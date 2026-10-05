Es el camino, pero falta muchísimo: Nicolás Chiesa, tras la goleada 4-0 del Cúcuta ante Pereira

“Sabemos que estamos construyendo las victorias en cada semana de trabajo con equilibrio, pasión, profesionalismo, ideas, intentando darle una vuelta al equipo para que conecte y fluya más. Creo que el rendimiento ofensivo del equipo habla mucho de esto. El arco en cero es algo muy importante, se vio como el equipo defendió. Es el camino, pero falta muchísimo”, comentó Chiesa, en rueda de prensa.
En el duelo reapareció el extremo Marlon Carabalí –quien estuvo fuera de los últimos tres partidos por lesión- y debutó el volante Santiago Vásquez, proveniente de las categorías inferiores.
El estratega argentino repitió 10 jugadores teniendo como único cambio al lesionado lateral izquierdo Brayan Montaño por Mauricio Duarte. De resto, formó con Federico Abadía; Joao Abonía (Sebastián Támara, 46’) Hernán Lopes, Jhon Quiñones, Duarte; Víctor Mejía (Jader Manyoma, 69’), Carlos Rentería; Leider Berdugo, Dayan Pérez (Santiago Vásquez, 60’), Gustavo Torres (Marlon Carabalí, 46’); Jaime Peralta (Jhonathan Agudelo, 76’).
“El equipo se va encontrando naturalmente. Este once lo ha hecho bien. Es el camino, sé que cualquiera que le toque, estará preparado. En el compromiso que tienen como grupo, estoy contento y agradecido, pero mi obligación es exigirles cada vez más”, expresó Chiesa, quien llegó a su noveno partido al mando del fronterizo.