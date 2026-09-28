La temperatura sube por El Niño y ya comienza a afectar al arroz de Norte de Santander

Los productores de arroz se ha venido preparando para enfrentar las consecuencias del fenómeno El Niño, el cual podría provocar una caída en la producción del 30%.

El dato fue revelado a La Opinión por el gerente general de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), Rafael Hernández, quien se refirió a los mensajes reiterados que enviaron a los agricultores meses atrás.

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“Hicimos meses atrás unas recomendaciones a los productores, una de esas es que no se siembre más allá del mes de septiembre, porque seguramente quien siembre después de esto podría enfrentarse a una sequía en la época de la floración o el llenado del grano”, argumentó el gerente general de la agremiación.

En el caso de Norte de Santander, la sugerencia a los agricultores es cultivar en diciembre, debido que en enero y febrero, cuando el arroz aún está pequeño, no se verá tan afectado por las altas temperaturas y la sequía.

El dirigente arrocero dijo que los cultivos cuya cosecha está prevista para septiembre, octubre y noviembre serían los más afectados, especialmente los que se recolecten en octubre y noviembre, pues corresponden a siembras realizadas hace dos o tres meses.

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En este escenario, las temperaturas nocturnas van a estar muy fuertes, por lo que la espiga va a presentar vaneamiento, o sea, se forma la cáscara y no el grano.

Fedearroz estima que la temperatura suba hasta 2 grados centígrados en el departamento por el fenómeno en horas de la noche, por lo que llegarían a unos 27°C.

El presidente de Fedearroz en la región, Alfredo Cuevas, detalló que la reducción del rendimiento estima una merma de una tonelada por hectárea a la fecha. Además, subrayó que la temperatura diurna se ha incrementado 1.5° C por encima de lo normal, con una alta sensación térmica.

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“Las temperaturas mínimas han subido 1 grado por encima causando el vaneamiento de la espiga. Los rendimientos hasta agosto estuvieron normales, mientras que en septiembre se ha reducido el rendimiento del grano”, afirmó Cuevas.

Finalmente, destacó que Norte de Santander siembra 34.000 hectáreas al año, con una producción que promedia los 5.8 toneladas de arroz por hectárea.

El gremio recordó a los arroceros que cuentan con una buena red meteorológica (https://clima.fedearroz.com.co/), que emite predicciones sobre el clima, sobre todo ahora, que se anunció que El Niño puede ir hasta marzo de 2027.

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