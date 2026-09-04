Apretada victoria del Cúcuta Deportivo frente a Llaneros de Villavicencio

El Cúcuta Deportivo se sacudió en el campeonato y derrotó este sábado en el General Santander 2-1 a Llaneros en la Liga II-2026, uno de los rivales directos en la lucha por no descender.

El goleador Jaime Peralta marcó el primer gol al minuto 6 y Leider Berdugo al (45+3), de tiro penalti, le dieron la victoria al ‘Doblemente Glorioso’, que urgía de ganar y sumar tres puntos importantes, dado que venía de perder (3-0) frente al Deportivo Cali. El descuento de Lleneros llegó a los 56 minutos por intermedio de Yorleys Mena, en error de la zaga rojinegra que había adelantado sus líneas.

El resultado le permite a los motilones llegar a 12 puntos y ubicarse parcialmente en el puesto 12. En la siguiente jornada recibirá al Deportivo Pereira que igualó en Yopal sin goles ante Internacional de Bogotá.

Con ganas y muchas ilusiones arrancó el Cúcuta Deportivo el juego frente a Lleneros de Villavicencio correspondiente a la fecha 16 de la Liga.

El equipo visitante comenzó azuzando la defensa de los rojinegros, pero el arquero Federico Abadía estaba atento a cualquier intención de peligro por parte de los llaneros.

De inmediato, el Cúcuta respondió en un contraataque, con Jaime Peralta, pero el pase del cucuteño no lo entendió Gustavo Torres, perdiéndose una oportunidad de abrir el marcador.

Los primeros minutos fueron de manejo por parte de los dos equipos que se cuidaban, pero más necesitado de buscar a toda costa el triunfo es el Cúcuta Deportivo para salir de la zona del descenso.

Con un fútbol de toque, pero aprovechando los espacios que daba Llaneros, el once fronterizo se fue acercando a predios de los metenses.

Precisamente al minuto seis, se rompería el celofán, en una acción que nace en los pies de Léider Berdugo; el pase lo recibe Jaime Peralta, pero el remate pegó primero en uno de sus compañeros, pero el rebote vuelve y le queda cerca para marcar el 1-0 y poner adelante a su equipo en el marcador.

Tras la anotación, se esperaba ver un Cúcuta más impetuoso, presionando en la parte alta al rival, pero Llaneros reaccionó quitándole el balón a los locales, pero sin profundizar poco en el ataque.

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El partido de pocas acciones de gol era parejo, pero sin un dominio claro. Sin embargo, al minuto 24, Llaneros por poco consigue el empate con Yorleys Mena.

Cuatro minutos después, Cúcuta estuvo cerca del segundo, en una acción individual de Gustavo Torres, cuyo disparo alcanzó a desviar el arquero Roameth Romaña.

El compromiso transcurrió de manera paulatina: Llaneros intentó hacer su futbol, Cúcuta taponando los espacios y jugando al contragolpe.

En el medio campo, Berdugo, Víctor Mejía y Carlos ‘Neneco’ Rentería eran los encargados de recuperar y manejar el balón, mientras que en la parte de arriba Dayán Pérez, Gustavo Torres y Jaime Peralta incomodaban la defensa de los villavicenses.

Cuando parecía terminar el primer tiempo, el árbitro Jonathan Ortiz consideró una falta dentro del área sobre Jaime Peralta, pitando penal, y Leider Berdugo se encargó de la ejecución para llevar al descanso al Cúcuta con un cómodo 2-0.

Reacciona el visitante

Reanudado el segundo tiempo, el Cúcuta mantuvo la misma tónica de la primera parte, tratando de buscar el tercer gol para tener más tranquilidad de manejar el resultado, pero Llaneros también salió a hacer lo propio de conseguir el descuento que precisamente llegó al minuto 56, con Yorleys Mena, que aprovechó un descuido de la defensa y puso el marcador 2-1.

La anotación no cayó nada bien para los de frontera, donde Llaneros lo presionó en su área y no lo dejó salir al Cúcuta jugando.

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Cúcuta se olvidó de ir al ataque y, ante la insistencia de Llaneros del empate, se replegó en el fondo defendiendo el resultado.

Los últimos minutos fueron de susto y nervios viendo cómo Llaneros lo arrinconaba. Precisamente, una jugada, el VAR anuló el gol del empate al 83 por fuera de juego del delantero de metense.

Los últimos minutos fueron de aguante para el Cúcuta y la afición que acompañó al equipo. Una victoria sufrida, pero necesaria.

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