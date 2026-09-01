Veníamos de dos tropezones, de los que nos levantamos con un gran partido: Nicolás Chiesa

El Cúcuta Deportivo y el técnico Nicolás Chiesa tomaron un nuevo respiro luego de la victoria del sábado 2-1 ante Llaneros de Villavicencio en cumplimiento de jornada 12 de la Liga II-2026, encuentro que se disputó en el estadio General Santander, con una buena asistencia de público.

Los dos equipos necesitaban sumar los tres puntos a como diera lugar por sus respectivos intereses.

El prioritario, el Cúcuta, por alejarse de la zona del descenso y ascender posiciones en el campeonato.

Situación similar tenía el equipo de la media Colombia, que esperaba llevarse un buen resultado del coloso del barrio Lleras y meterse en el selecto Grupo de los Ocho.

No obstante, los goles de Jaime Peralta (6’) y Léider Berdugo (45+3 de penalti) le dieron la victoria al once fronterizo, que parcialmente dejó el último lugar de la tabla del descenso.

Se podría decir que los dirigidos por el profe Chiesa ganaron bien porque era su deber y obligación hacerlo.

Sin embargo, el conjunto motilón se iba complicando las cosas en los últimos 20 minutos del compromiso, cuando Llaneros se adueñó del balón y, luchando el partido, encontró el descuento y a siete minutos del final estuvo cerca de llevarse al menos un punto, pero el gol fue anulado por fuera de lugar de su delantero.

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Sin ser un dechado de virtudes, Cúcuta controló el partido y le cortó los circuitos al visitante, donde Jhon Vásquez, Luis Miranda y Néider Ospina poco aparecieron.

Quizás los que más se destacaron fueron Yorleys Mena por el gol y, en algunos pasajes, Frank Castañeda.

Victoria luchada

Uno de los puntos álgidos del Cúcuta es saber manejar y defender el resultado cuando va ganando. Por fortuna, y apretando los dientes, lo consiguió, pero es algo en lo que a lo largo de los dos torneos le ha costado al ‘Doblemente Glorioso’.

Sobre lo que dejó este encuentro, el técnico Nicolás Chiesa valoró el triunfo, independiente del fútbol que se hizo en los 90 minutos.

“Fue un partido durísimo. “En sí, todos los partidos han sido duros y los que vengan lo van a ser más”, afirmó el profe Chiesa, dando a entender que son finales para salvar la categoría, su misión principal.

Con respecto al rival que enfrentaron, explicó que “Llaneros es un gran rival, venía de una victoria importante ante Atlético Nacional, sobre todo por la forma (como ganó); tiene buenos jugadores. Sabe cómo juega y sabíamos que era un equipo difícil”.

En su valoración del trabajo de sus jugadores dijo que “creo que el equipo dio una demostración de que es un equipo, unido, fuerte, un equipo que tiene una energía positiva, capaz de superar las dificultades.Venimos de dos tropezones, del que nos levantamos con un gran partido”.

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Chiesa consideró que, además de las anotaciones de Peralta y Berdugo, pudo haber conseguido otra para más tranquilidad.

Señaló que “el segundo tiempo arrancamos muy bien, pero queríamos hacer otro gol, no lo logramos, pero el sabor amargo que deja es no mantener el arco en cero. Es uno de mis principales objetivos como entrenador”.

De igual manera, resaltó el desempeño de Llaneros, que le hizo sufrir un poco el partido tras el gol de Mena.

“En la dificultad que planteó el rival en el partido (Cúcuta), demostró tener las cosas claras y jugar como una final y estoy agradecido con el grupo de futbolistas, quienes son los que han dejado estos tres puntos acá”, afirmó el timonel argentino en la rueda de prensa.

En cuanto a las novedades que presentó en el once inicialista en un partido que se esperaba iba a ser complejo por las características del rival, el entrenador precisó que “me da alegría el rendimiento de Dayan (Pérez). Hernán (Lopes) demuestra el trabajo que venimos realizando y se lo han venido ganando y cómo se lo ganarán otros que no han jugado”.

No obstante, además del rendimiento general del equipo, Chiesa remarcó que el objetivo era ganar, donde se consiguieron tres puntos importantes.

“El aprendizaje que deja cada partido es importante, pero uno analiza de la misma manera una victoria, una derrota o un empate, porque uno siempre es ambicioso en querer mejorar siempre.

Ya analizaremos todo lo bueno que hemos hecho y todos los detalles de no habernos hundido tanto en el segundo tiempo”, concluyó.

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