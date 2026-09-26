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Cúcuta Deportivo triunfó en casa ante Llaneros y respira en la tabla del descenso
El rojinegro, provisionalmente, salió de la zona del descenso directo tras imponerse 2-1 ante el cuadro de Villavicencio.
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valents2121
Jaime Peralta, Cúcuta Deportivo
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Sábado, 26 de Septiembre de 2026

Sufriendo hasta lo último, Cúcuta Deportivo logró un importante triunfo ante Llaneros, este sábado, al imponerse 2-1 en el estadio General Santander en el marco de la fecha 12 de la Liga II-2026. 

El rojinegro se llevó la victoria gracias a las anotaciones de Jaime Peralta (6’) y Leider Berdugo (45+3’), mientras que el cuadro de Villavicencio descontó a través de Yorleys Mena (58’). 

Los dirigidos por Nicolás Chiesa controlaron todo el primero tiempo, pero terminaron entregando la pelota en la parte complementaria y sufriendo toda la embestida del elenco visitante. 

El resultado le permite al Cúcuta Deportivo salir provisionalmente de la zona del descenso con un promedio de 0.93 superando a Boyacá Chicó (0.91) y Jaguares (0.89), que jugará este domingo en casa ante Alianza FC. 

La siguiente presentación del fronterizo será ante Deportivo Pereira, el domingo 4 de octubre nuevamente en condición de local. 


Síntesis: 
Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía (Leison Ochoa, 70’), Hernán Lopes, Jhon Quiñones, Brayan Montaño (Mauricio Duarte, 83’); Victor Mejía, Carlos Rentería, Dayan Pérez (Diego Calcaterra, 83’), Leider Berdugo (Kevin Londoño, 83’); Gustavo Torres (Diego Ceballos, 63’), Jaime Peralta. 

Goles: Jaime Peralta (6’), Leider Berdugo (45+3’). 

DT: Nicolás Chiesa. 

Llaneros: Roameth Romaña; Howell Mena, Francisco Meza, Dennys Quintero, Jimmy Mendranda; Marlon Sierra (Kelvin Osorio, 72’), Neider Ospina, Jhon Vásquez (Daniel Mantilla, 64’), Frank Castañeda (Joel Contreras, 72’), Luis Miranda (Juan José Ramírez, 64’); Yorleys Mena. 

Gol: Yorleys Mena (58’). 

Expulsión: Dennys Quintero (90+3’). 

DT: José Luis García.

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