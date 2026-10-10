Gran fondo Nairo en Cartagena, fiesta de despedida y gran negocio para la ciudad

Cerca de 20 millones de dólares podría dejar en Bolívar el Gran Fondo Nairo Fest 2026, según una proyección divulgada este sábado por la Alcaldía de Cartagena. La estimación se basó en participación de más de 10.600 participantes de 21 países y en la llegada de más de 20.000 visitantes a la ciudad y al departamento.



De acuerdo con la administración de la capital de Bolívar, la cifra corresponde al gasto que realizarán deportistas, familiares y acompañantes en alojamiento, alimentación, transporte, comercio, recreación y turismo durante su estadía. La Alcaldía señaló que ese consumo se traslada a una cadena de establecimientos, trabajadores, proveedores y pequeños negocios.



En el sector hotelero se proyecta una ocupación cercana al 80%, mientras que la administración local prevé mayor demanda para restaurantes, bares, comercio, taxistas, transportadores y operadores turísticos, así como para la economía popular: vendedores ambulantes de frutas, coco, dulces y fritos, y prestadores de servicios en las zonas insulares, donde las excursiones a Barú y las Islas del Rosario y el transporte marítimo hacen parte de la oferta para los visitantes.

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El evento tiene un componente simbólico para el ciclismo colombiano, la despedida de Nairo Quintana como profesional. El corredor boyacense, ganador del Giro de Italia y de la Vuelta a España, ha convocado a figuras como Chris Froome, Alberto Contador, Egan Bernal, Rigoberto Urán, Joaquim Rodríguez y Samuel Sánchez para que lo acompañen en este evento de cierre de su carrera deportiva.



Las rutas del Gran Fondo Nairo Fest 2026 incluirán Turbaco, Arjona, Mahates, Soplaviento, San Estanislao, Villanueva y Santa Rosa de Lima, lo que, según la Alcaldía, amplía la exposición del territorio y acerca a los visitantes a destinos fuera del circuito turístico tradicional.

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