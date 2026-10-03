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¡El clásico fue rojinegro! Cúcuta Deportivo eliminó a Bucaramanga y se instaló en los cuartos de final de la Supercopa Juvenil
El equipo dirigido por Braynner García superó la fase de octavos de final tras imponerse 4-3 sobre Bucaramanga en la tanda de penales, luego de igualar 2-2 en el marcador global. Llaneros será su siguiente rival.
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gcontreras
Cúcuta Deportivo Sub-20 vs. Bucaramanga.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Sábado, 3 de Octubre de 2026

Aunque sufrió más de la cuenta, Cúcuta Deportivo logró certificar su clasificación a los cuartos de final de la Supercopa Juvenil de la Federación Colombiana de Fútbol tras eliminar al Atlético Bucaramanga, este sábado, en una vibrante tanda de penales.

En la sede deportiva del cuadro motilón, los dirigidos por Braynner García no pudieron ampliar la ventaja conseguida en la ida (1-0) y antes bien cayeron en los 90 minutos con marcador de 2-1 forzando a la definición desde los 12 pasos.

Lea aquí: No tenemos margen de error: Mauricio Duarte, sobre las ocho 'finales' que le restan al Cúcuta Deportivo

El fronterizo terminó imponiéndose 4-3 con el guardameta Diego Muñoz como figura, al atajar dos cobros y una ejecución final de Josué ‘Yeye’ Sánchez.

“Contento con este triunfo. Esto es lo bonito del fútbol, da revanchas y esta es una de ellas. Estuve comprometido en el gol, pero gracias a Dios pude responder en la tanda de penales”, dijo el cesariense Muñoz al término del juego.

Con la clasificación asegurada, Cúcuta vuelve a estar ubicado entre los mejores ocho equipos del país en la categoría Sub-19, algo que no hacía desde 2022, cuando fue subcampeón. Su próximo rival será Llaneros, que viene de eliminar a Independiente Santa Fe.

Diego Muñoz, Cúcuta vs. Bucaramanga 2026.

Un clásico luchado

El rojinegro llegó a su gramado sintético con la ventaja conseguida en la capital de Santander hace una semana cuando venció 1-0 con gol del ocañero Olmar Bacca.

Braynner repitió exactamente su mismo once mandando al campo a Diego Muñoz; Felipe Raguá, Tobías Sánchez, Fraiban Carrillo, Daniel Prada; Samuel Lerma, Jesús Montañez; Edward Bautista, Jhon Sinisterra, Olmar Bacca; Anthony Rivas.

La visita, dirigida por Wilberth Perea, salió a buscar el resultado desde el inicio, apostando con un juego frontal y largo, y entrando en las disputas por las bandas, aunque sin ganar los duelos hombre a hombre.

En la zaga rojinegra Carrillo y Sánchez se hicieron muy fuertes en el juego aéreo ganando la mayoría de pelotas en el primer tiempo, en el que el Cúcuta no tuvo peso ofensivo costándole por los costados a Sinisterra y Bacca, así como en el frente a Rivas, a quien no llegó un balón con claridad.

La situación más clara antes del descenso fue un penal provocado por Tobías Sánchez con un leve empujón. Al cobro fue Carlos Usuga y aunque anotó, fue anulado por doble toque de balón.

Cúcuta Deportivo Sub-20, Supercopa Juvenil 2026.

En la segunda parte, el leopardo abrió el marcador con un penal al 57 tras una mano del lateral Prada en el área. Kervis Parodi ejecutó con izquierda y venció a Muñoz.

Con la serie igualada, el nerviosismo pareció apoderarse del rojinegro, que cedió la pelota, pero supo pararse y salir del bache. García movió su banquillo incluyendo a Josué Sánchez al 59’y Kevin Cárdenas minutos después.

La paridad y ventaja en el global para el motilón llegó al 75 con un cabezazo de Carrillo, tras un tiro de esquina ejecutado por Felipe Raguá.

Para mayor dramatismo, Bucaramanga empató al 79 con un remate a borde de área de Juan Hurtado, que se desvió levemente en el camino descolocando a Muñoz.

En los últimos 10 minutos, García incluyó a Felipe Cañas y Esteban Camargo, y a pesar de intentarlo en campo contrario no pudo hallar la igualdad obligando a que la serie se definiera en penales.

Cúcuta Deportivo vs. Bucaramanga, Supercopa Juvenil.

En los cobros, Diego Muñoz atajó dos cobros y, curiosamente, volvió anularse otro por doble toque de Luis Arango por la visita. Los anotadores del Cúcuta fueron Felipe Raguá, Tobías Sánchez, Edwin Baustista y Josué Sánchez.

“Inicialmente nos paramos bien, hicimos la presión, pero cometimos dos errores al rival y nos complicamos solos. Afortunadamente pudimos replantear y volver a los penales donde enderezamos el camino”, aseguró Braynner García.

En los cuatro clásicos jugados en el año, Cúcuta ganó dos en Bucaramanga y perdió dos en su casa.

“Así son los clásicos. Este año fue raro porque nosotros les ganamos allá y ellos nos ganaron en nuestra casa. Nos da una enseñanza que debemos mejorar cosas, pero vamos a paso a paso soñando”, sentenció el técnico de los rojinegros, subcampeones de esta copa en 2018 y 2022.

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