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Es el camino, pero falta muchísimo: Nicolás Chiesa, tras la goleada 4-0 del Cúcuta ante Pereira
Cúcuta Deportivo se encuentra fuera de la zona del descenso tras sus últimas dos victorias.
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gcontreras
Nicolás Chiesa, DT Cúcuta Deportivo 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Lunes, 5 de Octubre de 2026

La goleada 4-0 del Cúcuta Deportivo ante un abatido y pobre Pereira lo tiene cumpliendo, parcialmente, su misión de conservarse en primera división a falta de solo siete partidos.

El equipo de Nicolás Chiesa encontró su segunda victoria consecutiva y tomó otro aire en la tabla del descenso, ubicándose en el puesto 18 con un promedio de 1.00, por encima de Jaguares de Córdoba (0.83) y Boyacá Chicó (0.91), rivales que tienen un partido menos.  

Lea aquí: Cúcuta Deportivo paseó al Pereira y sigue dando pasos para su permanencia

En el General Santander, el rojinegro hizo un festín frente a un decepcionante equipo matecaña, arrollándolo con goles de Carlos ‘Neneco’ Rentería (7’), Léider Berdugo (24’), Gustavo Torres (32’) y Jaime Peralta (74’).

En el duelo, clave en la carrera por la permanencia, el fronterizo fue muy superior en todas las líneas, efectivo en el frente y seguro en el fondo.

Cúcuta Deportivo paseó al Pereira y sigue dando pasos para su permanencia

“Sabemos que estamos construyendo las victorias en cada semana de trabajo con equilibrio, pasión, profesionalismo, ideas, intentando darle una vuelta al equipo para que conecte y fluya más. Creo que el rendimiento ofensivo del equipo habla mucho de esto. El arco en cero es algo muy importante, se vio como el equipo defendió. Es el camino, pero falta muchísimo”, comentó Chiesa, en rueda de prensa.

En el duelo reapareció el extremo Marlon Carabalí –quien estuvo fuera de los últimos tres partidos por lesión- y debutó el volante Santiago Vásquez, proveniente de las categorías inferiores.

El estratega argentino repitió 10 jugadores teniendo como único cambio al lesionado lateral izquierdo Brayan Montaño por Mauricio Duarte. De resto, formó con Federico Abadía; Joao Abonía (Sebastián Támara, 46’) Hernán Lopes, Jhon Quiñones, Duarte; Víctor Mejía (Jader Manyoma, 69’), Carlos Rentería; Leider Berdugo, Dayan Pérez (Santiago Vásquez, 60’), Gustavo Torres (Marlon Carabalí, 46’); Jaime Peralta (Jhonathan Agudelo, 76’).

“El equipo se va encontrando naturalmente. Este once lo ha hecho bien. Es el camino, sé que cualquiera que le toque, estará preparado. En el compromiso que tienen como grupo, estoy contento y agradecido, pero mi obligación es exigirles cada vez más”, expresó Chiesa, quien llegó a su noveno partido al mando del fronterizo.

Marlon-Carabalí-04-10-26.

El timonel confesó que se pasaron días difíciles después de las derrotas ante Millonarios (1-2) y Cali (3-0), pero que con trabajo y humildad sus dirigidos han podido salir a flote enlazando dos victorias.

“Preparo todo para ganar, para atacar con un plan de juego, para defender, muchos detalles… los principios de mi trabajo son bien claros.  Los transmitimos en cada charla, cada plan y trabajo cotidiano, siempre en la búsqueda de la mejora individual y colectiva. A partir del arco en cero se pueden construir grandes cosas, ese equilibrio y solidez genera confianza para jugar, atraer el rival, profundidad…esa búsqueda es constante. Tenemos que seguir con humildad”, aseguró el técnico, asistido por Juan Cruz Gill.

El resultado además le permite al motilón acercarse al grupo de los ocho, ubicándose en la novena casilla con 15 puntos, a cuatro del octavo, Deportes Tolima.

La siguiente salida será una final ante el rival directo Boyacá Chicó, el próximo lunes 12 de octubre en el estadio La Independencia de Tunja.

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