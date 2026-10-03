¡El clásico fue rojinegro! Cúcuta Deportivo eliminó a Bucaramanga y se instaló en los cuartos de final de la Supercopa Juvenil

Un clásico luchado
El rojinegro llegó a su gramado sintético con la ventaja conseguida en la capital de Santander hace una semana cuando venció 1-0 con gol del ocañero Olmar Bacca.
Braynner repitió exactamente su mismo once mandando al campo a Diego Muñoz; Felipe Raguá, Tobías Sánchez, Fraiban Carrillo, Daniel Prada; Samuel Lerma, Jesús Montañez; Edward Bautista, Jhon Sinisterra, Olmar Bacca; Anthony Rivas.
La visita, dirigida por Wilberth Perea, salió a buscar el resultado desde el inicio, apostando con un juego frontal y largo, y entrando en las disputas por las bandas, aunque sin ganar los duelos hombre a hombre.
En la zaga rojinegra Carrillo y Sánchez se hicieron muy fuertes en el juego aéreo ganando la mayoría de pelotas en el primer tiempo, en el que el Cúcuta no tuvo peso ofensivo costándole por los costados a Sinisterra y Bacca, así como en el frente a Rivas, a quien no llegó un balón con claridad.
La situación más clara antes del descenso fue un penal provocado por Tobías Sánchez con un leve empujón. Al cobro fue Carlos Usuga y aunque anotó, fue anulado por doble toque de balón.