Mbappé sufre una hiperextensión de la cápsula posterior de su rodilla izquierda

El futbolista francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, sufre una hiperextensión de la cápsula posterior de su rodilla izquierda, que se produjo durante el triunfo por 0-1 de su selección contra Turquía en la primera jornada de la Liga de Naciones 2026-27, con gol suyo en un partido tras el cual abandonó la concentración de los 'Bleus'.



"Tras su gol de la victoria, Kylian Mbappé se lesionó la rodilla. Sufre una lesión tendinosa y está descartado para el resto de la concentración. ¡Que te recuperes pronto, Kylian!", señaló la Federación Francesa de Fútbol (FFF) el pasado viernes en sus redes sociales.



El jugador del Real Madrid aprovechó un pase de Michael Olise en el minuto 54 para batir al portero turco y abrir el marcador en el partido debut de Zinédine Zidane como seleccionador francés. Sin embargo, nada más marcar, Mbappé se llevó la mano a la rodilla y pidió el cambio; en su lugar saltó al campo Désiré Doué, extremo del Paris Saint-Germain.

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Así, Mbappé se perderá seguro los próximos tres encuentros de los 'Bleus'. El lunes jugarán contra Bélgica en el Estadio Rey Balduino de Bruselas y el 2 de octubre afrontarán el primer duelo en suelo francés de la 'era Zidane', en Saint-Denis ante Italia. Cerrarán la 'ventana' FIFA, de nuevo en París, el lunes 5 de octubre ante el combinado belga.



No en vano, los Servicios Médicos de Real Madrid le hicieron pruebas este mismo sábado y diagnosticaron a Mbappé una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. "Pendiente de evolución", zanjó el parte médico del club merengue, sin aclarar tiempo de ausencia.

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