¡No puede ceder! Cúcuta Deportivo recibe al Pereira con la obligación de ganarle

Ante un Pereira herido

Cúcuta tiene aire en su camiseta tras vencer 2-1 a Llaneros, hace una semana, y dejar el último lugar de la tabla del descenso, una misión establecida por el director técnico Nicolás Chiesa.

Ante el cuadro risaraldense, los fronterizos no podrán dejar escapar ningún punto. Pereira llega herido, sumido en una crisis administrativa, deportiva y jugando fuera de casa todos los compromisos, puesto que el estadio Hernán Ramírez Villegas está en remodelación.

El equipo dirigido por Arturo Reyes ocupa el puesto 18 de la tabla, registrando cuatro derrotas, cinco empates y un solo triunfo a lo largo del semestre.

Para el choque en la capital de Norte de Santander, Pereira llega con tres bajas importantes: por acumulación de amarillas no estará el lateral Walmar Pacheco, por expulsión el central Sebastián Urrea y por lesión el central Danilo Ortíz.

“Pereira viene mal en la parte administrativa y en resultados, pero es un equipo que compite, que tiene jugadores importantes. Tienen a su goleador Marco Pérez. Tenemos que ser inteligentes con este tipo de partidos porque son equipos que te complican, sabemos que tenemos que ganar, estamos de local y venimos de una victoria”, afirmó Mauricio Duarte, capitán del motilón.

La nómina visitante llega mermada y, además del delantero Marco Pérez, resaltan el experimentado atacante Anderson Plata y el defensor Richard Rentería, quien estuvo con el fronterizo en el primer semestre de 2025.

Sin margen de error

En el discurso de jugadores y cuerpo del Cúcuta Deportivo prima la frase “no hay margen de error”. Por ello, hoy es de suma obligatoriedad triunfar sin importar las formas de juego.

El motilón, en el puesto 18 del descenso con promedio de 0.93, deberá aprovechar la caída de Jaguares ante Águilas Doradas y el empate de Chicó en Ibagué para seguir alejándose. Los de Montería son últimos con 0.83 mientras que Chicó 19 con 0.91.

“Sabemos que será muy importante lo que hagamos nosotros, cómo planeemos el partido, cómo lo afrontemos. Depende de nosotros, así que nada, estamos por buen camino, laborando bien haciendo las cosas adecuadamente, con mucha ilusión para enfrentar al partido”, destacó el arquero Federico Abadía, figura del plantel rojinegro.

Chiesa podría contar con el extremo Marlon Carabalí, quien superó una lesión muscular y ha entrenado con el plantel con normalidad. En la zaga defensiva, por un golpe en el juego ante Llaneros, Brayan Montaño no está a disposición del cuerpo técnico.

En el primer semestre, rojinegros y aurirrojos se citaron en el estadio Santiago de las Atalayas de Yopal con empate 2-2. Por el Cúcuta marcaron Omar Albornoz y Jaime Peralta.

La última visita de Pereira al General Santander fue en la temporada 2018, cuando ambos elencos se encontraban en la segunda división del rentado colombiano. En la fecha cinco de aquel campeonato, Cúcuta se impuso 2-1 con tantos de James ‘Taganga’ Castro y Jhonathan Agudelo.

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