.m.

En el coliseo Toto Hernández, el quinteto motilón intentará sellar su paso a una instancia en la que no está desde 2023-II, cuando fue subcampeón de la Liga.

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Victoria en tierras antioqueñas

El elenco cucuteño llegó al compromiso en La Unión tras ser el mejor equipo del país en la fase de grupos con un rendimiento del 88% producto de 12 victorias, un empate y una caída en 14 partidos.

Los comandados por González, antes de ir a territorio antioqueño, se prepararon en la altura y el frio de Pamplona para adaptarse a las condiciones de la casa de su rival.

Cúcuta Futsal saltó a la cancha con Yefry Mercado en el arco, y en campo Ruber Bedoya, Yairon Palencia, Henry Gutiérrez y Cristian Berrio. En la rotación ingresaron constantemente Nicolás Yáñez, Juan García, Brayan Montaño, Steven Contreras y Jhondeivi Delgado.

El local intentó imponer sus condiciones desde el inicio del partido con diversos remates que exigieron a Mercado. El Carmen, equipo del que es accionista y jugador el cantante Blessd, fue el primero en abrir el marcador con un tanto de Milton Cardona cuando transcurrían 5:17”.

La igualdad llegó con un derechazo del sincelejano Berrio, quien con borde externo la ajustó entre los tres palos defendidos por Juan Hernández, al 8’.

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La vuelta del marcador llegó cuando el reloj registraba 11:49”. Juan García sacó desde la línea, Jhondeivi le sirvió de pared y con un puntazo inatajable puso el 2-1.

Menos de un minuto después se firmó el 3-1. García aprovechó un descuido de la defensa para definir a borde del área e irse al descenso con dos goles de diferencia.

En el segundo tiempo, el comienzo fue con múltiples opciones para ambos, siendo los arqueros protagonistas. Asimismo hubo un tramo donde el partido entró en fricción y faltas de lado y lado.

A menos de 4:20, El Carmen descontó con una jugada asociativa en la que Samuel Ospina definió con el arco a su merced.

Los antioqueños empezaron a arriesgar en búsqueda del empate y fue allí cuando Cúcuta pudo alargar el marcador. García, en una acción donde el arquero estaba como jugador de campo, se avivó y se anticipó a un pase para puntear un balón en la mitad del campo, y sentenciar el 4-2 cuando restaban 1:27”.

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