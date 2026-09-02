España y Corea del Norte se juegan el título del Mundial Sub-20 femenino de Polonia

La selección española femenina Sub-20 busca este domingo en el estadio Miejski LKS de Lodz (11:00 a.m.) coronarse por segunda vez campeona del Mundial, en una final en la que enfrentan a la vigente reina de la categoría, Corea del Norte, que fue verdugo de las actuales pupilas de David Aznar en la final de la Copa del Mundo Sub-17 de 2024.

En tierras polacas, el grupo español, que llegaba a la cita tras ganar el Europeo Sub-19, ha firmado un camino inmaculado hacia la final. El combinado está invicto con seis victorias, 21 goles a favor y con Pau Comendador liderando la tabla de goleadoras del torneo con seis dianas.

A los triunfos en la fase de grupos ante Nigeria (2-0), Nueva Caledonia (11-0) y China (1-3) les siguieron los conseguidos ante Portugal (2-0), en octavos; ante Brasil (0-1), en cuartos; y frente a Italia (0-2), en semifinales. Ahora, tratarán de ponerle la guinda al torneo con la segunda estrella, tras la conquistada en Costa Rica en 2022.

Será la tercera final para España de las últimas cuatro disputadas, pero ante ella tendrá a la actual campeona. Y es que Corea del Norte alzó su tercer título (2006, 2016 y 2024), en otras tantas finales, hace dos años en Colombia, al vencer a Japón (0-1), y en esta edición ya han hecho historia.

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España y Corea del Norte solo se han enfrentado una vez en la historia del torneo. En Papúa Nueva Guinea 2016, los coreanos, que posteriormente se proclamaron campeones del mundo, derrotaron a La Rojita en cuartos de final tras la prórroga (3-2).