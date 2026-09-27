El vicio habría matado a El Paisa en El Zulia

Sobre el asfalto de la vía que comunica a El Zulia con Cornejo, bajo la luz de los reflectores, en medio de un charco de sangre y a pocos centímetros de la motocicleta en la que se movilizaba, quedó el cuerpo de Marco Tulio Orellanos Peña, de 30 años.

Eran aproximadamente las 8:30 de la noche del viernes cuando los residentes de la vereda Las Piedras se percataron del crimen que acababa de ocurrir en las afueras del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero (Cedrum) del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en El Zulia.

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“Creo que usaron silenciadores, porque no se escucharon los tiros. Un vecino se acercó y me preguntó: ‘¿No vio lo que acaba de pasar al lado de su casa?’. Ahí fue cuando salí y vi a un grupo de personas alrededor del joven”, contó a La Opinión uno de los habitantes.

De inmediato, la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) fue informada de lo ocurrido. Los uniformados que atendieron el caso no pudieron hacer nada por El Paisa, como era conocido Orellanos, pues ya no tenía signos vitales debido a los numerosos impactos de bala que recibió.

“Los que les dispararon regresaron y le dieron de nuevo”, dijo una mujer, en medio de los nervios, en referencia a que los asesinos, quienes se movilizaban en una motocicleta, se devolvieron y lo remataron a disparos.

Marco Tulio solía ser visto por la zona, por lo que uno de los vecinos afirmó que, horas antes de su homicidio, pasó por allí y lo saludó. “Creo que se estaba despidiendo de mí, antes de morir, sin querer”, apuntó.

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El hombre era fácil de recordar por una discapacidad física que padecía. Según se pudo conocer, tenía inmóviles la mano y la pierna del lado derecho, al parecer, como consecuencia de un accidente de tránsito que sufrió hace varios años. No obstante, esto no le impedía conducir un vehículo.

‘Estaba demorado’

La muerte de Marco Tulio parece una crónica de una muerte anunciada, pues sus conocidos y allegados aseguraron que, tarde o temprano, lo iban a asesinar. “Estaba demorado en que lo ‘partieran’”, dijo un lugareño.

Presuntamente, la víctima estaba involucrada en el microtráfico de sustancias estupefacientes, por lo que una de las hipótesis que manejan las autoridades es que habría quedado mal con el dinero de una ‘mercancía’. Otra de las posibles causas sería un ajuste de cuentas.

“Él era el del vicio, lo mató el microtráfico. Él vendía drogas y donde ocurrió el hecho suele reunirse un grupo como de ocho personas a consumir. Tal vez vino a encontrarse con alguien allí”, expresó una fuente consultada.

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La motocicleta en la que se transportaba El Paisa quedó tirada sobre el espacio peatonal. Al parecer, tenía poco tiempo de haber llegado al sitio, pues, aunque ya había dejado estacionado el vehículo, este todavía tenía las luces encendidas.

Otro residente manifestó que “era el único que vendía (droga) en todo el pueblo…O sea, tenía registro de Cámara de Comercio, RUT, uso del suelo y todo al día. Vendía en Cornejo, en Cayetano, en El Zulia como si nada. Si alguien más vendía, era ejecutado”.

Los vecinos de Las Piedras expresaron que se necesita mayor presencia y control policial, pues en la zona comprendida entre esta vereda y el sector La Milagrosa, en el área de las cantinas, habría una fuerte presencia de venta de alucinógenos.

Marco Tulio Orellanos llevaba dos meses arrendado en una vivienda del barrio Centro, de El Zulia, donde habitaba con su madre. Ayer, este medio acudió hasta la casa, para consultar las versiones de lo ocurrido, pero los residentes informaron que, desde la misma noche del homicidio, la progenitora no había regresado a su domicilio.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho de sangre, esclarecerlo e identificar a los responsables para capturarlos.

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