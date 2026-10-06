Majo Robayo conquistó la temporada otoño del Junior Tour de Under Armour

Un nuevo logro deportivo conquistó la golfista cucuteña Mariajosé Robayo Tristancho, el reciente fin de semana, al quedar campeona de la temporada de otoño del Junior Tour de Under Armour, en la región de Fort Myers-Naples, Florida.

La deportista, que este año fue campeona de primavera en Sarasota, se quedó con el primer lugar luego de cinco paradas celebradas entre agosto y octubre, disputadas a nueve hoyos.

En la categoría 9-10 años, Majo fue la ganadora de las presentaciones en Myerlee Country Club, Stoneybrook Golf Club y The Landings Yacht, mientras que ocupó la segunda casilla en las presentaciones restantes.

Lea aquí: Es el camino, pero falta muchísimo: Nicolás Chiesa, tras la goleada 4-0 del Cúcuta ante Pereira

La nortesantandereana, que compite por segundo año consecutivo en Estados Unidos, se impuso sobre las jugadoras locales Claire Anderson y Braylee Bollon.

En simultáneo, este fin de semana también cerró su paso por el tour local de Naples de la US Kids, culminando en la tercera posición tras siete presentaciones y una puntuación de 124.5, siendo solamente superada por Wynter Rudensky (159.5) y Claire Anderson (154.5).

Las próximas competencias

La activa temporada de Robayo continuará el próximo fin de semana con su presentación en el PGA Nacional Invitacional 2026 del US Kids, a disputarse en Saint Lucie Village, en Florida, bajo la modalidad de 18 hoyos, con una distancia total de 4.400 yardas, categoría 10 años y con jugadoras de Estados Unidos, Puerto Rico y Guatemala.

Asimismo, en su calendario aparecen dos competencias en Miami donde jugará por mantenerse en el top 5 de la clasificación general.

La golfista, que dio sus primeros pasos en el Tennis Golf Club de Cúcuta, ha evolucionado favorablemente en su técnica de juego, así como en su trabajo mental de la mano de la coach Lucia Muñoz Díez y los entrenadores Micah Long y Thor Parrish.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion