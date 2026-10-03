¡El clásico fue rojinegro! Cúcuta Deportivo eliminó a Bucaramanga y se instaló en los cuartos de final de la Supercopa Juvenil

Aunque sufrió más de la cuenta, Cúcuta Deportivo logró certificar su clasificación a los cuartos de final de la Supercopa Juvenil de la Federación Colombiana de Fútbol tras eliminar al Atlético Bucaramanga, este sábado, en una vibrante tanda de penales.

En la sede deportiva del cuadro motilón, los dirigidos por Braynner García no pudieron ampliar la ventaja conseguida en la ida (1-0) y antes bien cayeron en los 90 minutos con marcador de 2-1 forzando a la definición desde los 12 pasos.

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El fronterizo terminó imponiéndose 4-3 con el guardameta Diego Muñoz como figura, al atajar dos cobros y una ejecución final de Josué ‘Yeye’ Sánchez.

“Contento con este triunfo. Esto es lo bonito del fútbol, da revanchas y esta es una de ellas. Estuve comprometido en el gol, pero gracias a Dios pude responder en la tanda de penales”, dijo el cesariense Muñoz al término del juego.

Con la clasificación asegurada, Cúcuta vuelve a estar ubicado entre los mejores ocho equipos del país en la categoría Sub-19, algo que no hacía desde 2022, cuando fue subcampeón. Su próximo rival será Llaneros, que viene de eliminar a Independiente Santa Fe.