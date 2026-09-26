Cúcuta Deportivo triunfó en casa ante Llaneros y respira en la tabla del descenso

Sufriendo hasta lo último, Cúcuta Deportivo logró un importante triunfo ante Llaneros, este sábado, al imponerse 2-1 en el estadio General Santander en el marco de la fecha 12 de la Liga II-2026.

El rojinegro se llevó la victoria gracias a las anotaciones de Jaime Peralta (6’) y Leider Berdugo (45+3’), mientras que el cuadro de Villavicencio descontó a través de Yorleys Mena (58’).

Los dirigidos por Nicolás Chiesa controlaron todo el primero tiempo, pero terminaron entregando la pelota en la parte complementaria y sufriendo toda la embestida del elenco visitante.

El resultado le permite al Cúcuta Deportivo salir provisionalmente de la zona del descenso con un promedio de 0.93 superando a Boyacá Chicó (0.91) y Jaguares (0.89), que jugará este domingo en casa ante Alianza FC.

La siguiente presentación del fronterizo será ante Deportivo Pereira, el domingo 4 de octubre nuevamente en condición de local.



Síntesis:

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía (Leison Ochoa, 70’), Hernán Lopes, Jhon Quiñones, Brayan Montaño (Mauricio Duarte, 83’); Victor Mejía, Carlos Rentería, Dayan Pérez (Diego Calcaterra, 83’), Leider Berdugo (Kevin Londoño, 83’); Gustavo Torres (Diego Ceballos, 63’), Jaime Peralta.

Goles: Jaime Peralta (6’), Leider Berdugo (45+3’).

DT: Nicolás Chiesa.

Llaneros: Roameth Romaña; Howell Mena, Francisco Meza, Dennys Quintero, Jimmy Mendranda; Marlon Sierra (Kelvin Osorio, 72’), Neider Ospina, Jhon Vásquez (Daniel Mantilla, 64’), Frank Castañeda (Joel Contreras, 72’), Luis Miranda (Juan José Ramírez, 64’); Yorleys Mena.

Gol: Yorleys Mena (58’).

Expulsión: Dennys Quintero (90+3’).

DT: José Luis García.

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