España y Corea del Norte se juegan el título del Mundial Sub-20 femenino de Polonia

La selección española buscará su segundo título mundial Sub-20 femenino.
Invictas
Las asiáticas todavía no han encajado -anotando 16 tantos- y han enlazado seis triunfos, firmando el récord de imbatibilidad del torneo con nueve partidos sin recibir gol. Por el camino, en el que Yon-a Choe se ha erigido como máxima goleadora de las suyas -cinco dianas-, han quedado Portugal, Costa Rica, Colombia, Japón, Canadá y Colombia.
"España es un equipo con muchas cualidades. Son especialmente fuertes técnicamente. Nos prepararemos para enfrentarlos lo mejor posible, con todas nuestras fortalezas", señaló el orientador de las asiáticas, Han Chol-hak.
Por su parte la capitana del equipo norcoreano, Pak OK-l, recalcó que: "tenemos un nivel de unidad que otros equipos no tienen. Usaremos esa fortaleza para vencer a España."
Pak Ok-I.
Además, este domingo habrá posibilidad de venganza para el combinado español, que afronta su tercera final Sub-20 después de las de 2018 y 2022. Las dos selecciones nunca se han enfrentado en un Mundial en esta categoría, pero hace un par de años, en 2024, prácticamente las mismas jugadoras que se verán las caras en Lodz disputaron la final del Campeonato del Mundo Sub-17.
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En aquella ocasión, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo (República Dominicana), Celia Segura adelantó a las españolas, pero Jon Il-chong, a la postre ganadora del Balón de Oro de la categoría, igualó la contienda. En la tanda de penaltis, se impusieron las norcoreanas (4-3).
"Repetir final significa un gran logro para los dos países, demostrando el trabajo que se está haciendo en categorías inferiores. Para nosotros es un privilegio poder medirnos dos años más tarde y cerrar un ciclo dos años después y demostrar el nivel del fútbol español.
Sabemos la expectación que hay y la confianza en lo que hemos hecho para llegar hasta aquí. No es sólo llegar a la final, sino cómo llegamos a esa final. Hemos hecho un viaje precioso y queremos cerrarlo de la mejor manera posible", señaló David Aznar.
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