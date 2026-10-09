Camila Osorio entra a la batalla por ingresar al cuadro principal del WTA de Wuhan

Después de dejar buenas impresiones en el China Open (WTA 1000 de Beijing), Camila Osorio (66) buscará clasificarse al cuadro principal del WTA 1000 de Wuhan, en el que significará su segundo torneo de la gira asiática.

La tenista cucuteña fue instalada en la fase clasificatoria teniendo como primera rival a la jugadora local Lin Zhu, 199 en el ranquin mundial femenino.

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El compromiso, inédito entre ambas deportistas, se celebrará en las primeras horas de este sábado sobre superficie dura. La vencedora del duelo se citará en la última ronda de la qualy con la ganadora de la llave entre la uzbeka Polina Kudermetova (104) y la estadounidense Katei Volynes (74).