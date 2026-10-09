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Camila Osorio entra a la batalla por ingresar al cuadro principal del WTA de Wuhan
La tenista cucuteña se medirá en la primera ronda de la qualy con la china Lin Zhu (199).
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gcontreras
Camila Osorio, China Open.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Viernes, 9 de Octubre de 2026

Después de dejar buenas impresiones en el China Open (WTA 1000 de Beijing), Camila Osorio (66) buscará clasificarse al cuadro principal del WTA 1000 de Wuhan, en el que significará su segundo torneo de la gira asiática.

La tenista cucuteña fue instalada en la fase clasificatoria teniendo como primera rival a la jugadora local Lin Zhu, 199 en el ranquin mundial femenino.

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El compromiso, inédito entre ambas deportistas, se celebrará en las primeras horas de este sábado sobre superficie dura. La vencedora del duelo se citará en la última ronda de la qualy con la ganadora de la llave entre la uzbeka Polina Kudermetova (104) y la estadounidense Katei Volynes (74).

CAMILA OSORIO
Con antecedentes en Wuhan

La nortesantandereana de 24 años afronta este campeonato por tercera vez en su carrera profesional. En 2024 se estrenó superando dos rondas clasificatorias, tras dejar en el camino a las italianas Martina Trevisan y Lucia Bronzetti, y caer en primera ronda ante la rumana Jaqueline Cristian.

El año pasado fue instalada directamente en el cuadro principal, perdiendo en la primera fase ante la checa Marie Bouzkova.

Osorio se topará con Zhu, una jugadora de 32 años, que en su historial solo acumula un título profesional conseguido en 2023 en el WTA 250 de Hua Hin. Durante la presente temporada jugó solo los cuadros principales de torneos de las categorías menores.

A priori, la colombiana es gran favorita a llevarse la victoria. Hace una semana se destacó en el China Open imponiéndose sobre la tailandesa Lanlana Tararudee y cayendo en segunda ronda ante Coco Gauff, en un partido batallado.

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