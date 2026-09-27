Franklin Augusto Quintero, el contratista de Cúcuta asesinado en Cauca

En zona rural de Guachené, en el norte del Cauca, Franklin Augusto Quintero Sarmiento se encontró con la muerte cuando cumplía sus labores como experto en redes eléctricas para la Compañía Energética de Occidente (CEO).

De acuerdo con reportes de medios locales, el contratista resultó gravemente herido durante un ataque a bala, cuando se movilizaba junto con otros trabajadores por el sector Los Bancos, sobre la vía que comunica a Puerto Tejada con Guachené y Miranda.

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Según se conoció, las víctimas fueron interceptadas por hombres armados, quienes serían integrantes de una reconocida banda delincuencial de la zona. Los delincuentes le habrían disparado a Quintero, oriundo del barrio Claret de Cúcuta, para robarle su motocicleta.

Las investigaciones preliminares de las autoridades establecieron que el cucuteño, al parecer, no conocía bien la zona y tomó dicha vía, por lo que terminó en poder de los hombres armados, quienes finalmente le hurtaron la moto.

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Aunque el tecnólogo en supervisión de redes fue trasladado inicialmente hasta un centro asistencial de Puerto Tejada, posteriormente fue remitido a una clínica de Cali, en el Valle del Cauca, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

En Facebook, allegados expresaron sus condolencias a la familia, especialmente a su madre, Zenaida Sarmiento, por tan dolorosa pérdida.

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Trascendió que este no sería el primer hecho con estas características ocurrido en la zona, pues, en lo que va de 2026, se han registrado al menos tres homicidios en esa vía.

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