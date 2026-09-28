Así está la carrera del Cúcuta Deportivo por la permanencia en primera división

A Jaguares le tocará visitar a Águilas (03/10), Santa Fe (14/10), Millonarios (17/10), Pereira (30/10), Pasto (04/11) y Cúcuta (12/11). En casa recibirá a Tolima (11/10), Llaneros (26/10) y Bucaramanga (08/11).
Chicó, por su parte, jugará como visitante ante Tolima (03/10), Pereira (20/10), Cali (01/11) y Llaneros (12/11). De local contra Cúcuta (12/10), Nacional (17/10), Bucaramanga (23/10), Junior (27/10) e Inter de Bogotá (08/11).
¿En caso de paridad?
La tabla está muy apretada y en caso de llegar a un promedio igual se deberá recurrir a los criterios de desempate.
Según indica el artículo 33 del reglamento del campeonato el primer ítem es la mayor puntuación de 2026 (sumando fase de todos contra todos de las dos ligas del año). Le sigue diferencia de gol, goles a favor, goles a favor como visitante, menos goles en contra, menos goles en contra como visitante y por último mayor número de partidos ganados.
Tomando los dos primeros ítem, Cúcuta y Chicó acumulan 28 puntos en lo que va de año, y Jaguares 25. En la diferencia de gol, el rojinegro registra -21, los ajedrezados -25 y el cuadro celeste -20.
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