Cúcuta Deportivo paseó al Pereira y sigue dando pasos para su permanencia

Cúcuta Deportivo se paseó y goleó 4-0 a un limitado Deportivo Pereira, este domingo, en el estadio General Santander, dando un paso importante para la permanencia en primera división.

El equipo de Nicolás Chiesa, dominante de inicio a fin, aplastó al cuadro risaraldense con goles de Carlos ‘Neneco’ Rentería (7’), Leider Berdugo (24’), Gustavo Torres (32’) y Jaime Peralta (74’).

Con la victoria, los rojinegros siguen fuera de los puestos de descenso directo con un promedio de 1.0 superando a Jaguares de Córdoba (0.83) y Boyacá Chicó (0.91).

En la tabla de la Liga II-2026, el fronterizo es noveno con 15 puntos.

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La próxima presentación del motilón será el lunes 12 de octubre en el estadio La Independencia de Tunja, ante Chicó en un duelo directo. Mientras que el siguiente duelo en casa será ante Atlético Nacional (20 de octubre).

Goleada y expulsión

Antes de iniciar el compromiso, Cúcuta Deportivo entregó una placa conmemorativa a Santiago Luengas, estudiante que logró puntaje perfecto en las Pruebas Icfes.

Chiesa, ante la lesión de Brayan Montaño, usó como lateral izquierdo al capitán Mauricio Duarte siendo esta la única modificación en su once titular con respecto al plantado en la victoria 2-1 ante Llaneros.

Pereira, con un nómina diezmada y sin sus referentes, estuvo lleno de nerviosismo desde el pitazo inicial cometiendo diversos errores que le costaron irse abajo rápidamente.

Al minuto 7, Carlos ‘Neneco’ Rentería abrió el marcador de cabeza, aprovechando un mala salidas del arquero Yimmy Gómez tras un tiro de esquina que fue generado por un error del central Santiago Aguilar.

Para Neneco este fue su tercer gol con la camisa del rojinegro luego de los convertidos ante Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto.

El equipo risaraldense se mostró limitadísimo en todas su líneas y recurrió constantemente a las faltas. Antes del 25’ ya tenía amonestados a Richard Rentería, Luis Moreno y Eber Moreno.

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Justamente, Eber le metió un codazo a Hernán Lopes en el área generando penal. Leider Berdugo, como en la fecha pasada, asumió la ejecución y anotó sobre el 24’.

La terrible tarde del matecaña continuó y al 32’ cayó el tercero del motilón. Jaime Peralta guapeó un balón en el área y centró a ras de piso para que Gustavo Torres la empujara en el área chica. El delantero cumplió con la Ley del Ex y celebró efusivamente quitándose su camisa y cerrando con un baile.

Para seguir hundiéndose, inexplicablemente Jorge Bermúdez tiró una patada en Neneco mientras estaba en el suelo ganándose la expulsión antes del descanso.

Peralta selló el paseo

Con el marcador a su favor, para la segunda parte Chiesa ingresó a Sebastián Támara y Marlon Carabalí por Abonía y Torres.

La visita, dirigida por Arturo Reyes, mandó a la cancha al delantero Marco Pérez, que debió luchar en solitario en campo del motilón.

Pereira se arrinconó manteniendo un bloque bajo y entregándole totalmente el balón al Cúcuta.

El cuerpo técnico del motilón permitió el debut profesional de Santiago Vásquez, volante que el año anterior formó parte del equipo Sub-20, ingresándolo por Dayan Pérez al minuto 60.

Completando la faena, Peralta marcó el cuarto al 74. El delantero, que renovó su contrato hasta 2028, recibió fuera del área, se adentró evadiendo su marca, eludió a Richard Rentería y abrió su diestra ubicándola en un ángulo imposible para Gómez.

Tras la anotación, Peralta fue sustituido por Jhonathan Agudelo en un cierre de partido que fue de trámite.

Tabla del descenso:

20- Jaguares de Córdoba (0.83).

19- Boyacá Chicó (0.91).

18- Cúcuta Deportivo (1.00).

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Síntesis:

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía (Sebastián Támara, 46’) Hernán Lopes, Jhon Quiñones, Mauricio Duarte; Víctor Mejía (Jader Manyoma, 69’), Carlos Rentería; Leider Berdugo, Dayan Pérez (Santiago Vásquez, 60’), Gustavo Torres (Marlon Carabalí, 46’); Jaime Peralta (Jhonathan Agudelo, 76’).

Goles: Carlos ‘Neneco’ Rentería (7’), Leider Berdugo (24’), Gustavo Torres (32’) y Jaime Peralta (75’).

DT: Hernán Chiesa.

Deportivo Pereira: Yimmy Gómez; Eber Moreno, Richard Rentería, Santiago Aguilar, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Luis Moreno (Ederson Moreno, 46), Jordy Monroy, Miguel Aguirre, Sebastián Acosta (Felipe Mosquera, 72’), Jhon Largacha (Marco Pérez, 46’).

Expulsión: Jorge Bermúdez (41’).

DT: Arturo Reyes.

Estadio: General Santander.

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