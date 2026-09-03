¡Histórico tercer puesto! Colombia venció a Italia y se quedó con el bronce en el Mundial Sub-20 femenino de Polonia

La selección femenina Sub-20 de Colombia, tras disputar un partido parejo contra Italia, se quedó con el tercer puesto de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, que se disputa en Polonia, al vencer este sábado 4-3 a las italianas en la tanda de penaltis.

En el tiempo reglamentario y los 30 minutos de la prórroga, el encuentro terminó igualado 1-1. Las europeas se pusieron en ventaja con un gol de Giada Pellegrino, al minuto 41 del primer tiempo, pero Sintia Cabezas, a los 60 minutos, le dio el empate a la ‘Tricolor’.

Aunque no fue un excelente Mundial desde el punto de vista futbolístico, la mística y las ganas de hacer historia en la Copa del Mundo fueron el derrotero que marcó a esta selección Colombia.

Luisa Agudelo, quien tuvo altas y bajas durante el torneo, terminó siendo heroína al atajar el cobro de Caterina Venturelli.

En la tanda de penaltis, Colombia desperdició sus cobros con Fernanda Viáfara y Luisa Arboleda, mientras que acertaron Valeri Loboa, María José Torres, Catalina Cortés y Mercedes Martínez.

Por las italianas anotaron Gabriella Langella, Paola Fadda y Rosanna Ventriglia. Fallaron sus cobros Martina Bressan, Azzurra Gallo y Caterina Venturelli.

Felicidad total

Finalizado el encuentro, la felicidad de las colombianas no podía ser otra: ser terceras del mundo en la categoría Sub-20. Una de las más emocionadas fue la capitana Juana Ortegón, quien ya tiene un subtítulo mundial con la selección Sub-17.

“Muy feliz, contenta. Este equipo demostró que con garra, corazón y unión se pueden hacer cosas grandes”, comentó Ortegón.

Asimismo, señaló que nadie imaginaba que fueran a llegar tan lejos.

“Nadie lo esperaba de nosotras. Muchas veces lo hemos dicho: nadie confiaba en que esta generación le diera esta felicidad al país. Ahora hay que disfrutar y agradecerle no solo al cuerpo técnico y a las compañeras, sino también dedicárselo a los colombianos. Ahora Colombia es tercera en esta categoría, haciendo historia. Realmente estamos muy felices; el corazón se nos llena de gratitud y de un orgullo inmenso por lo que este equipo logró”, concluyó la capitana.

Por su parte, el técnico Carlos Paniagua tampoco escondió su gratitud y felicidad por el tercer lugar conseguido en una Copa del Mundo juvenil femenina, la segunda en su historial. Ya lo había logrado con la Sub-17, cuatro años atrás.

“Feliz, agradecido con María Auxiliadora y con Dios por este regalo tan grande que nos damos hoy, jugadoras y cuerpo técnico. Cada vez uno deja la vara más alta, se compromete más con el país, a seguir trabajando, formando jugadoras y viendo cómo van creciendo en esos proyectos de vida”, subrayó Paniagua.

Con este tercer lugar, Colombia supera lo hecho por sus antecesoras en el Mundial de Alemania 2010, donde fue cuarta tras caer 1-0 frente a Corea del Sur.

De igual manera, emula en parte a la selección Sub-17 femenina, que fue segunda en el Mundial de 2022, disputado en India. En aquel equipo hicieron parte Luisa Agudelo y Juana Ortegón, hoy terceras del mundo con la Sub-20 en Polonia.

El partido

Luego de un aceptable primer tiempo, en el que las cafeteras solo tuvieron dos llegadas de peligro sobre el pórtico italiano, la más clara a los 14 minutos, Colombia reaccionó para la segunda mitad.

Las dirigidas por Carlos Paniagua mejoraron en actitud y, con el resultado en contra, no tenían más alternativa que salir a buscar el empate y remontar el marcador para evitar el alargue y quedarse con el tercer lugar del Mundial de Polonia.

Fue así como, al minuto 61, tras recuperar un balón en la mitad de la cancha, Colombia armó una acción colectiva con toques de primera intención. Cabezas recibió el esférico libre de marca dentro del área y, con un remate cruzado, venció a la arquera Elena Belli.

El gol les dio aire e impulso a las dirigidas por Carlos Paniagua, que tuvieron un buen pasaje del partido hasta el minuto 80, cuando nuevamente Italia se apoderó del balón, encerró a Colombia en su área y la bombardeó con centros desde los costados.

Las colombianas se defendieron como pudieron y, en otras ocasiones, fue la portera Luisa Agudelo quien evacuó el peligro con sus atajadas, hasta que terminaron los 90 minutos.

En los dos tiempos suplementarios, las dos selecciones se repartieron el juego y cada una tuvo oportunidades para liquidar el partido.

No obstante, el cansancio fue haciendo mella en ambos equipos. Los cambios realizados sirvieron principalmente para oxigenar a las jugadoras y preparar la definición desde el punto de los once metros.

El camino al tercer lugar

Fase de grupos

Colombia 3 Costa Rica 1

Colombia 0 Portugal 0

Colombia 0 Corea de Norte 3

Octavos de final

Colombia 1 Polonia 0

Cuartos de final

Colombia 1 Nigeria 0

Semifinal

Colombia 0 Corea de Norte 3

Tercer lugar

Colombia 1 (4) Italia 1 (3)

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