Es el camino, pero falta muchísimo: Nicolás Chiesa, tras la goleada 4-0 del Cúcuta ante Pereira

La goleada 4-0 del Cúcuta Deportivo ante un abatido y pobre Pereira lo tiene cumpliendo, parcialmente, su misión de conservarse en primera división a falta de solo siete partidos.

El equipo de Nicolás Chiesa encontró su segunda victoria consecutiva y tomó otro aire en la tabla del descenso, ubicándose en el puesto 18 con un promedio de 1.00, por encima de Jaguares de Córdoba (0.83) y Boyacá Chicó (0.91), rivales que tienen un partido menos.

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En el General Santander, el rojinegro hizo un festín frente a un decepcionante equipo matecaña, arrollándolo con goles de Carlos ‘Neneco’ Rentería (7’), Léider Berdugo (24’), Gustavo Torres (32’) y Jaime Peralta (74’).

En el duelo, clave en la carrera por la permanencia, el fronterizo fue muy superior en todas las líneas, efectivo en el frente y seguro en el fondo.