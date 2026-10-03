Nuestro objetivo era sacar ventaja del rival: Nicolás Chiesa tras el triunfo del Cúcuta en Tunja

El Cúcuta Deportivo, que en las últimas jornadas ha levantado su nivel en la Liga II-2026 del fútbol colombiano, el domingo en la noche en el estadio La Independencia de Tunja consiguió una victoria importante al derrotar (0-1) a Boyacá Chicó por la fecha 14, con un soberbio golazo del cucuteño Dayan Pérez sobre el minuto 70.

El marcador final no solo lo aleja un poco de la zona del descenso, sino que además lo acerca al Grupo de los Ocho con 18 puntos, ubicándolo en la novena casilla, a dos puntos del Deportes Tolima, que es octavo con 20 unidades.

Fue la tercera victoria en línea del equipo dirigido por el argentino Nicolás Chiesa, en un partido de rivales directos, en el que ambos conjuntos sabían los intereses que se jugaban.

Los motilones, tras su triunfo ante el Pereira, llegaron a la capital boyacense con la camiseta llena de aire para soportar, además del fenómeno de la altura, hacer un partido inteligente que les permitiera obtener un resultado positivo, el cual lograron conseguir.

El encuentro en los primeros 45 minutos fue parejo, pero con escasas opciones de peligro de gol en las dos porterías y el juego se hizo de mucha fricción.

La más clara la tuvo el Cúcuta a escasos minutos de ir al descanso en una acción de Jaime Peralta y pare de contar.

Le puede interesar: Colombia venció a Venezuela con gol de Ingrid Guerra en amistoso rumbo al Mundial femenino de 2027

En el arranque del segundo tiempo se esperaba ver dos equipos más decididos a luchar por los tres puntos que ambos necesitaban.

No obstante, cuando transcurría el minuto 50, el compromiso fue suspendido por el árbitro Jhon Ospina debido a pelea entre hinchas de los clubes que retrasó el juego más de 15 minutos.