Así está la carrera del Cúcuta Deportivo por la permanencia en primera división

Después de estar abatido tras no ganar por cuatro fechas consecutivas, Cúcuta Deportivo tomó un aire en la tabla del descenso luego de vencer 2-1 a Llaneros en el General Santander y verse beneficiado con la derrota 1-2 de Jaguares ante Alianza FC en Montería, la tarde del domingo, que desencadenó la ida del técnico Huber Bodhert.

Los rojinegros salieron de los puestos de descenso directo con un promedio de 0.93 superando a Jaguares (0.86) y Boyacá Chicó (0.91), rivales que tienen un partido menos.

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Los cordobeses deben en su calendario el juego de la séptima fecha, que será ante Independiente Santa Fe en Bogotá (14 de octubre), mientras que los boyacenses chocarán con Atlético Nacional, en Tunja (17 de octubre), en partido válido por la primera jornada.

¿Qué resta y cuál es el panorama?

Ganarle al equipo de Villavicencio, con goles de Jaime Peralta y Léider Berdugo, quitó una carga de encima a los dirigidos por Nicolás Chiesa que venían de duras derrotas 1-2 ante Millonarios y 3-0 contra Deportivo Cali.

Los focos del motilón están centrados en seguir fuera de los dos últimos lugares que pierden la categoría cuando solo quedan ocho partidos.