Nuestro objetivo era sacar ventaja del rival: Nicolás Chiesa tras el triunfo del Cúcuta en Tunja

La victoria ante Boyacá Chicó le permite alejarse del descenso.
Gol que vale oro
Tras la reanudación, Cúcuta mantuvo su postura de un equipo cauteloso, buscando sacar provecho de los espacios que dejaran los ajedrezados para el contraataque y así sucedió.
En la mitad del campo, Peralta ganó el balón con la cabeza en el minuto 70, que quedó en los pies de Dayan Pérez. Con habilidad y potencia superó a los marcadores boyacenses para marcar de media distancia el 1-0 con el que le dio el triunfo al ‘Doblemente Glorioso’, que el próximo lunes 19 de octubre recibe a las 6:30 p.m. a Atlético Nacional y su corte en el General Santander.
Sin duda, el triunfo contra los boyacenses generó mucha felicidad en el camerino de los rojinegros y la hinchada, que sabían que la misión era ganar o ganar y continuar en la brega por salvar la categoría.
El arquero Federico Abadía dijo que “teníamos la cabeza puesta en este partido, era un rival durísimo que teníamos que sacar adelante y lo pudimos hacer”, afirmó.
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Con respecto a su opinión de estar cerca de la clasificación a los cuadrangulares y salvar la categoría, Abadía precisó que “vamos partido a partido sabiendo que todos los rivales (que siguen: Nacional, Santa Fe, Águilas, América, Junior y Jaguares) son difíciles. Nada por ahora, disfrutar la victoria y trabajar para lo que se viene”.
En su balance general, el técnico Nicolás Chiesa entendía que era un deber y obligación ir y ganar, independiente de las circunstancias que se dieron en la tribuna minutos antes del gol de Pérez.
“Nosotros trabajamos como una final cada plan de partido; se trabaja en todos los detalles”.
De lo sucedido en las graderías, Chiesa rechazó ese tipo de actitudes que empañan el espectáculo.
Siguiendo con el desarrollo de lo que le dejó la victoria de visitante, reiteró que “seguimos el plan como se había planificado. En el entretiempo se corrigieron algunas cosas, pero siempre en línea con lo que habíamos diseñado. Pero después todo el mérito es de los futbolistas”.
Recalcó: “Nuestro objetivo era sacar el arco en cero; es nuestro segundo partido con el arco en cero, jugar, animarnos y sacar ventaja a los espacios que nos podía generar el rival queriéndonos atacar.
Sabíamos que era un rival duro, que en los últimos minutos te tira centros”, subrayó Chiesa.
El timonel de los cucuteños exaltó el gol de Dayan Pérez, pero valoró más su entrega y compromiso con el equipo. “Contento por Dayan, quien tiene unas condiciones futbolísticas muy importantes, que es un jugador inteligente que entiende (lo que se le pide en la cancha) y trabaja muy serio”.
Por su parte, el técnico de Boyacá Chico, Jhon Jaime Gómez, no escondió su tristeza por la derrota y dijo que el Cúcuta Deportivo les ganó bien.
“Cúcuta tuvo un resultado que le dio resultado. Ganaron bien, me parece, hicieron bien su trabajo. Nosotros no supimos descifrar la forma de entrar y vulnerar su valla”.
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