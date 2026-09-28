¿Cuál sanción enfrentará el saliente secretario de Seguridad de Cúcuta por, al parecer, manejar ebrio?

A las 5:00 de la madrugada, mientras Cúcuta apenas despertaba y decenas de ciclistas salían a cumplir sus tradicionales rutas dominicales, el entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Edwin Cardona, regresaba a casa después de una noche que, según versiones conocidas, se habría extendido hasta el amanecer.

Fue entonces cuando la camioneta en la que se movilizaba terminó embistiendo a un grupo de deportistas. A esa hora, el funcionario se vio involucrado en un polémico accidente de tránsito. “Son las 5:00 de la mañana (ayer) y nos echaron la camioneta encima, en la avenida Demetrio Mendoza”, dijo una de las afectadas.

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Según se conoció, una camioneta Toyota Fortuner blanca, de placas JNR475, atropelló a tres ciclistas, dejando a uno de ellos bastante lesionado. Una hora después del accidente, el herido fue trasladado en una ambulancia a un centro médico.

Tras el hecho, los ocupantes del vehículo se negaron a descender y a dar la cara, de acuerdo con lo expresado por los deportistas.

“Exigimos que se baje. Mire cómo dejó a los compañeros, cómo dejó las ciclas. A todos nos dejó vueltos mierda… Imagínese, se bajó la vieja borracha a decir que venía manejando; y el señor está borracho dentro del carro”, dijo una de las testigos y víctimas de lo ocurrido, en referencia a la negativa del presunto conductor a salir del vehículo.

Ni siquiera con la presencia de los alféreces de la Secretaría de Movilidad, el funcionario Edwin Cardona dejó la camioneta. Sin embargo, en un momento, mientras uno de los agentes conversaba con un ciudadano que le exigía cumplir con el procedimiento para sacarlo del vehículo, Cardona supuestamente se bajó por el otro lado, aparentemente para evitar ser captado por las cámaras, e intentó huir, pero su esfuerzo resultó infructuoso.

¿A qué sanción se enfrenta?

Tras un rastreo realizado por este medio en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), ayer no aparecía registrada la sanción. Solo figuraba el comparendo tipo F, correspondiente a conducir bajo el influjo del alcohol, con el número 54001000000056171943 y fecha del 27 de septiembre de 2026, por un monto de cero pesos.

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Se espera que hoy, por ser el primer día hábil después del procedimiento de tránsito, se vea reflejada la sanción económica.

De comprobarse que la persona responsable del siniestro vial conducía bajo los efectos del alcohol, podría enfrentar una multa que oscila entre $5,2 millones y $42 millones.

Además, según la Ley 1696 de 2013, el infractor o infractora se expone a la suspensión de la licencia de conducción por un periodo de entre uno y diez años, así como a la inmovilización del vehículo hasta por diez días hábiles.

Estado de la sanción en el Simit, hasta ayer.

Apartado del cargo

Después de que el escándalo se hizo viral en redes sociales, la Alcaldía de Cúcuta informó que el mandatario Jorge Acevedo apartó de su cargo a Cardona, luego de pedirle su renuncia, la cual fue aceptada.

“La administración municipal expresa su solidaridad con las personas afectadas y desea su pronta recuperación. Las autoridades competentes deberán esclarecer las circunstancias del accidente. Los servidores públicos deben actuar con responsabilidad y dar ejemplo a la ciudadanía”, indicó la Alcaldía.

Minutos después, el ya exfuncionario dio a conocer un comunicado en el que explicó que, si bien la camioneta involucrada es de su propiedad, en el momento de los hechos era conducida por su esposa.

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“A ella se le realizó en el sitio el procedimiento de tránsito correspondiente por parte de las autoridades. Como propietario del vehículo, asumo plenamente mi responsabilidad y, como secretario de Seguridad, he decidido apartarme del cargo para no afectar las respectivas investigaciones del hecho”, afirmó Edwin.

Cardona agregó que su única preocupación es el estado de salud de los heridos, por lo que está en permanente contacto con sus familias y atento a su atención médica. Recalcó que colaborarán en todo lo que requieran las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Edwin Cardona asumió la Secretaría de Seguridad Ciudadana el 5 de junio de 2025 y la dejó ayer. / Foto: La Opinión

El caso más reciente

Este episodio recuerda el ocurrido el 22 de abril de 2022, protagonizado por el entonces director del Área Metropolitana de Cúcuta (AMC), el arquitecto Miguel Peñaranda, a quien sorprendieron conduciendo su vehículo bajo un grado 3 de alcoholemia, por la avenida Demetrio Mendoza, cerca de la redoma de San Mateo.

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En ese momento, el funcionario se expuso a una multa de $24 millones, de acuerdo con la sanción registrada en el Simit.

Esa vez, se pudo conocer que Peñaranda salió del Centro Comercial Bolívar, aproximadamente a las 10:00 de la noche de aquel viernes, y fue requerido para una verificación en un puesto de control de la Policía de Tránsito, donde le impusieron el comparendo. Aunque también se dijo que, en realidad, venía del Tennis Golf Club.

En febrero de 2023, un tribunal ratificó la sanción contra Peñaranda, quien intentó, mediante varias acciones judiciales, evitar cumplirla. A pesar de que líderes comunales y sociales le pidieron la renuncia, no lo hizo y dejó el cargo en febrero de 2024, al terminar el periodo para el cual había sido designado.

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