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Así está la carrera del Cúcuta Deportivo por la permanencia en primera división
Al rojinegro le restan ocho partidos para definir su permanencia.
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gcontreras
Cúcuta Deportivo vs. Llaneros 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Lunes, 28 de Septiembre de 2026

Después de estar abatido tras no ganar por cuatro fechas consecutivas, Cúcuta Deportivo tomó un aire en la tabla del descenso luego de vencer 2-1 a Llaneros en el General Santander y verse beneficiado con la derrota 1-2 de Jaguares ante Alianza FC en Montería, la tarde del domingo, que desencadenó la ida del técnico Huber Bodhert.

Los rojinegros salieron de los puestos de descenso directo con un promedio de 0.93 superando a Jaguares (0.86) y Boyacá Chicó (0.91), rivales que tienen un partido menos.

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Los cordobeses deben en su calendario el juego de la séptima fecha, que será ante Independiente Santa Fe en Bogotá (14 de octubre), mientras que los boyacenses chocarán con Atlético Nacional, en Tunja (17 de octubre), en partido válido por la primera jornada.

¿Qué resta y cuál es el panorama?

Ganarle al equipo de Villavicencio, con goles de Jaime Peralta y Léider Berdugo, quitó una carga de encima a los dirigidos por Nicolás Chiesa que venían de duras derrotas 1-2 ante Millonarios y 3-0 contra Deportivo Cali.

Los focos del motilón están centrados en seguir fuera de los dos últimos lugares que pierden la categoría cuando solo quedan ocho partidos.

El Cúcuta Deportivo logró una victoria importante ante Llaneros que le permite alejarse un poco de la zona del descenso.

En los cálculos, la meta está en llegar a promedio de 1.0. Para esto, Cúcuta Deportivo deberá sumar 10 puntos mientras que Jaguares 13 y Chicó tendrá que hacer 19.

El panorama más complejo lo tiene el cuadro de Tunja que arrastra el puntaje de las campañas de 2024, 2025 y 2026, a diferencia de Cúcuta y Jaguares que se rigen por los juegos de 2026, que en total serán 38 sumando las fases de todos contra todos de las Ligas I y II.

Al rojinegro le restan juegos en casa ante Deportivo Pereira (04/10), Atlético Nacional (20/10), Águilas Doradas (27/10), Santa Fe (02/11) y Jaguares (12/11). Como visitante chocará con Boyacá Chicó (12/10), América de Cali (24/10) y Junior de Barranquilla (08/11).

JAGUARES VS CUCUTA

A Jaguares le tocará visitar a Águilas (03/10), Santa Fe (14/10), Millonarios (17/10), Pereira (30/10), Pasto (04/11) y Cúcuta (12/11). En casa recibirá a Tolima (11/10), Llaneros (26/10) y Bucaramanga (08/11).

Chicó, por su parte, jugará como visitante ante Tolima (03/10), Pereira (20/10), Cali (01/11) y Llaneros (12/11). De local contra Cúcuta (12/10), Nacional (17/10), Bucaramanga (23/10), Junior (27/10) e Inter de Bogotá (08/11).

¿En caso de paridad?

La tabla está muy apretada y en caso de llegar a un promedio igual se deberá recurrir a los criterios de desempate.

Según indica el artículo 33 del reglamento del campeonato el primer ítem es la mayor puntuación de 2026 (sumando fase de todos contra todos de las dos ligas del año). Le sigue diferencia de gol, goles a favor, goles a favor como visitante, menos goles en contra, menos goles en contra como visitante y por último mayor número de partidos ganados.

Tomando los dos primeros ítem, Cúcuta y Chicó acumulan 28 puntos en lo que va de año, y Jaguares 25.  En la diferencia de gol, el rojinegro registra -21, los ajedrezados -25 y el cuadro celeste -20.

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