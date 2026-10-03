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Nuestro objetivo era sacar ventaja del rival: Nicolás Chiesa tras el triunfo del Cúcuta en Tunja
Con tres puntos en su visita a Boyacá Chicó, el conjunto rojinegro dio un paso importante en su objetivo de meterse entre los ocho mejores y alejarse del descenso.
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omarromero
El Cúcuta consiguió tres puntos de oro en su visita a Tunja que ponen cerca del grupo de los ocho.
Omar Romero - Periodista de Deportes
Omar Romero Güiza
Lunes, 12 de Octubre de 2026

El Cúcuta Deportivo, que en las últimas jornadas ha levantado su nivel en la Liga II-2026 del  fútbol colombiano, el domingo en la noche en el estadio La Independencia de Tunja consiguió una victoria importante al derrotar (0-1) a Boyacá Chicó por la fecha 14, con un soberbio golazo del cucuteño Dayan Pérez sobre el minuto 70.

El marcador final no solo lo aleja un poco de la zona del descenso, sino que además lo acerca al Grupo de los Ocho con 18 puntos, ubicándolo en la novena casilla, a dos puntos del Deportes Tolima, que es octavo con 20 unidades.

Fue la tercera victoria en línea del equipo dirigido por el argentino Nicolás Chiesa, en un partido de rivales directos, en el que ambos conjuntos sabían los intereses que se jugaban.

Los motilones, tras su triunfo ante el Pereira, llegaron a la capital boyacense con la camiseta llena de aire para soportar, además del fenómeno de la altura, hacer un partido inteligente que les permitiera obtener un resultado positivo, el cual lograron conseguir.

El encuentro en los primeros 45 minutos fue parejo, pero con escasas opciones de peligro de gol en las dos porterías y el juego se hizo de mucha fricción.

La más clara la tuvo el Cúcuta a escasos minutos de ir al descanso en una acción de Jaime Peralta y pare de contar.

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En el arranque del segundo tiempo se esperaba ver dos equipos más decididos a luchar por los tres puntos que ambos necesitaban.

No obstante, cuando transcurría el minuto 50, el compromiso fue suspendido por el árbitro Jhon Ospina debido a pelea entre hinchas de los clubes que retrasó el juego más de 15 minutos.

La victoria ante Boyacá Chicó le permite alejarse del descenso.

La victoria ante Boyacá Chicó le permite alejarse del descenso.

Gol que vale oro

Tras la reanudación, Cúcuta mantuvo su postura de un equipo cauteloso, buscando sacar provecho de los espacios que dejaran los ajedrezados para el contraataque y así sucedió.

En la mitad del campo, Peralta ganó el balón con la cabeza en el minuto 70, que quedó en los pies de Dayan Pérez. Con habilidad y potencia superó a los marcadores boyacenses para marcar de media distancia el 1-0 con el que le dio el triunfo al ‘Doblemente Glorioso’, que el próximo lunes 19 de octubre recibe a las 6:30 p.m. a Atlético Nacional y su corte en el General Santander.

Sin duda, el triunfo contra los boyacenses generó mucha felicidad en el camerino de los rojinegros y la hinchada, que sabían que la misión era ganar o ganar y continuar en la brega  por salvar la categoría.

El arquero Federico Abadía dijo que “teníamos la cabeza puesta en este partido, era un rival durísimo que teníamos que sacar adelante y lo pudimos hacer”, afirmó.

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Con respecto a su opinión de estar cerca de la clasificación a los cuadrangulares y salvar la categoría, Abadía precisó que “vamos partido a partido sabiendo que todos los rivales (que siguen: Nacional, Santa Fe, Águilas, América, Junior y Jaguares) son difíciles. Nada por ahora, disfrutar la victoria y trabajar para lo que se viene”.

En su balance general, el técnico Nicolás Chiesa entendía que era un deber y obligación ir y ganar, independiente de las circunstancias que se dieron en la tribuna minutos antes del gol de Pérez.

“Nosotros trabajamos como una final cada plan de partido; se trabaja en todos los detalles”.

De lo sucedido en las graderías, Chiesa rechazó ese tipo de actitudes que empañan el espectáculo.

Siguiendo con el desarrollo de lo que le dejó la victoria de visitante, reiteró que “seguimos el plan como se había planificado. En el entretiempo se corrigieron algunas cosas, pero siempre en línea con lo que habíamos diseñado. Pero después todo el mérito es de los futbolistas”.

Recalcó: “Nuestro objetivo era sacar el arco en cero; es nuestro segundo partido con el arco en cero, jugar, animarnos y sacar ventaja a los espacios que nos podía generar el rival queriéndonos atacar.

Sabíamos que era un rival duro, que en los últimos minutos te tira centros”, subrayó Chiesa.

El timonel de los cucuteños exaltó el gol de Dayan Pérez, pero valoró más su entrega y compromiso con el equipo. “Contento por Dayan, quien tiene unas condiciones futbolísticas muy importantes, que es un jugador inteligente que entiende (lo que se le pide en la cancha) y trabaja muy serio”.

Por su parte, el técnico de Boyacá Chico, Jhon Jaime Gómez, no escondió su tristeza por la derrota y dijo que el Cúcuta Deportivo les ganó bien.

“Cúcuta tuvo un resultado que le dio resultado. Ganaron bien, me parece, hicieron bien su trabajo. Nosotros no supimos descifrar la forma  de entrar y vulnerar su valla”.

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