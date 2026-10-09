Camila Osorio entra a la batalla por ingresar al cuadro principal del WTA de Wuhan

Con antecedentes en Wuhan
La nortesantandereana de 24 años afronta este campeonato por tercera vez en su carrera profesional. En 2024 se estrenó superando dos rondas clasificatorias, tras dejar en el camino a las italianas Martina Trevisan y Lucia Bronzetti, y caer en primera ronda ante la rumana Jaqueline Cristian.
El año pasado fue instalada directamente en el cuadro principal, perdiendo en la primera fase ante la checa Marie Bouzkova.
Osorio se topará con Zhu, una jugadora de 32 años, que en su historial solo acumula un título profesional conseguido en 2023 en el WTA 250 de Hua Hin. Durante la presente temporada jugó solo los cuadros principales de torneos de las categorías menores.
A priori, la colombiana es gran favorita a llevarse la victoria. Hace una semana se destacó en el China Open imponiéndose sobre la tailandesa Lanlana Tararudee y cayendo en segunda ronda ante Coco Gauff, en un partido batallado.
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